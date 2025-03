Hace 30 años se fundó Yahoo, buscador web y plataforma digital pionera

El 2 de marzo de 1995 marcó un hito importante en la historia de Internet con la fundación de Yahoo!, una empresa que en sus primeros años fue sinónimo de la misma web. Creada por los estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford, David Filo y Jerry Yang, Yahoo! nació de una idea simple pero revolucionaria: organizar el contenido disperso de la World Wide Web. En ese momento, la web era un vasto y caótico espacio de información, y Filo y Yang decidieron ordenar con buscadores desde un algoritmo transformador.

Lo que comenzó como un proyecto personal de dos estudiantes pronto se convirtió en uno de los nombres más grandes de Internet. Su primer nombre fue “Jerry’s Guide to the World Wide Web”, pero fue el cambio a Yahoo! en 1995 lo que consolidó la identidad de la empresa. El término Yahoo! se entiende como un acrónimo de “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” (Otro Oráculo Jerárquico y Oficioso), pero sus creadores han explicado que simplemente les pareció un nombre pegajoso y fácil de recordar, y que su significado en inglés, asociado a una persona grosera o sin educaión.

Desde sus primeros días, Yahoo! mostró una ambición notable. Si bien en sus comienzos se limitaba a ser un directorio de sitios web, la compañía pronto expandió sus horizontes, lanzando una serie de servicios adicionales que la convirtió en un portal integral: correo electrónico gratuito, envío instantáneo, noticias, deportes, finanzas, y más. Con estos servicios, Yahoo! Ofreciendo un punto de entrada único a la web, lo que lo convirtió en un referente durante los primeros años de la era digital.

La expansión de Yahoo! fue meteórica. En 1996, la compañía salió a la bolsa con una oferta pública inicial que valoraba sus acciones en 13 dólares. En cuestión de pocos años, ese valor se disparó a más de 1.300 dólares por acción, y Yahoo! se convirtió en una de las empresas más importantes de Silicon Valley.

Hoy cumple 30 años y marcó un camino importante en la era digital.

Así, el 2 de marzo de 1995, Yahoo! Emergió como un símbolo de innovación en un mundo virtual aún en sus primeros pasos. Y su legado permanece en la historia de la web, un recordatorio de cómo el mundo digital comenzó a tomar forma y de cómo la evolución tecnológica es innovación constante.