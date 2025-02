Mirko Pardo: ‘Siempre estoy donde más se me necesita, ya sea en la gestión diaria o en momentos difíciles'”

Mirko Pardo es el joven que lleva adelan te el destino de La Niña, como Delegado Municipal, conocido por su versatilidad y dedicación en diversos ámbitos. Además de ser delegado, Pardo ha jugado al fútbol en el Club Atlético La Niña en distintas posiciones, desde arquero hasta defensor, demostrando siempre su disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. Su participación no se limita a lo deportivo; también ha trabajado activamente con diversas instituciones de la localidad y ha sido un pilar en situaciones de emergencia, como cuando los fuertes temporales afectarán la zona.

En una reciente entrevista en el programa radial ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, en cuanto a su gestión como delegado, destacó algunos logros importantes, especialmente el arreglo de las calles, un tema recurrente en las preocupaciones de los vecinos. A pesar de las dificultades que implica la falta de personal municipal, Pardo y su equipo han trabajado incansablemente para mantener y reparar las calles de la localidad. “Aunque no cuento con el mismo personal que antes, trato de seguir trabajando con lo que tenemos”, señaló, reconociendo la necesidad de más recursos humanos para abordar las demandas de la comunidad. Además, es un operario más de la actividad del día a día. Y al respecto señaló que el convecino de La Niña, y que se presenta a las urnas para competir con, Leandro ‘Nano’ Alvarez, es empleado municipal, pero no lo tiene afectado en la localidad.

Además de las mejoras en infraestructura, Mirko ha estado presente en momentos de emergencia, como cuando los fuertes vientos provocaron destrozos en la zona rural de La Niña. En esas situaciones, su implicación fue directa, colaborando con la cooperativa local y los bomberos para coordinar la ayuda. “Siempre trato de estar donde más se me necesita”, expresó, destacando su enfoque de servicio en momentos de crisis.

Uno de los proyectos más esperados por los vecinos de La Niña es la finalización de la numeración de las casas, un trabajo que había quedado pendiente desde 2019. “Aunque en su momento no se concretó, ahora estamos a punto de finalizarlo y los vecinos pronto recibirán sus números de casa”, comentó Pardo, quien se mostró satisfecho con este logro que, según él, mejorará la conectividad y facilitará la entrega de servicios.

Sin embargo, Pardo no solo se limita a resolver problemas inmediatos. Su visión de futuro para La Niña está centrada en la mejora de la infraestructura, especialmente en lo que respeta a los accesos al pueblo. “Es fundamental mejorar el camino que conecta La Niña con la Ruta 65, especialmente los primeros 10 a 15 kilómetros de mejorado”, explicó, señalando que este ha sido un tema que ha abordado en reiteradas ocasiones y que es crucial para el desarrollo de la localidad.

Además de las obras de infraestructura, Mirko ha puesto en marcha otros proyectos como la creación de un parque municipal. Este espacio verde será un lugar de recreación y esparcimiento para los vecinos, brindando un lugar adecuado para actividades al aire libre y eventos comunitarios. También destacó la importancia de la forestación en el municipio y ha gestionado la plantación de nuevos árboles para mejorar el entorno natural de La Niña.

Mirko Pardo, -uno de los cuatrillizos nacidos en el comienzo del Siglo XXI, nacimientos que trascendieron – también trabaja para fomentar la actividad física entre los vecinos, especialmente los adultos mayores y los niños. Las clases de aeróbic en la plaza, que se realizan todos los miércoles por la mañana, son un éxito, y Pardo planea seguir fortaleciendo estas actividades. Además, con el apoyo de un Programa de Medio Ambiente, ha organizado actividades recreativas para los jóvenes y adolescentes, buscando un espacio donde puedan desarrollarse tanto en lo personal como en lo comunitario.

En cuanto al ámbito social, Pardo ha mostrado su interés en reactivar proyectos que quedaron en el olvido, como el programa de producción de miel. A pesar de las dificultades que el proyecto tuvo en el pasado debido a factores externos, como la situación del mercado, Pardo sigue comprometido con esta iniciativa y está evaluando la viabilidad de reactivarlo, ya sea a través de la producción de miel envasada o de derivados que puedan comercializarse tanto a nivel local como en mercados externos.

