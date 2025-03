Matías Losinno: ‘El desarrollo de la energía solar permitirá fijar tarifas distintas a las establecidas por el Estado Nacional’

El presidente de la Cooperativa CEyS, Matías Losinno, dio en ‘Despertate’ por cadena Nueve y Máxima 89.9 detalles sobre temas que atraviesan la actualidad de la cooperativa, tanto en el contexto electoral como en la gestión de los servicios. Este diálogo se enmarca en una jornada de alerta naranja por las altas temperaturas, con precipitaciones importantes previstas para la tarde.

Situación de la Cooperativa: Avances y Proyectos

Losinno, quien lidera la lista verde en las elecciones de la cooperativa, destacó la importancia de la visión de futuro que se tiene desde el Consejo de Administración. “Nuestra meta es hacer una cooperativa más independiente de las tarifas estatales y generar nuestras propias fuentes de ingresos, especialmente a través de la energía solar”, explicó. La cooperativa ha dado un primer paso con la creación de un parque solar, que no solo abarca las necesidades internas, sino que también está recibiendo consultas de otras cooperativas y empresas interesadas en replicar este modelo. Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para diversificar las fuentes de ingreso y reducir la dependencia de las tarifas impuestas por el Estado.

A su vez, Losinno habló de la reciente incorporación de un área de comercio exterior, con la que buscan importar insumos y materiales necesarios para la construcción de parques solares. “Esto no solo nos permite ser autosuficientes, sino también ofrecer nuestros servicios a otras cooperativas, lo que genera nuevas unidades de negocio para la cooperativa”, comentó.

Las Elecciones y el Debate Postergado

Con las elecciones en la cooperativa programadas para el próximo domingo 16 de marzo, Losinno también se refirió a la situación electoral. El presidente de la cooperativa lamentó que, una vez más, no se haya aceptado la propuesta de un debate público entre las dos listas contendientes, la Verde (que él representa) y la Celeste y Blanca. “Siempre he propuesto que se realicen debates para fortalecer la democracia y que los asociados puedan conocer las propuestas de manera directa. Es una pena que no se acepte la invitación”, afirmó Losinno.

La situación en el distrito sur, que no tendrá votación debido a irregularidades en la conformación de la lista de delegados de la Celeste y Blanca, fue otro de los puntos que el presidente de la cooperativa destacó. Según Losinno, los errores cometidos en la presentación de esta lista, como la inclusión de personas duplicadas en distintos distritos, fueron fatales para la legalidad del proceso. “Es inadmisible que con una semana para corregir los errores, no se haya cumplido con los requisitos”, dijo.

La Cooperativa Frente a la Crisis Energética

Otro tema importante tocado por Losinno fue la gestión de los servicios frente a la actual crisis energética que afecta al país. En ese sentido, destacó que, a pesar de las dificultades, la cooperativa ha logrado mantenerse sin cortes de energía significativos, a diferencia de otras grandes ciudades como Buenos Aires. “Las únicas interrupciones que hemos tenido han sido producto de fenómenos meteorológicos, pero no por falta de suministro”, aseguró.

En relación a las tarifas, Losinno recordó que la cooperativa no fija los precios de los servicios, ya que estos son establecidos por el Estado. A pesar de la reciente autorización de un aumento en las tarifas de gas, que afectará a los usuarios de la cooperativa, el presidente aseguró que este ajuste será escalonado y no superará el nivel de inflación.

Mirada hacia el Futuro: Optimismo con Proyectos y Nuevas Obras

Losinno también mencionó el avance de la obra de la línea 25 de Mayo-Nueve de Julio, que permitirá a la cooperativa independizarse de los generadores, los cuales han representado un elevado costo económico. “La obra está avanzando bien y tiene un impacto directo en la reducción de costos operativos, lo que nos permitirá ofrecer un servicio más eficiente”, afirmó, desmintiendo rumores que aseguraban que la obra estaba paralizada. Además, recordó que los recursos para la obra provienen de un fideicomiso alimentado por las cooperativas y distribuidoras privadas, y que no dependen de la cooperativa en sí.

Reflexión Final: Un Llamado al Debate y la Transparencia

Al cierre de la entrevista, Losinno reiteró su llamado a un debate abierto con la otra lista, liderada por el exdirigente de la cooperativa, Malondra. “El pueblo tiene derecho a conocer las propuestas, y por eso siempre hemos querido abrir un espacio de discusión. En una democracia, el debate es fundamental”, afirmó. Con una fuerte crítica a las gestiones pasadas, Losinno recordó las denuncias de corrupción que aún pesan sobre quienes lideraron la cooperativa en años anteriores, lo que generó un clima de desconfianza en la gestión.

“Hoy la cooperativa está funcionando bien, tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir, y estamos trabajando para ofrecer mejores servicios, con una administración transparente y sin intereses partidarios o políticos”, concluyó Losinno.

Conclusión

En un contexto de altas temperaturas y expectativas por las elecciones en la cooperativa, el presidente Matías Losinno se mostró optimista sobre el futuro de la CEyS de Nueve de Julio. Con la implementación de energías renovables, la expansión hacia nuevos mercados y un enfoque en la independencia tarifaria, la cooperativa busca superar la dependencia histórica del financiamiento estatal y fortalecer su infraestructura para garantizar servicios de calidad a los asociados. Sin embargo, la falta de un debate público con la otra lista y las críticas hacia los errores cometidos por la oposición siguen siendo temas clave en esta contienda electoral.