Tamara Vázquez Lagorio: “El CAPS de La Alborada debería estar en funcionamiento”

En diálogo con el programa Despertate por Cadena Nueve y Máxima, la Secretaria de Salud del municipio de Nueve de Julio, Tamara Vázquez Lagorio, repasó el panorama sanitario local, habló sobre las dificultades logísticas causadas por las lluvias, cuestionó la postergación de la apertura del nuevo CAPS de La Alborada, y anticipó una iniciativa de charlas sobre menopausia y prevención en salud femenina.

“El CAPS está listo, podría estar funcionando y luego hacer la inauguración oficial. No podemos mantenerlo cerrado solo por una cuestión política. Si lo importante es la salud, no hay que esperar a cortar la cinta”, afirmó la funcionaria, visiblemente molesta por los retrasos burocráticos.

La obra del Centro de Atención Primaria de La Alborada fue finalizada en agosto del año pasado, pero aún no ha comenzado a operar. Vázquez explicó que la Provincia todavía no envió el equipamiento necesario, aunque las instalaciones están en perfectas condiciones. La actual salita de Heredia y Avellaneda será trasladada a este nuevo espacio, y el edificio anterior continuará bajo la administración municipal.

Alerta sanitaria por lluvias, pero sin brotes

Respecto a la situación epidemiológica general, Vázquez indicó que el panorama es tranquilo, con vigilancia constante ante posibles enfermedades propias del clima y la época. “Nos mantenemos alertas por enfermedades como leptospirosis, pero por ahora no hay casos graves en el distrito. Estamos en contacto permanente con Región Sanitaria y el resto de la provincia”.

Sí reconoció que las fuertes precipitaciones complican el acceso a ciertos CAPS, como el de La Niña, donde los caminos están deteriorados. “Aunque vayamos con camionetas, hay lugares donde llegar con un médico se vuelve difícil”, comentó.

Ciclo de charlas: menopausia, dudas y prevención

En otro tramo de la entrevista, la funcionaria presentó una nueva iniciativa de salud comunitaria: charlas abiertas sobre menopausia y prevención ginecológica, dirigidas principalmente a mujeres, pero también con participación de varones.

“Muchas mujeres no saben si tienen que seguir haciéndose el PAP, la mamografía, o cómo afrontar los cambios hormonales. Algunas no se animan a preguntar, así que queremos crear un espacio de confianza”, explicó Vázquez.

Además, propuso instalar un buzón de preguntas anónimas para abordar inquietudes que muchas personas no se animan a plantear en una consulta médica. “La menopausia no es igual para todas. Algunas tienen sofocos, otras no. Algunas pierden el deseo sexual, otras sienten culpa o incomprensión por parte de sus parejas. Hay que hablarlo, explicarlo y entenderlo como algo fisiológico”.

También se refirió a la necesidad de incluir a los hombres en este proceso de aprendizaje: “El acompañamiento del varón es clave, porque muchas veces el desconocimiento puede generar conflictos innecesarios en la pareja”.

Enfoque preventivo y mirada integral

Tamara Vázquez remarcó la importancia de la actividad física como herramienta de prevención, no solo desde lo biológico sino también desde la salud mental. “Caminar 40 minutos por día cambia el humor, mejora el sueño y te hace bien. No es lo mismo hacer mandados caminando que salir a caminar por vos”, sostuvo.

Estas charlas se sumarán a futuras actividades preventivas que se preparan para octubre, el mes del cáncer de mama, con el objetivo de construir un ciclo sostenido de educación sanitaria en la comunidad.

Próxima inauguración, ¿en agosto?

Si bien no hay fecha confirmada, se estima que la inauguración del CAPS de La Alborada podría concretarse en agosto, coincidiendo con el aniversario de la emisora radial. La funcionaria, sin embargo, reiteró que el centro debería estar funcionando ya, más allá del acto formal. “Nos ayudaría muchísimo a cambiar la dinámica sanitaria en ese sector de la ciudad”, concluyó.