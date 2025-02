En localidades del distrito de Nueve de Julio vecinos van a las urnas para elegir a su Delegado Municipal

Este domingo 23 de febrero, los habitantes del distrito de Nueve de Julio se dirigen a las urnas en una jornada electoral que marcará el inicio de movilización de urnas del año 2025. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, se llevará a cabo la elección popular de los Delegados Municipales que representarán a las distintas localidades del interior del partido. La votación se realizará en varias escuelas habilitadas, en un proceso que involucra a un total de seis delegaciones municipales del distrito: Facundo Quiroga, Dudignac, French, El Provincial, La Niña y 12 de Octubre, ya que no alcanza a las otras cuatro, Carlos María Naón, Dennehy, Patricios y Morea. Esta elección es el primer acto electoral del año, que se lleva a cabo de manera anticipada, ya que las elecciones generales para cargos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal se celebrarán en una fecha aún por definir. El llamado a elecciones fue formalizado por la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, mediante el decreto Nº 74/2025, que estableció la convocatoria para la designación de los Delegados Municipales en diversas localidades del partido. El proceso electoral se realiza en un contexto especial, dado que los cargos de Delegado Municipal tienen un impacto directo en la gestión local y la resolución de las necesidades de cada comunidad. Estas figuras son esenciales para articular la relación entre los vecinos y el gobierno municipal, y por ello, las elecciones despiertan el interés de los ciudadanos que desean tener voz y voto en la elección de quienes los representarán. Localidades, candidatos y escuelas de votación Los ciudadanos habilitados para votar podrán hacerlo en los establecimientos educativos correspondientes de cada localidad. Así, en el caso de Facundo Quiroga se concurrirá a la Escuela Primaria Nro. 13 ‘Gabriela Mistral’ para elegir entre, Juan Carlos Silva – actual Delegado–, Susana Alejandra Uarte y José Walter Elías Fernández.

En French, la votación se llevará a cabo en la Escuela Primaria N° 12, donde los habitantes de la localidad podrán elegir entre Héctor Omar Casella, Roberto Matías Figueroa y Guillermo Fabián Rojo para representar a la delegación.

Los vecinos de La Niña, por su parte, votarán en la Escuela Primaria N° 18, y deberán decidir entre los candidatos Mirko Pardo – actual Delegado-y Leandro ‘Nano’ Álvarez – ex-delegado.

En 12 de Octubre, la Escuela Primaria N° 22 será el centro de votación, donde los candidatos Héctor Ramón Figueroa y Alejandro Fabián Fanlo se disputarán el cargo de Delegado Municipal.

Por otro lado, en El Provincial-Norumbega, los votantes se dirigirán a la Escuela Primaria N° 21, donde podrán elegir entre Candela Sparano, Yesica Trinidad Anequin – actual Delegada– y Rocío Belén Ortellado.

En Dudignac-Santos Unzue, la votación se llevará a cabo en la Escuela Primaria N° 15, con dos postulantes: Marcela Beatriz Vitale – actual Delegado- y Hermita Luján Gómez.

Localidades con Candidatura Única

Sin embargo, en algunas localidades del distrito, como Dennehy, Patricios, Morea y Carlos María Naón, solo se presentó una candidatura, por lo que no habrá competencia en esas localidades. En Dennehy, Emmanuel Bandera será el único candidato, luego de que Néstor Zanetti decidiera no postularse nuevamente para continuar al frente de la delegación. En las demás localidades con candidaturas únicas, los actuales delegados se presentaron nuevamente, y no hubo otros postulantes.