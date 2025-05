Damián Costamagna al encabezar en Bragado la reactivación de comités de cuenca: “El cambio climático ya no se discute, se enfrenta”

En un contexto marcado por la urgencia hídrica, el cambio climático y la necesidad de infraestructura, el presidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, Damián Costamagna, encabezó una reunión de gran relevancia en Bragado. El encuentro tuvo lugar con cobertura de Cadena Nueve, a través de su canal de streaming Visión Plus, y reunió a representantes de los Comités de Cuenca 2 y 3, que forman parte de la subregión A del Río Salado.

La jornada marcó la reactivación definitiva de estos comités, que no sesionaban desde 2022, y se suman así al A1 y A4, ya reactivados en 2023. Según Costamagna, esta articulación es fundamental para enfrentar los nuevos desafíos que trae el avance del cambio climático, cuyos efectos —como las precipitaciones récord de este año— ya afectan fuertemente a la región.

“Es una reunión sumamente productiva. No sólo culminamos la reactivación de estos comités, sino que acordamos darles mayor periodicidad. Es urgente. Ya no se puede demorar más”, afirmó Costamagna.

Uno de los datos más impactantes expuestos durante el encuentro fue el del municipio de 9 de Julio, que registró el 1° de mayo la mayor lluvia mensual desde 1960, alcanzando los 139 mm en un solo día. Un síntoma claro de que el régimen de precipitaciones cambió drásticamente, como señaló también el intendente Daniel Stagni de Carlos Casares, quien comparó los promedios actuales con los de la década del 70: de 700 mm anuales a más de 1.000 mm en la actualidad.

Uno de los ejes críticos abordados fue el estado de las obras en la Cuenca del Salado, que se encuentran paralizadas debido a la falta de presupuesto provincial y a la ausencia de avales del gobierno nacional para el financiamiento externo. En particular, Costamagna se refirió al “Tramo 5”, una obra estratégica para la producción bonaerense, actualmente detenida.

“Hace dos años que la Legislatura no aprueba el presupuesto provincial. Sin ese aval, no podemos hablar de plazos. Y, al mismo tiempo, el gobierno nacional no habilita los créditos internacionales ya acordados”, explicó.