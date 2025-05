Paula Rosso: “El parto es salud, no sufrimiento”

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la obstetra Paula Rosso, Coordinadora del Servicio de Obstetricia del Hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio, compartió en Cadena Nueve y Máxima 89.9 una profunda reflexión sobre cómo se transformó el trabajo de quienes asisten a las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto. Reivindicó el derecho a decidir, a ser escuchadas y a atravesar la maternidad con acompañamiento emocional, físico y profesional.

En una entrevista extensa y cargada de contenido humano, Paula Rosso —referente en el ámbito de la obstetricia en Nueve de Julio— fue parte del ciclo “Despertate” en Cadena Nueve y Máxima 89.9, con motivo de la Semana Mundial del Parto Respetado. Durante la charla, Rosso destacó el profundo cambio de paradigma que atraviesa la obstetricia y remarcó la importancia del acompañamiento personalizado en todas las etapas de la maternidad.

“Nuestro rol ya no es solo controlar un embarazo o asistir un parto. Hoy somos quienes acompañamos, escuchamos, informamos y respetamos los tiempos, las emociones y las decisiones de cada mujer”, expresó con claridad.

Un nuevo modelo de atención centrado en la mujer

La Ley de Parto Humanizado, vigente en Argentina desde 2004, establece los derechos de las personas gestantes a recibir atención respetuosa, libre de violencia obstétrica y con acceso a la información. Pero tal como explicó Rosso, su aplicación no depende solo de la ley, sino del compromiso humano y profesional de quienes trabajan en salud.

“Es triste que tengamos que legislar algo que debería ser natural. Pero lamentablemente durante mucho tiempo se vulneraron derechos y se intervino de más. Por eso hoy nos toca reparar, transformar, estar cerca”, dijo.

Acompañar antes, durante y después

La profesional remarcó que el trabajo de las obstetras no se limita al momento del parto. El verdadero impacto está en todo el proceso, desde el deseo de ser madre hasta la crianza temprana.

“Nosotras vemos a la mujer en su totalidad. ¿Cómo está emocionalmente? ¿Está sola o acompañada? ¿Ese embarazo fue buscado o inesperado? A partir de ahí se construye el vínculo y se piensa cada intervención desde un lugar humano y no automático”.

Además, Paula Rosso explicó que el hospital cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja de manera coordinada: obstetras, ginecólogos, neonatólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, profesionales de salud mental y personal administrativo.

La preparación importa: cuerpo, mente y emociones

Durante la entrevista, Rosso también destacó la importancia de los cursos de preparación para el parto y la educación sobre el cuerpo y la mente.

“Preparamos a la mujer para que se conecte con su cuerpo, con su respiración, con el momento que se aproxima. Pero también trabajamos con sus emociones y con su entorno. Es vital que no llegue sola, ni al control ni al parto. La presencia de un acompañante, sea su pareja o una persona de confianza, mejora la experiencia y la seguridad”, explicó.

En ese sentido, valoró que cada vez más hombres y parejas participan activamente del embarazo. “Ellos también necesitan información, contención y espacio”, dijo.

En relación con el rol del acompañante, Rosso remarcó la importancia de la presencia activa de la pareja o de una figura de apoyo elegida por la mujer. “El acompañamiento no es opcional, es necesario. Necesitamos que la mamá no esté sola. Eso no solo la cuida emocionalmente, también mejora su experiencia general del embarazo y del parto”, sostuvo.

El postparto, otra etapa clave

Aunque muchas veces se pone el foco únicamente en el parto, Rosso recordó que el puerperio —ese tiempo después del nacimiento— también requiere cuidado y apoyo:

“El puerperio puede ser emocionalmente movilizante. Hay cansancio, hay dudas, hay dolor a veces. Y la lactancia, aunque natural, no siempre es fácil. Por eso seguimos acompañando. Las mujeres deben saber que no están solas”.

Destacó la “hora de oro”, ese primer contacto piel con piel entre madre e hijo, como un momento sagrado que se cuida especialmente en el Hospital Julio de Vedia. “Ese apego inicial deja huella. Por eso lo protegemos”, agregó.

Una experiencia que transforma

La charla con el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, finalizó con un tono emotivo. Rosso habló desde su experiencia como profesional pero también como mamá, y compartió que el acompañamiento cercano, empático y amoroso es clave para construir una experiencia de maternidad más plena.

“No hay recetas universales. Cada mujer tiene su historia, sus miedos, su forma de parir, su forma de maternar. Lo importante es que sepa que no está sola, que tiene derecho a elegir, a estar informada, a sentirse respetada. Y nuestro deber como sistema de salud es garantizarlo todos los días, no solo esta semana”.

Paula Rosso cerró la entrevista con un mensaje claro: “Está buenísimo que exista la Semana del Parto Respetado, pero quiero que las mujeres de Nueve de Julio y la zona sepan que en nuestro hospital trabajamos todos los días para que el parto sea una experiencia digna, saludable, segura y amorosa. No es una utopía: es un derecho”.