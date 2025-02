El Intendente de Carlos Casares participa en Luján del acto en defensa de las rutas nacionales

En la mañana de este miércoles, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabeza en Luján la firma una demanda judicial contra el gobierno de Javier Milei por el desvío de fondos destinados a las rutas y no se aplican para resolver el deterioro de las mismas.

Entre los asistentes, el Intendente de Carlos Casares, Daniel Stalnik camino al acto, contó a Cadena Nueve que el principal argumento de la demanda radica en la falta de transferencia de fondos por parte de la gestión de Milei. Según el gobierno de Axel Kicillof, la Administración Nacional recauda dinero a través de impuestos específicos destinados a obras públicas, entre los cuales se encuentra el Impuesto a los Combustibles , cuyo monto debería haberse utilizado para el mantenimiento de las rutas nacionales.

El gobierno provincial y los intendentes afirman que, durante el año 2024 , el gobierno de Javier Milei no transfirió a la Vialidad Nacional $200 mil millones que habían sido recaudados por este impuesto. Además, se denuncia que se retuvo $1 billón proveniente del Impuesto PAIS , destinado a financiar infraestructuras, lo que ha agravado la situación de las rutas en todo el país, pero especialmente en Buenos Aires .

La provincia de Buenos Aires es particularmente vulnerable a esta falta de inversión. En total, nueve rutas nacionales atraviesan 57 municipios bonaerenses , sumando un total de más de 4.000 kilómetros . Según los informes, estas rutas se encuentran en un estado de abandono total , donde no solo no se realizan trabajos de reparación o pavimentación , sino que ni siquiera se lleva a cabo el mantenimiento básico, como el corte de pasto en las banquinas , lo que agrava los riesgos de accidentes.

Además, la infraestructura estratégica que podría transformarse en autopistas o autovías se encuentra igualmente desatendida . El recorte presupuestario en Vialidad Nacional afectó especialmente a Buenos Aires, con una caída del 85,9% en las inversiones en 2024. Esto se convirtió a la provincia en la más perjudicada en comparación con otras del país, lo que ha generado una creciente preocupación entre los intendentes y los productores rurales que dependen de estas rutas para el transporte de mercaderías.

Reacción de los intendentes y la comunidad

Ante la falta de respuesta de Vialidad Nacional y la empresa estatal Corredores Viales , los intendentes bonaerenses no dudaron en tomar cartas en el asunto. Muchos de ellos, como el intendente de Tandil, Miguel Lunghi (UCR), decidieron intervenir directamente en el mantenimiento de las rutas. En este caso, Lunghi destacó que, aunque asumían las posibles consecuencias legales de sus intervenciones, el corte de pasto en las rotondas y otros trabajos fueron una medida necesaria ante la grave falta de acción por parte del gobierno nacional .

La situación se ha intensificado en los últimos meses, con vecinos y productores rurales sumándose a los esfuerzos. En General Villegas , por ejemplo, los propietarios de una estancia decidieron hacerse cargo del mantenimiento de las banquinas de la Ruta 33, mientras que en Mercedes , un grupo de ciudadanos organizó una protesta para llevar su reclamo ante la Defensoría Nacional en relación con el mal estado de la Ruta Nacional 5 .

La defensa de los recursos y la infraestructura.

El gobierno de Axel Kicillof ha resaltado que los recursos para la infraestructura vial no son una decisión discrecional del gobierno nacional, sino que están destinados por ley a través de una serie de impuestos que deben ser redistribuidos para garantizar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales . El incumplimiento de estos compromisos ha puesto en riesgo no solo la seguridad vial, sino también el desarrollo económico de una provincia que depende en gran medida de su red de transporte para su crecimiento productivo.

Con la firma de esta presentación judicial , los intendentes bonaerenses esperan generar presión sobre el gobierno de Javier Milei para que revierta esta situación y destine los fondos necesarios a la reparación y el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires.

Este acto en Luján no solo refleja el descontento de los intendentes con la gestión de Milei , sino que también pone de relieve una creciente organización social que reclama por la seguridad y el bienestar de los habitantes y productores de una de las provincias más importantes del país.

Daniel Stalnik, explicó que las rutas bonaerenses enfrentan un estado crítico debido a la falta de mantenimiento. “La situación es alarmante. Las rutas de la provincia, especialmente las de zonas rurales, están en un estado lamentable, lo que afecta tanto a la seguridad de quienes circulan por ellas como a la economía regional, ya que dificultan el transporte de bienes y productos”, señaló Stalnik

A pesar de que los impuestos mencionados están legislados para ser destinados a la construcción y mantenimiento de las rutas nacionales, el intendente denunció que los fondos recaudados no están siendo utilizados conforme a lo establecido por la ley. “Lo que está ocurriendo es que estos impuestos no se destinan a la infraestructura vial, sino que terminan en rentas generales. Esta es una clara violación a la normativa, ya que hay una ley que establece que esos recursos deben ser usados ​​exclusivamente para la reparación y construcción de rutas”, explicó Stalnik, quien destacó que la falta de inversión en el mantenimiento de las rutas no solo genera un peligro constante para los conductores, sino que también agrava las condiciones de vida de los habitantes de la provincia.

El mal estado de las rutas no solo afecta la seguridad vial, sino que también pone en riesgo las actividades productivas en muchas localidades, especialmente en el sector agropecuario. “Las rutas son fundamentales para el transporte de productos agropecuarios, que son el motor económico de muchas ciudades. Pero la falta de mantenimiento está generando un aumento en los costos logísticos y un riesgo adicional para los productores”, automovilistas y todo aquel que viaja.

Uno de los puntos más críticos que destacó Stalnik fue la concentración de recursos en el nivel central. Según el intendente, los impuestos recaudados a nivel nacional son los que más afectan al sector agropecuario, pero no se ven reflejados en obras de infraestructura. “Los productores agropecuarios están siendo gravados por impuestos nacionales que no se invierten en las obras que necesitamos. El Estado debe reconocer que los municipios son los que sufren directamente las consecuencias de la falta.

“El estado de las obras paralizadas es otro de los problemas que nos enfrentamos. Las obras nacionales que están paradas en nuestra ciudad deben ser reactivadas cuanto antes, ya que son esenciales para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos”, señaló Stalnik, quien también aseguró que desde el gobierno provincial se está buscando una solución para continuar con las obras utilizando fondos provinciales, aunque reconoció las dificultades financieras que atraviesan la provincia. “Sabemos que la provincia de Buenos Aires está siendo muy golpeada financieramente, pero seguimos luchando para que estas obras se retomen”, añadió.

Otro tema que Stalnik abordó durante la entrevista fue la Fiesta del Girasol, un evento de gran relevancia para la región. En su última edición, la fiesta se trasladó a un nuevo predio en el Parque San Martín, con el objetivo de ofrecer un mejor espacio para los asistentes y evitar los problemas que generaba su realización en el centro de la ciudad. “La Fiesta del Girasol es un evento clave para nuestra región. Este año, con el nuevo predio, hemos logrado ofrecer una mejor experiencia a los asistentes, sin generar molestias a los vecinos”, afirmó Stalnik. El evento, que contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, fue un éxito rotundo, con la presencia de millas de personas.