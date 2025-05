Daniel Stadnik: “Con nuestros recursos no alcanzan; necesitamos obras estructurales y fondos nacionales para la red vial rural”

En diálogo en ‘Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik brindó un amplio panorama de la realidad que atraviesa ese distrito tras las intensas lluvias registradas recientemente, que alcanzaron entre 80 y 110 mm. “Estamos con el suelo saturado, donde el agua ya no infiltra, los bajos están colmados y todo es escurrimiento superficial, lo que genera serias complicaciones en caminos rurales y zonas productivas”, indicó.

Stadnik explicó que pese a las condiciones climáticas adversas, el municipio continúa con seis frentes de obra activos —cuatro en el sur y dos en el norte— para mantener la conectividad de las localidades y garantizar la salida de la producción láctea y agropecuaria. Sin embargo, remarcó que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta local: “No alcanza con lo que tenemos, necesitamos apoyo de la Provincia y, sobre todo, de Nación para poder realizar trabajos estructurales en la red vial”.

Emergencia hídrica y caminos rurales colapsados

En una extensa entrevista con Cadena Nueve, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, describió con preocupación la realidad que vive el distrito tras una seguidilla de lluvias que dejó entre 80 y 110 milímetros acumulados. “Hoy el suelo está saturado. Ya no infiltra. El agua cae y corre, no se absorbe más. Los bajos están cargados, y toda la zona está con escurrimiento superficial”, afirmó.

Esta situación, que afecta a toda la cuenca incluyendo distritos vecinos como 9 de Julio, complica gravemente la transitabilidad de los caminos rurales y pone en riesgo la producción agropecuaria. Stadnik aseguró que el municipio está trabajando intensamente: “Tenemos seis frentes de obra activos, dos en el norte y cuatro en el sur. Nos enfocamos en que nuestras localidades no queden aisladas, garantizar la salida del corredor lácteo, permitir el acceso a escuelas rurales y facilitar el ingreso a los campos para la cosecha”.

“Estoy al frente de los trabajos hidráulicos, porque hoy es lo más importante”

Con tono enfático, Stadnik subrayó su nivel de compromiso personal con la situación. “Yo mismo estoy al frente de la dirección técnica de la reparación de los caminos, porque soy técnico, me gusta y porque hoy es lo más importante que tenemos en Casares como conflicto. Estoy todos los días recorriendo y tomando decisiones en el territorio”, aseguró.

Respuesta a los productores y la protesta frente al municipio

Días atrás, un grupo de productores rurales realizó una protesta frente al Palacio Municipal. Stadnik respondió con claridad: “Fue una marcha política, fogoneada por sectores opositores. Los productores saben todo lo que se ha hecho en estos 13 años. Se trabajó como nunca antes. Hemos hecho 285 kilómetros de caminos estructurales, con alteo, estabilizado granular y extracción lateral de tierra”.

Aun así, reconoció que el contexto actual supera la capacidad municipal: “El agua arrasó con parte de lo que habíamos hecho. Hay caminos de más de 2.000 metros cortados por agua. No hay material ni recursos para atender todo a la vez. Estamos trabajando con una red vial de 1.500 kilómetros y una tasa que no cubre este nivel de emergencia”.

El financiamiento municipal no alcanza: reclamo por fondos nacionales

El intendente puso en cifras la desproporción entre lo que se recauda y lo que cuesta intervenir en la red vial. “En este último bimestre recaudamos 200 millones de pesos por la tasa vial. Solo un trabajo de 3 km cuesta 40 millones. No podemos sostener esta emergencia con fondos locales”, advirtió.

En ese marco, hizo un fuerte llamado a discutir el destino de los impuestos que paga el sector agropecuario. “Del 58% de presión fiscal que tiene el campo, el 92% son impuestos nacionales, el 7% provinciales y solo el 1% son tasas municipales. Entonces, si se aumentan retenciones, como está previsto a fin de junio, lo lógico es que una parte de esos fondos vuelva al territorio, para los caminos rurales”.

Respaldo a Kicillof y el lanzamiento de “Derecho al Futuro”

Stadnik también se refirió al contexto político y al lanzamiento del nuevo espacio “Derecho al Futuro”, liderado por Axel Kicillof. La presentación, prevista inicialmente para el 18 de mayo, fue reprogramada para el 31 de este mes debido a las complicaciones hídricas en varios distritos.

“El gobernador tiene credenciales de sobra. Ganó en las PASO, en la general y en el balotaje frente a La Libertad Avanza. Está haciendo una gran gestión incluso sin fondos. Nación lo ha esmerilado y le sacó la plata, pero sigue adelante. Por eso lo apoyamos. Es honesto, transparente, ejecutivo y tiene una gran proyección nacional”, sostuvo el intendente.

Mirada sobre la política nacional y el escenario porteño

Consultado sobre los resultados electorales en la Ciudad de Buenos Aires, Stadnik evitó entrar en polémicas, pero fue claro: “Es un distrito de centro derecha, con una idiosincrasia distinta. Tiene un presupuesto enorme, incluso mayor al de La Matanza. Al peronismo le cuesta crecer allí. No tengo todos los elementos para hacer un análisis profundo, pero no me sorprende el resultado”.

Stadnik finalizó agradeciendo el espacio y reiterando su compromiso: “Estamos haciendo todo lo que humanamente se puede. No alcanza, pero estamos con los pies en el barro, al frente de las obras. Lo que necesitamos es que los recursos vuelvan al interior productivo, que Nación escuche y que todos —municipio, provincia y productores— trabajemos juntos para salir adelante”.