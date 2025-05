Joven nuevejuliense representa al distrito en el certamen “Somos Bonaerenses” con su arte autogestivo y romántico

Valentina González, buen día. ¿Cómo te va, Valentina?

Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás?

Así comenzó la charla en Despertate, el ciclo radial líder de Cadena Nueve y Máxima 89.9, donde Valentina González, artista de Nueve de Julio, compartió su alegría por haber sido seleccionada en el concurso provincial Somos Bonaerenses. Una oportunidad que no solo visibiliza su talento, sino que representa un orgullo para su comunidad.

Valentina, quien se presenta artísticamente como Etteria, explicó el proceso de inscripción: “Una amiga me invitó a participar, y como me pareció una linda oportunidad para compartir lo que hago con tanto amor, me anoté. Había que enviar un video con el talento y el municipio de origen”. Para presentarse eligió un material especial: el segundo videoclip de su disco Arriesgar, lanzado en diciembre del año pasado. En él, canta, baila y manipula fuego, en una propuesta artística con fuerte carga emocional.

“Estoy muy agradecida con todas las personas que me están acompañando y difundiendo. Para apoyarme, solo hay que tildar o comentar el número 4 en la publicación de Somos Bonaerenses en Instagram. Es un minuto que puede acercarme a cumplir un sueño”, contó con entusiasmo.

Más allá del concurso, Valentina resaltó el valor autogestivo de su trabajo: “Todo lo que hago nace desde mí: escribir, componer, conceptualizar los videoclips. Cada uno tiene un significado y cuenta una historia. Me gusta transmitir un mensaje desde lo visual y lo musical”.

Reconocida por su estilo romántico y su búsqueda emocional, Etteria construye su arte desde la autenticidad: “Desde que empecé, soy muy romántica. Me identifico con la luna, los sentimientos. Por eso mi nombre artístico. La música que consumo también va por ahí”.

Con el apoyo de su familia, especialmente su madre Adriana —“re entusiasmada”— y su padre músico que la acompaña en presentaciones en vivo, Valentina vive este momento con agradecimiento y serenidad: “Estoy disfrutando y muy contenta con todo lo que está pasando. Veo mucho apoyo, incluso de personas que no me conocen. Eso me emociona”.

La etapa actual del certamen definirá si Valentina pasa de ronda. Hasta mañana jueves, se puede votar comentando el número 4 en la cuenta de Instagram @somosbonaerenses, en la publicación “Nuestros talentos de la provincia”.

Como dijo al cierre de la nota: “Pase lo que pase, ya estoy feliz con todo esto. Pero sumar a más nuevejulienses sería hermoso. Esta es una oportunidad para que Nueve de Julio suene fuerte”.