Mirko Pardo es consciente de los desafíos a los que se enfrenta La Niña, pero se muestra optimista con respecto al futuro. En las próximas elecciones del 23 de febrero de 2025, buscará renovar la confianza de los vecinos para continuar con su trabajo. “Mi número es el 10, y con él me comprometo a seguir trabajando con responsabilidad, compromiso y ganas de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, concluyó.

En su mensaje final, Pardo destacó que, aunque no cuenta con grandes presupuestos, su objetivo es recuperar lo perdido en la comunidad, fortalecer las instituciones locales y promover un trabajo conjunto entre las organizaciones para lograr los objetivos propuestos. Con una visión clara y un enfoque constante en la mejora de La Niña, Mirko Pardo sigue trabajando incansablemente para hacer de su localidad un lugar mejor para vivir. Ahora, será decisión de los vecinos si su gestión continúa al frente de la delegación.

Mirko Pardo es conocido en su comunidad por su versatilidad y dedicación. A lo largo de los años, ha sido más que un delegado municipal; ha jugado fútbol, ​​ha colaborado activamente con diversas instituciones y ha estado presente en situaciones de emergencia, como los temporales que afectarán la zona rural de La Niña. En su paso por el Club Atlético La Niña, Mirko ha jugado en diferentes posiciones, desde arquero hasta defensor, siempre demostrando su compromiso y disposición para ayudar donde sea necesario.

“Mi vida siempre estuvo ligada a La Niña. Desde chico, fui parte de la escuela técnica, presidente del centro de estudiantes y participé en muchos proyectos comunitarios, como la colecta anual de sangre”, comentó Mirko. De hecho, la numeración de las casas de La Niña, un proyecto que tuvo su origen en la gestión estudiantil de Mirko en 2019, es uno de los logros que destaca de su trayectoria.

Compromiso con la Comunidad: Arreglo de Calles y Atención a Emergencias

Mirko se mostró orgulloso de los avances logrados durante su gestión, especialmente en cuanto al arreglo de las calles de La Niña, un tema que ha sido recurrente en las preocupaciones de los vecinos. A pesar de la baja en el personal municipal, Mirko y su equipo han logrado llevar adelante trabajos de mantenimiento y reparación de calles, a pesar de la falta de recursos humanos. “Aunque no cuento con el mismo personal que antes, trato de seguir trabajando con lo que tenemos. Sé que el municipio necesita más empleados, y me preocupa que algunos casos de ineficiencia no se estén atendiendo correctamente”, señaló.

Además, en situaciones de emergencia como los fuertes vientos que dejaron destrozos en la zona rural de La Niña, Mirko no dudó en colaborar personalmente con la cooperativa local y los bomberos, viajando hasta el 9 de Julio para ayudar a coordinar la ayuda. “Siempre trato de estar donde más se me necesita, ya sea en la gestión diaria o en momentos difíciles como estos”, subrayó el delegado.

El Proyecto de Numeración de Casas: Un Logro Comunitario

Uno de los proyectos más esperados en La Niña es la numeración de las casas, un trabajo que había quedado pendiente desde 2019. “Aunque en su momento no se concretó, ahora estamos a punto de finalizarlo y los vecinos pronto recibirán sus números de casa. Es un logro que, personalmente, me llena de satisfacción”, destacó Pardo. La numeración de las casas es un paso importante para mejorar la conectividad en la localidad y optimizar la entrega de servicios.

Los Desafíos del Futuro: Obras de Infraestructura y Mejora de Conectividad

Si bien La Niña ha avanzado en diversos aspectos, Mirko Pardo sigue siendo consciente de los desafíos pendientes. La infraestructura, especialmente en términos de acceso y caminos, sigue siendo uno de los puntos críticos. El delegado aseguró que su principal prioridad es mejorar los accesos al pueblo, en particular el camino que conecta La Niña con la Ruta 6. “Es fundamental mejorar el camino, especialmente los primeros 10 a 15 kilómetros de mejorado. Este es un trabajo que venimos remarcando desde hace tiempo”, explicó.

En cuanto a otras obras de infraestructura, Mirko señaló que, si bien la comunidad necesita obras como el cordón cuneta o el asfaltado de calles, las prioridades deben centrarse en la conectividad y la mejora de los accesos a la localidad.

