Mariana Lucarelli: La columnista de Cadena Nueve que combina la economía con el periodismo y la formación continua

La Dra. Mariana Lucarelli, Contadora Pública (Tomo 112, Folio 34, matriculada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires), ha logrado destacarse en diversas áreas profesionales, combinando su sólida formación en contabilidad con su incursión en el periodismo. Desde su graduación, Lucarelli dirige su propio estudio contable, y, además, trabaja como docente en la escuela secundaria de Cabildo, su pueblo natal, donde imparte clases de Economía.

Sin embargo, la pandemia de 2020 fue un punto de inflexión en su vida. Como muchas otras personas, el confinamiento y las restricciones de movilidad la obligaron a replantearse sus rutinas diarias. “Era levantarse a la mañana y sentir que no podías ir a ningún lado, y tampoco podía estar trabajando todo el tiempo en la oficina. Sentía que tenía que hacer otra cosa”, recordó Lucarelli. Fue en este contexto que decidió incursionar en un campo que, a primera vista, parecía estar bastante alejado de su mundo de números, saldos e impuestos, contó al ser reconocida por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas por poner en facil con interés general los temas propios de su profesión.

La columnista de Cadena Nueve, siempre había tenido una inclinación por la escritura, pero nunca había explorado esa habilidad en profundidad. En busca de algo que la motivara y le permitiera aprovechar el tiempo de confinamiento, se inscribió en la Diplomatura en Periodismo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Siempre me gustó escribir, pero no lo hacía nada bien. Empecé a buscar por Internet y encontré esta oportunidad de la UTN. Estudié un año y medio la Diplomatura en Periodismo y me recibí en 2021”, relató con entusiasmo. El curso, que se dictaba de manera remota, le ofreció la flexibilidad necesaria para estudiar mientras mantenía sus actividades profesionales y familiares.

Con el título en mano, la Dra. Lucarelli no se conformó con la teoría: decidió poner en práctica todo lo aprendido. Su primer paso fue acercarse a medios locales, y el primer espacio que le dio la oportunidad de escribir fue Infocabildo, medio de su natal Cabildo, población cercana Bahía Blanca, y luego fue Cadena Nueve, ya que desde la dirección se les abre las puertas a todo emprendedor y sobre manera a los jóvenes.

Además, la experiencia adquirida en el periodismo ha enriquecido su labor como contadora. “Las habilidades aprendidas en la Diplomatura en Periodismo me aportan valor a mi trabajo en el estudio contable. Suman al trato comercial, a la respuesta, al hecho de escribir bien”, destacó. La Dra. Lucarelli es firme defensora de la educación continua, y se muestra convencida de que todos los profesionales deben seguir formándose a lo largo de sus carreras.

La joven profesional, es un claro ejemplo de cómo la pasión por la formación continua y la búsqueda de nuevas oportunidades pueden transformar la carrera de un profesional. Su historia demuestra que nunca es tarde para aprender algo nuevo, y que la combinación de distintas disciplinas puede enriquecer tanto la práctica profesional como el servicio a la comunidad.

Desde Cadena Nueve, la felicitación que se le hizo llegar a Mariana, ahora la hace pública. Felicitaciones por el aporte a los lectores de cada miércoles que aguardan la columna por su jerarquía e interés general.