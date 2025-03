Santiago Pérez: “Los problemas que enfrentamos no son aislados, son el resultado de años de decisiones equivocadas”

En una entrevista en el programa Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9 el médico nuevejuliense Santiago Pérez explicó su acercamiento al acto de lanzamiento en Pilar de La Libertad Avanza al tiempo que dio a conocer su lectura sobre la política actual.

El profesional, quien se ha especializado en terapias celulares y medicina integrativa, comenzó su intervención destacando la necesidad urgente de cambios en la política argentina. “La política no es algo ajeno a nosotros, es un reflejo de lo que vivimos a diario. La sociedad está marcada por una decadencia que no es nueva, sino el resultado de años de decisiones equivocadas”, resaltó con convicción.

A ello agregó que “Mi consultorio es un lugar donde no solo se trata la salud física, sino también se absorbe la condición social y política de la gente. Es imposible no ver lo que sucede a nuestro alrededor”, añadió.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su reflexión sobre la influencia de la tecnología y las redes sociales en la juventud y la sociedad en general. “La inmediata nos está matando. Antes, si alguien no recordaba el nombre de un actor o una canción, podía tomarse su tiempo para buscarlo o recordarlo. Hoy, con el celular, todo es inmediato. Y eso está afectando nuestra capacidad de pensar y procesar información”, explicó el médico, quien además mencionó cómo esta constante necesidad de “visibilidad” genera frustración, ansiedad y, en algunos casos, agresividad.

Santiago Pérez sostuvo que la sociedad, especialmente los jóvenes, está atrapada en una competencia constante por mostrar una vida perfecta a través de las redes sociales. “Hoy los chicos se sacan fotos comiendo una hamburguesa o haciendo cualquier cosa solo para obtener ‘me gusta’ y seguidores. Esta búsqueda constante de validación externa está generando una grieta social y emocional muy profunda”, añadió.

El médico también destacó cómo esta ansiedad y frustración, alimentada por la comparación social, se refleja en el deterioro de la salud mental. “La ansiedad no es solo una patología individual, sino una patología social. Y si no entendemos esto, vamos a seguir viendo cómo nuestra juventud se pierde en la superficie de lo que debería ser un mundo profundo de pensamientos y emociones” , expresó con firmeza.

La salud, una cuestión política

El Dr. Pérez también dejó en claro que la situación sanitaria del país no escapa a este contexto. “La salud en Argentina está pulverizada. El sistema de salud, tanto público como privado, está colapsado. A veces, tener una clínica abierta es un milagro”, dijo al hablar sobre las dificultades del sector, y recordó que los problemas económicos y sociales repercuten directamente en el acceso a la atención médica de calidad.

Aunque su vocación es la medicina, el Dr. Pérez no descartó la posibilidad de involucrarse en la política. “Si bien no me dedico de lleno a la política, la realidad es que la salud también es un acto político. Lo que ocurre en la sociedad influye directamente en los pacientes, y como médicos tenemos una responsabilidad de reflexionar sobre el contexto en el que trabajamos”, subrayó.

El médico reconoce que, pese a su inclinación por la medicina, no puede permanecer indiferente al sufrimiento de sus pacientes, quienes muchas veces no solo enfrentan problemas de salud física, sino también situaciones socioeconómicas y políticas que agravan su estado. “Lo que ocurre fuera del consultorio afecta de manera directa a cada persona que entra por la puerta. La salud no es solo una cuestión biológica, es un tema social, político y económico”, concluyó.

El Dr. Santiago Pérez señaló en el dialogo con el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti que: “La sociedad necesita un cambio profundo. Necesitamos que todos trabajemos para mejorar la situación del país. No podemos seguir con las mismas fórmulas que nos trajeron hasta aquí. Si puedo aportar algo a través de la medicina o la política, siempre estaré dispuesto a hacerlo”, convirtiéndose ese señalamiento en la frase más trascendente de su interés en involucrarse en política partidaria justificando su presencia en el meeting de Pilar a donde asistió invitado por su amigo de años, el ex- senador bonaerense Roberto Costa, quien a su vez fue uno de los organizadores de ese lanzamiento de La Libertad Avanza.

A pesar de que la política no es su campo principal, el Dr. Pérez dejó en claro que el compromiso con su comunidad está por encima de cualquier consideración personal. “No se trata de ser parte de un partido o de una ideología, sino de buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de todos”, concluyó.