Motivación para Ser Delegado: Vocación de Servicio y Compromiso con la Comunidad

El joven delegado atribuye su vocación de servicio a su entorno familiar. “Mi familia, aunque no tiene una proyección política directa, siempre me ha inculcado el valor del trabajo y la solidaridad. Mi padre, que hizo el servicio militar, me enseñó la importancia de hacer las cosas con responsabilidad y dedicación”, explicó Mirko. Esta filosofía de vida lo llevó a involucrarse activamente en la vida social y política de La Niña desde su época estudiantil.

Mirko también hizo referencia a la creciente participación de jóvenes en la política local. “Es muy positivo ver cómo los jóvenes están cada vez más comprometidos con el futuro de sus comunidades. La crítica es fácil, pero comprometerse para mejorar es lo que realmente marca la diferencia”, afirmó.

Un Nuevo Ciclo en las Elecciones de Febrero de 2025

En las elecciones del próximo 23 de febrero, Mirko Pardo buscará renovar la confianza de los vecinos de La Niña. “Mi número es el 10, y con él me comprometo a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, con responsabilidad, compromiso y ganas de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, concluyó.

Con su trayectoria de servicio y un enfoque claro en mejorar las condiciones de su pueblo, Mirko Pardo se perfila como uno de los candidatos más comprometidos para continuar trabajando por el bienestar de la comunidad de La Niña.

Mirko Pardo: Compromiso con la Comunidad de La Niña y Proyectos para el Futuro

Mirko Pardo, delegado de la localidad de La Niña, ha mostrado siempre una dedicación inquebrantable por el bienestar de su comunidad. En una entrevista reciente, Pardo reflexionó sobre su labor como delegado, su trayectoria en la política local y los proyectos que tiene en mente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Niña. Durante la conversación, destacó su admiración por la gente que, a pesar del paso del tiempo, sigue contribuyendo activamente en las instituciones comunitarias, como el centro de jubilados. Esta gente, que ha sido parte de comisiones y asociaciones durante años, sigue siendo fundamental en la vida social.

Mirko mencionó que, a lo largo de su carrera, ha contado siempre con el apoyo incondicional de su familia, aunque prefiere no involucrarlos directamente en su trabajo. A pesar de esto, reconoce que su familia ha sido clave para él, brindándole siempre el respaldo necesario, especialmente en momentos complicados que requieren asistencia o asesoramiento, como en la gestión de papeles y otros aspectos logísticos. El apoyo familiar es algo que valora profundamente, pero siempre procura mantener su trabajo separado de la vida personal, un enfoque que considera importante para poder concentrarse en sus responsabilidades.

Al ser preguntado sobre las críticas que recibe como delegado, Pardo señaló que prefiere ser criticado por lo que hace, ya que considera que las críticas son una herramienta para mejorar y seguir creciendo. Aceptó que, como cualquier gestión, siempre habrá aspectos que mejorar, pero es consciente de que lo importante es la actitud proactiva para corregir y avanzar. En este sentido, destacó que ha trabajado muy de cerca con diferentes instituciones de La Niña, lo que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los vecinos. Su compromiso con las diferentes áreas ha sido palpable en su labor como delegado del Cuartel Quinto, donde no solo se ocupa de las necesidades de la localidad, sino también de los parajes cercanos, como El Jabalí y el Paraje Oriente.

Una de las principales preocupaciones de Pardo ha sido la mejora de la infraestructura, sobre todo en lo que respecta al drenaje de agua pluvial. En su gestión, ha insistido durante años en la necesidad de recambiar ciertos tubos de alcantarillado que, por su antigüedad, dificultan el drenaje adecuado del agua, provocando inundaciones en algunas calles de la localidad. A pesar de los avances lentos en este aspecto, el delegado se mostró optimista y espera que este año, según lo prometido por las autoridades, se puedan realizar las modificaciones necesarias.

El delegado también se ha comprometido con el proyecto de creación de un parque municipal, que será un espacio verde de recreación para los habitantes de La Niña. Este parque tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, brindando un lugar adecuado para el esparcimiento, las actividades al aire libre y la realización de eventos comunitarios. Además, en 2024, se gestionaron 180 plantas que se destinarán a diferentes puntos de la localidad, un proyecto que está en marcha, pero que aún depende de la autorización de la provincia para poder concretarse.

