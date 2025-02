El espejo de agua del Parque San Martín nuevejuliense está en Alerta Naranja

La Municipalidad de Nueve de Julio hizo saber este viernes que el nivel de riesgo por cianobacterias en el espejo de agua del Parque General San Martín ha alcanzado el nivel naranja. Este nivel indica la presencia de cianobacterias, organismos microscópicos que, en ciertas condiciones, pueden producir toxinas perjudiciales para la salud humana y animal.

Medidas a Tener en Cuenta:

Dada la presencia de estos microorganismos en el agua, se recuerda a la comunidad una serie de restricciones y recomendaciones:

NO ESTÁ PERMITIDO:

La práctica de la pesca en el parque.

El ingreso al espejo de agua, tanto de personas como de mascotas.

El consumo de agua del parque.

Acercarse a las zonas donde se observa una acumulación de floración de cianobacterias, es decir, áreas con manchas o rayas de color verde en el agua.

SE PERMITE:

La recreación en los espacios verdes alejados del espejo de agua.

La actividad física en los caminos y espacios verdes habilitados para ello.

El uso de la zona de juegos, siempre y cuando se mantenga alejado del agua.

¿Qué son las Cianobacterias?

Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, son organismos microscópicos que, en ciertas condiciones como altas temperaturas y contaminación, proliferan rápidamente en cuerpos de agua. Esta proliferación genera manchas verdes en la superficie del agua, lo que indica la presencia de toxinas potencialmente peligrosas para la salud.

Aunque este nivel de riesgo no impide el uso recreativo del parque en general, se recomienda tener precauciones adicionales. No se debe entrar en contacto con el agua, incluso si se trata de zonas donde no se observe floración visible de cianobacterias, ya que el agua puede estar contaminada con toxinas.

Recomendaciones Generales:

Es crucial mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Nueve de Julio y seguir las indicaciones de las autoridades locales. En caso de contacto con el agua, se recomienda estar atento a posibles síntomas como irritación en la piel, ojos, o malestar general. Ante cualquier inconveniente, se debe consultar a un médico inmediatamente.

Además, para mayor información y para mantenerse actualizado sobre el estado de las cianobacterias, los vecinos pueden consultar el sitio web oficial: www.gba.gob.ar/cianobacterias.

¡Mantente seguro y sigue las recomendaciones!

Las autoridades de Nueve de Julio instan a la población a ser responsables y precavidos para evitar riesgos innecesarios. A medida que se continúe monitoreando la situación, se seguirán brindando actualizaciones y recomendaciones en los medios oficiales.