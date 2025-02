Se conocen quienes serán los nuevos Delegados en el distrito de Nueve de Julio

El día de hoy, domingo 23 de febrero, tal como informara Cadena Nueve, se llevó a cabo el proceso electoral para la elección de Delegados en el distrito de Nueve de Julio. Desde las primeras horas de la mañana, las mesas de votación se constituyeron puntualmente y se empezó a notar una destacada participación de los vecinos, que acudieron con entusiasmo a ejercer su derecho al voto.

La jornada se desarrolló con normalidad en todas las localidades habilitadas para la votación.

Resultaron ganadores Guillermo Rojo (French), Leandro Alvarez (La Niña), Juan Carlos Silva (Facundo Quiroga), Héctor Figueroa (12 de Octubre), Candela Sparano (El Provincial – Norumbega) y Hermita Gómez (Dudignac – Santos Unzué).

Resultados

A medida que avanzaba la jornada, comenzaron a conocerse los resultados parciales de las elecciones en las distintas localidades del distrito:

El Provincial: Tendrá nueva Delegada, Candela Sparano. Candela Sparano : 95 votos (39,41%)

: 95 votos (39,41%) Rocío Ortellado : 86 votos (35,68%)

: 86 votos (35,68%) Yesica Anaquin : 60 votos (24,89%)

: 60 votos (24,89%) TOTAL DE VOTANTES: 241 votos (42,13% de participación) French: Tendrá nuevo Delegado, Guillermo Rojo Guillermo Rojo : 215 votos (50,23%)

: 215 votos (50,23%) Matías Figueroa : 192 votos (44,86%)

: 192 votos (44,86%) Héctor Casella : 21 votos (0,5%)

: 21 votos (0,5%) TOTAL DE VOTANTES: 428 votos (56,16%) La Niña: Leandro ‘Nano’ Alvarez será el nuevo Delegado Leonardo Álvarez : 120 votos (53%)

: 120 votos (53%) Mirko Pardo : 104 votos (46%)

: 104 votos (46%) En blanco : 3 votos (0,1%)

: 3 votos (0,1%) TOTAL DE VOTANTES: 227 votos (44,24%) 12 de Octubre: Héctor Figueroa renovó el mandato Figueroa Héctor : 103 votos (76,86%)

: 103 votos (76,86%) Fanlo Alejandro : 31 votos (23,14%)

: 31 votos (23,14%) TOTAL DE VOTANTES: 134 votos (49,44%) Dudignac- Santos Unzue: Será Delegada Hermita Gómez

Hermita Gómez 437 votos (49,49%)

Marcela Vitale 432 votos (48,92%)

En blanco: 12 – 0,1 %

Impugnados: 2 –

TOTAL VOTANTES: 883 – 37,51% Facundo Quiroga: Renueva Juan Carlos Silva Juan Carlos Silva : 220 votos (35,77%)

: 220 votos (35,77%) Susana Uarte : 199 votos (32,35%)

: 199 votos (32,35%) Elías Fernández : 191 votos (31,05%)

: 191 votos (31,05%) Nulos : 1 voto

: 1 voto En blanco : 2 votos

: 2 votos Impugnados : 3 votos

: 3 votos TOTAL VOTANTES: 616 votos (35,10% de participación)

La jornada electoral en el distrito de Nueve de Julio fue una manifestación cívica y democrática, con un nivel de participación destacado y una actitud positiva por parte de los vecinos en todas las localidades.

A pesar de algunas variaciones en los porcentajes de participación, se puede concluir que la comunidad está comprometida con el proceso electoral y que las elecciones se desarrollaron con normalidad y sin inconvenientes.

El resultado determinó quiénes asumirán los cargos de representantes en las distintas localidades, a partir del 7 de marzo, ya que todo se vició con un espíritu democrático palpable en todas las mesas.

Recordemos que en algunas localidades del distrito, como Dennehy, Patricios, Morea y Carlos María Naón, solo se presentó una candidatura, por lo que no habrá competencia en esas localidades. En Dennehy, Emmanuel Bandera será el único candidato, luego de que Néstor Zanetti decidiera no postularse nuevamente para continuar al frente de la delegación. En las demás localidades con candidaturas únicas, los actuales delegados se presentaron nuevamente, y no hubo otros postulantes.