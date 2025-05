Antídoto para el bajón del domingo: lo que dicen los libros que sí ayudan

Llega el domingo a la tardecita y un nudo en el estómago, una sensación poco explicable.

El famoso “bajón del domingo” es más común de lo que se dice: esa mezcla de nostalgia,

ansiedad por el lunes y el deseo de que el fin de semana dure un ratito más. Pero ¿y si

dejamos de pelear con el lunes?

No hace falta un cambio de vida total ni dejar de trabajar, ni evitar las responsabilidades.

En este último tiempo he leído varios libros y quiero resumirte en esta nota las herramientas de los mejores autores de productividad, es posible con pequeños cambios empezar a transformar esos domingos.

Traguese ese sapo: lo difícil, primero Brian Tracy lo dijo sin vueltas: si tenés que comerte un sapo, hacelo a primera hora de la mañana. Si tenés que comerte dos, empezá por el más feo. Traducido: esa tarea que evitás —el mail que da fiaca, el informe pendiente, la charla incómoda— es la que más energía te drena en silencio. Preparar el terreno el domingo a la noche (anotar lo que vas a encarar primero el lunes) te libera la cabeza y te devuelve la sensación de control.

Hábitos atómicos: lo pequeño es poderoso James Clear nos enseña que no hace falta correr un maratón para estar bien, sino dar un paso chiquito pero consistente. Armar la mochila, dejar preparada la ropa del lunes, elegir una playlist alegre para arrancar el día, todo suma. No subestimes lo mínimo. Lo pequeño, repetido, transforma.

El método Eisenhower: no todo es urgente ¿Y si gran parte de la ansiedad viene de no saber qué es urgente y qué no? Eisenhower, el expresidente estadounidense, clasificaba las tareas en cuatro cuadrantes: urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante, y ninguna de las anteriores. Una hoja, un lápiz y 10 minutos de reflexión pueden ayudarte a enfocarte solo en lo que realmente importa esta semana.

Focus, de Daniel Goleman

Goleman, experto en inteligencia emocional, enseña a entrenar la atención en un mundo

lleno de distracciones. Preparar el entorno para enfocarte, evitar el multitasking innecesario

y reconectarte con lo que de verdad importa puede hacer que el lunes no arranque en modo “piloto automático”.

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey

Un clásico que sigue vigente, desde ser proactiva hasta empezar con un fin en mente,

Covey propone una hoja de ruta para mejorar tu efectividad sin perder tu bienestar. Iniciar

la semana con esta mentalidad puede ayudarte a sentir que la vida va en la dirección que

elegís.

Job Crafting, de Belén Varela

La autora uruguaya propone que podemos rediseñar nuestro trabajo sin necesidad de

cambiar de empleo. Ajustar tareas, relaciones o la mirada que tenemos sobre lo que

hacemos, formarte en lo tuyo, puede transformar el sentido de nuestros días.

Mindfulness Eficaz, de Gill Hasson

Este libro propone mindfulness como una herramienta para la vida cotidiana, no como una

moda ni una obligación. Estar presente, con intención, te permite bajar revoluciones, ganar

foco y responder mejor a los desafíos del día a día.

¿Y si los domingos se volvieran rituales?

Un buen mate o café, una hoja en blanco, una vela encendida, una lista de música que te

guste. No hacen falta grandes cosas.

Anotar con qué empezaremos el lunes, siempre con lo más complejo primero, organizar la ropa, hacer ejercicio, evitar la multitarea, tener un objetivo en mente, y ver que pequeños pasos tengo que dar para alcanzarlo, rediseñar nuestras obligaciones para que nos cuesten menos, aprender a delegar, hacer foco.

La semana no tiene que empezar con angustia. Puede empezar con claridad, y sentido. Los

libros nos lo recuerdan, pero la decisión es nuestra.