Carnaval 2025 en Nueve de Julio: se vivió una gran fiesta popular en familia

Nueve de Julio vivió una noche una jornada única, llena de color, música y alegría, con el regreso del esperado Carnaval 2025.

La Municipalidad local, a través de la Dirección General de Cultura, organizó una jornada que quedará grabada en la memoria de los vecinos de la ciudad.

En un encuentro con acceso libre y gratuito, miles de personas se dieron cita en el predio del Club Ciclista para disfrutar de una fiesta popular que trajo consigo la magia del carnaval, que no se celebraba en la ciudad desde hace algunas décadas.

A medida que el sol se despedía, el ambiente se llenaba de sonidos vibrantes, tambores, batucadas y los colores destacados de las comparsas. El calor y el anticipo de mal tiempo no fue impedimento para que murgas y comparsas locales, unto a las familias asistentes dieran tienda suelta a un carnaval que deslumbró a grandes y chicos, quienes no tardaron en sumarse a esta fiesta que, con su energía desbordante, y participación.

La multitud, compuesta principalmente por familias completas, disfrutó de la fiesta de manera espontánea, en un ambiente seguro y familiar. A lo largo de la jornada, se respiraba el espíritu de comunidad, algo que fue reforzado por el apoyo incondicional de los vecinos que asistieron con ganas de vivir esta fiesta de

La agenda para hoy: más música, más comparsas y un desfile de disfraces

El carnaval continúa hoy domingo con un atractivo programa que promete seguir llenando de alegría las calles de Nueve de Julio. A partir de las 19:00 horas, se presentarán diversas agrupaciones, entre ellas Murga Soluna , la Comparsa AvaKamba , Murga Los Ruidosos del Oeste ,Taller de Comparsa y Re Limados.

Un atractivo adicional de esta jornada será el desfile de disfraces donde grandes y chicos podrán dar rienda suelta a su emociones escondidas en mascaras y telas, y maquillajes.

Consejos y detalles para disfrutar del evento sin contratiempos

En cuanto al acceso al evento, se recomienda ingresar por las avenidas Cardenal Pironio y Presidente Perón, las cuales estarán habilitadas para recibir a los miles de asistentes que se esperan a lo largo del fin de semana. Además, se ha habilitado el alquiler de sillas para los que lo deseen, pero también se permitirá que los asistentes lleven sus propias reposeras, siempre y cuando respeten el espacio destinado para las comparsas y murgas.

Una celebración para toda la familia.

El carnaval de Nueve de Julio se presentó como un evento inclusivo y accesible para todos. Familias enteras disfrutaron de la fiesta en un clima distendido y seguro. Los niños, especialmente, fueron los grandes protagonistas, mostrando sus disfraces y disfrutando del ritmo contagioso de las murgas y comparsas. Además, el acceso libre y gratuito permitió que todos pudieran ser parte de esta fiesta popular.