Además de estos proyectos, Mirko Pardo ha destacado la importancia de la forestación en el municipio. Según un relevamiento realizado por el Rotary Club, La Niña necesita más árboles, y Pardo se ha comprometido a gestionar nuevas plantaciones para mejorar el entorno natural y contribuir al bienestar ecológico. En este sentido, el delegado subrayó que el trabajo conjunto con las instituciones y organizaciones locales es fundamental para que estos proyectos sean exitosos.

Otro de los aspectos que Pardo considera clave para el desarrollo de la comunidad es la actividad física. Desde que consideró su carga, ha promovido diversas iniciativas para incentivar la práctica del ejercicio, especialmente en adultos mayores y niños. La actividad aeróbica en la plaza, que se lleva a cabo todos los miércoles de 8 a 9, ha tenido un gran éxito entre los vecinos, y el delegado planea seguir fortaleciendo estas actividades. Además, con el apoyo del Programa Medio Ambiente, ha organizado actividades recreativas para los jóvenes y adolescentes de la localidad, buscando generar un espacio para su desarrollo personal y comunitario.

A nivel social, Pardo ha trabajado para reactivar proyectos que habían quedado en el olvido. Uno de los más significativos fue el programa de producción de miel, que en su momento tuvo dificultades para prosperar debido a factores externos, como la situación del mercado. Sin embargo, Pardo ha asegurado que no se desiste de esta iniciativa y se está analizando la viabilidad de reactivar el proyecto, ya sea a través de la producción de miel envasada o mediante algún derivado de la miel que pueda ser comercializado tanto en el mercado local como en el externo.

Con respecto al futuro, Pardo se mostró confiado en poder seguir adelante con sus proyectos si recibe el respaldo de la comunidad. En las próximas elecciones, que se celebrarán el 7 de marzo, los vecinos de La Niña decidirán si desean que continúe al frente de la delegación. Pardo se comprometió a seguir trabajando por mejorar la infraestructura, promover la participación de todos los sectores de la sociedad y continuar con las gestiones necesarias para hacer de La Niña un lugar mejor para vivir.

En su mensaje final, el delegado destacó que no cuenta con grandes presupuestos, pero que su objetivo es recuperar lo que se ha perdido en la comunidad, como el fortalecimiento de la sociedad de fomento y la representación de los centros tradicionalistas como la Nobleza Gaucha. También enfatizó la importancia de un trabajo unido entre las instituciones para lograr los objetivos propuestos.

Conclusión: Mirko Pardo es un delegado comprometido con su comunidad, con una visión clara para mejorar La Niña. Su enfoque está en la mejora de la infraestructura, la promoción de la actividad física y el bienestar de todos los habitantes, así como la reactivación de proyectos de producción local. Con el apoyo de su familia, las instituciones locales y la comunidad, Pardo está decidido a seguir trabajando para hacer crecer la localidad, afrontando las dificultades con optimismo y perseverancia. Ahora, dependerá de los vecinos decidir si su gestión de

Mirko Pardo: Compromiso con la Comunidad de La Niña y Proyectos para el Futuro

Mirko Pardo, delegado de la localidad de La Niña, ha mostrado siempre una dedicación inquebrantable por el bienestar de su comunidad. En una entrevista reciente, Pardo reflexionó sobre su labor como delegado, su trayectoria en la política local y los proyectos que tiene en mente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Niña. Durante la conversación, destacó su admiración por la gente que, a pesar del paso del tiempo, sigue contribuyendo activamente en las instituciones comunitarias, como el centro de jubilados. Esta gente, que ha sido parte de comisiones y asociaciones durante años, sigue siendo fundamental en la vida social.

Mirko mencionó que, a lo largo de su carrera, ha contado siempre con el apoyo incondicional de su familia, aunque prefiere no involucrarlos directamente en su trabajo. A pesar de esto, reconoce que su familia ha sido clave para él, brindándole siempre el respaldo necesario, especialmente en momentos complicados que requieren asistencia o asesoramiento, como en la gestión de papeles y otros aspectos logísticos. El apoyo familiar es algo que valora profundamente, pero siempre procura mantener su trabajo separado de la vida personal, un enfoque que considera importante para poder concentrarse en sus responsabilidades.

