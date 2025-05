Cazador muere de un disparo al ser confundido con un jabalí en un monte

La víctima tenía 41 años y era oriunda de la ciudad de San Cristóbal Provincia de Santa Fe.De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscal Silvina Verney, el fallecido había ingresado al predio junto a un familiar, mientras que por otro sector lo hicieron dos personas más, entre ellas el presunto autor del disparo mortal, un trabajador rural de Aguará.

Según explicó la fiscal del caso, los grupos no se conocían entre sí. “Eran dos personas por un lado y dos personas por el otro. Ambos cazando pero cada uno por su lado, no estaban juntos y no se conocían”,

Coincidieron en el mismo predio porque es habitual entre cazadores pasarse el dato de dónde hay chancho jabalí para cazar en el monte. Tanto la víctima como su familiar y los otros dos coincidieron en el mismo potrero de un campo”.

Sobre la autorización para cazar, Verney aclaró que la víctima sí había pedido permiso al responsable del predio, con quien mantenía incluso un vínculo previo: “Ellos mismos habían realizado trabajos de desmonte allí y pidieron permiso para ingresar”.

En cambio, del otro lado, los otros cazadores eran lugareños: “Son personas que viven cerca, trabajadores rurales que suelen moverse por esos campos.