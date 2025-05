La Sociedad Rural de Nueve de Julio advierte sobre la crítica situación de la red vial rural

“Lo que está en juego no es solo el estado de los caminos, sino la sustentabilidad de la producción, la calidad de vida rural y el futuro del Partido de Nueve de Julio”, concluyó el informe.

La Subcomisión también mantuvo contacto con la Dirección Provincial de Hidráulica, aunque recibió como respuesta que dicha entidad no tiene potestad de intervención directa en este tipo de situaciones locales. Por su parte, desde el municipio se reconoció un déficit presupuestario y una ausencia de respuesta de la Provincia ante el pedido de nueva maquinaria.

En reiteradas oportunidades, la Subcomisión pidió informes sobre ingresos y egresos vinculados a la Tasa de Red Vial, la ejecución presupuestaria y la inversión en maquinaria. Sin embargo, gran parte de esta información no fue proporcionada o llegó de forma incompleta.

“No siempre somos escuchados, a veces se obtienen resultados y a veces no, pero siempre trabajamos para mejorar”, señalaron desde la Subcomisión.

La entidad ruralista denunció que persiste una marcada falta de planificación y ejecución por parte de las sucesivas gestiones municipales, lo que afecta directamente a la producción, la conectividad y el desarrollo rural. Si bien aclararon que su rol no es el de ejecutar obras ni manejar presupuestos, recalcaron que han utilizado todos los canales institucionales disponibles para aportar soluciones.

El extenso resumen de trabajo de la Subcomisión de Caminos de Nueve de Julio revela una problemática recurrente y con pocos resultados en la gestión de la Red Vial Rural. A pesar de los esfuerzos de la Subcomisión por establecer un diálogo, proponer soluciones y solicitar información detallada, la situación de los caminos se ha mantenido en un estado crítico y actualmente en emergencia, con deficiencias estructurales y una marcada falta de acción concreta por parte de las diferentes gestiones municipales.

Es importante destacar que nuestra subcomisión trabaja incansablemente para el arreglo de todos los caminos del partido. Además, es fundamental recordar que la Subcomisión siempre ha mantenido las vías institucionales y formales para todos los reclamos, pedidos y sugerencias, agotando todas las instancias de diálogo y presentación de propuestas.

La intención es reflejar lo que se viene realizando desde nuestra institución para la mejora de la red vial, en conjunto con el municipio, que es el prestador del servicio. Trabajamos, proponemos, discutimos y hacemos críticas constructivas que, más allá de ser críticas, están orientadas al bien común y la mejora de la red vial para todos sus usuarios. Está claro que no somos los ejecutores de los trabajos ni del presupuesto, que no siempre somos escuchados, que a veces se obtienen resultados y a veces no, pero siempre tratando de aportar para mejorar.

Cronología de Reuniones de la Subcomisión de Caminos con la actual gestión municipal

A continuación, se presenta un resumen cronológico de las acciones y reuniones de la Subcomisión:

2023

21 de diciembre de 2023: Reunión de la Subcomisión de Caminos con Juan Pablo Boufflet y Cristian Poggi. Se describió el trabajo con el semáforo de caminos y se realizaron sugerencias y recomendaciones para la futura planificación de arreglos en los caminos.

2024

8 de febrero de 2024: Se solicitó información sobre: cantidad de personal y cargos, cantidad y estado de la maquinaria (camiones volcadores, retroexcavadora, motoniveladoras), porcentaje del presupuesto recibido por provincia, plan de trabajo, estimación de consumo anual de combustible, coordinación con plagas e informe mensual de trabajos realizados.

Se envía solicitud de reporte del último cuatrimestre de egresos en red vial. 23 de diciembre de 2024: Reunión con la Subcomisión de Caminos. Se informó sobre las máquinas funcionando, la implementación de un parte diario de operarios, el interés de Boufflet en una capacitación (sugiriendo contactar a Bernardino Capra, especialista en el tema), el funcionamiento de la estación de combustible y próximas oficinas, la posible evaluación de inversión en nueva maquinaria (incluyendo un tractor), el control de carga propuesto, el aumento de reclamos y la propuesta de sumar el relevamiento de alcantarillas al semáforo.

2025

5 de Febrero de 2025: Se solicita información de egresos e ingresos obtenidos por red vial a nivel municipal y provincial.

Se solicita información de egresos e ingresos obtenidos por red vial a nivel municipal y provincial. 7 de Marzo de 2025: Reunión donde se trataron puntos críticos enviados por productores a la subcomisión debido a la situación de emergencia.

Reunión donde se trataron puntos críticos enviados por productores a la subcomisión debido a la situación de emergencia. 12 de Marzo: Se entrega a la Intendente una nota solicitando una respuesta sobre el presupuesto recaudado y no ejecutado, según la siguiente información recibida:

13 de Marzo: Se envía solicitud a la Intendente para la declaración de Emergencia Agropecuaria.

27 de marzo de 2025 : Se realiza una asamblea abierta a productores. Conclusiones de la asamblea:

Malestar generalizado de los productores por el estado de abandono de los caminos, canales sucios y alcantarillado deteriorado por mantenimiento y necesidad de reconstrucción, problemas que son de mucho tiempo.

· Preocupación de los productores por los caminos anegados en el momento de la cosecha y la urgencia de la extracción de producciones perecederas (leche, etc.), como así también el ingreso de agua de los partidos vecinos.

· Se propuso la organización y unión de los productores para elaborar propuestas de solución, tomando como ejemplo experiencias de partidos vecinos.

· Se planteó la posibilidad de tercerizar las tareas de mantenimiento y reparación de la infraestructura vial.

· Se acordó la necesidad de establecer un diálogo con los partidos ubicados aguas arriba para coordinar la gestión del agua y evitar perjuicios mutuos.

· Se exigió rendición de cuentas sobre los fondos de la tasa de red vial, plagas y otros fondos provinciales afectados a la vialidad rural.

· Productores piden la emergencia provincial hídrica y/o vial.

Parte de la subcomisión de caminos se reúne con la Dirección Provincial de Hidráulica para indagar acerca de las responsabilidades y control ante la situación de emergencia, teniendo como respuesta que dicha dirección no puede intervenir en acciones concretas para solucionar. 23 de abril de 2025: Reunión con Juan Pablo Boufflet y María José Gentile, con la participación de representantes de la Sociedad Rural. Se señaló el agravamiento de la situación por lluvias y cosecha, la preocupación por la falta de respuesta a la emergencia, y se propuso formar un comité de cuenca local. Gentile informó sobre 28 personas afectadas en vialidad rural, un déficit presupuestario por aumento de cargas sociales, la distribución teórica del presupuesto, un pedido oficial de maquinaria a la provincia sin respuesta, la propuesta de ir a la Dirección de Hidráulica (con problemas de autorización) y gestiones ante Vialidad Nacional por alcantarillas. Se reitera el pedido de informe del presupuesto no ejecutado.

Conclusión

La reiterada petición de un plan de trabajo detallado, un proyecto de adquisición de maquinaria, un presupuesto claro y cronogramas de ejecución, ponen de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica que aborde el problema de manera integral y a largo plazo.

La persistencia de las mismas deficiencias durante las distintas gestiones municipales, el uso de los fondos para otras necesidades del municipio y la ausencia de un compromiso firme con la planificación y la inversión a largo plazo, son los principales obstáculos para lograr una red vial rural funcional y sostenible en el Partido de Nueve de Julio. La brecha entre las necesidades del sector productivo y la respuesta municipal, provincial y nacional sigue siendo significativa.