Al ser preguntado sobre las críticas que recibe como delegado, Pardo señaló que prefiere ser criticado por lo que hace, ya que considera que las críticas son una herramienta para mejorar y seguir creciendo. Aceptó que, como cualquier gestión, siempre habrá aspectos que mejorar, pero es consciente de que lo importante es la actitud proactiva para corregir y avanzar. En este sentido, destacó que ha trabajado muy de cerca con diferentes instituciones de La Niña, lo que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los vecinos. Su compromiso con las diferentes áreas ha sido palpable en su labor como delegado del Cuartel Quinto, donde no solo se ocupa de las necesidades de la localidad, sino también de los parajes cercanos, como El Jabalí y el Paraje Oriente.

Una de las principales preocupaciones de Pardo ha sido la mejora de la infraestructura, sobre todo en lo que respecta al drenaje de agua pluvial. En su gestión, ha insistido durante años en la necesidad de recambiar ciertos tubos de alcantarillado que, por su antigüedad, dificultan el drenaje adecuado del agua, provocando inundaciones en algunas calles de la localidad. A pesar de los avances lentos en este aspecto, el delegado se mostró optimista y espera que este año, según lo prometido por las autoridades, se puedan realizar las modificaciones necesarias.

El delegado también se ha comprometido con el proyecto de creación de un parque municipal, que será un espacio verde de recreación para los habitantes de La Niña. Este parque tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, brindando un lugar adecuado para el esparcimiento, las actividades al aire libre y la realización de eventos comunitarios. Además, en 2024, se gestionaron 180 plantas que se destinarán a diferentes puntos de la localidad, un proyecto que está en marcha, pero que aún depende de la autorización de la provincia para poder concretarse.

Además de estos proyectos, Mirko Pardo ha destacado la importancia de la forestación en el municipio. Según un relevamiento realizado por el Rotary Club, La Niña necesita más árboles, y Pardo se ha comprometido a gestionar nuevas plantaciones para mejorar el entorno natural y contribuir al bienestar ecológico. En este sentido, el delegado subrayó que el trabajo conjunto con las instituciones y organizaciones locales es fundamental para que estos proyectos sean exitosos.

Otro de los aspectos que Pardo considera clave para el desarrollo de la comunidad es la actividad física. Desde que consideró su carga, ha promovido diversas iniciativas para incentivar la práctica del ejercicio, especialmente en adultos mayores y niños. La actividad aeróbica en la plaza, que se lleva a cabo todos los miércoles de 8 a 9, ha tenido un gran éxito entre los vecinos, y el delegado planea seguir fortaleciendo estas actividades. Además, con el apoyo del Programa Medio Ambiente, ha organizado actividades recreativas para los jóvenes y adolescentes de la localidad, buscando generar un espacio para su desarrollo personal y comunitario.

A nivel social, Pardo ha trabajado para reactivar proyectos que habían quedado en el olvido. Uno de los más significativos fue el programa de producción de miel, que en su momento tuvo dificultades para prosperar debido a factores externos, como la situación del mercado. Sin embargo, Pardo ha asegurado que no se desiste de esta iniciativa y se está analizando la viabilidad de reactivar el proyecto, ya sea a través de la producción de miel envasada o mediante algún derivado de la miel que pueda ser comercializado tanto en el mercado local como en el externo.

Con respecto al futuro, Pardo se mostró confiado en poder seguir adelante con sus proyectos si recibe el respaldo de la comunidad. En las próximas elecciones, que se celebrarán el 7 de marzo, los vecinos de La Niña decidirán si desean que continúe al frente de la delegación. Pardo se comprometió a seguir trabajando por mejorar la infraestructura, promover la participación de todos los sectores de la sociedad y continuar con las gestiones necesarias para hacer de La Niña un lugar mejor para vivir.

En su mensaje final, el delegado destacó que no cuenta con grandes presupuestos, pero que su objetivo es recuperar lo que se ha perdido en la comunidad, como el fortalecimiento de la sociedad de fomento y la representación de los centros tradicionalistas como la Nobleza Gaucha. También enfatizó la importancia de un trabajo unido entre las instituciones para lograr los objetivos propuestos.

Conclusión: Mirko Pardo es un delegado comprometido con su comunidad, con una visión clara para mejorar La Niña. Su enfoque está en la mejora de la infraestructura, la promoción de la actividad física y el bienestar de todos los habitantes, así como la reactivación de proyectos de producción local. Con el apoyo de su familia, las instituciones locales y la comunidad, Pardo está decidido a seguir trabajando para hacer crecer la localidad, afrontando las dificultades con optimismo y perseverancia. Ahora, dependerá de los vecinos decidir si su gestión de