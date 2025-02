Accidente en la Ruta 5: Automovilista colisionó con dos camiones y terminó en la banquina

Un automovilista sufrió un accidente a la altura del kilómetro 233 de la Ruta Nacional 5, en el tramo cercano al deslinde entre los partidos de Bragado y Nueve de Julio. El incidente, que involucró una colisión con dos camiones de gran puerta, dejó al conductor del vehículo particular con heridas leves, aunque consciente y fuera de la cinta asfaltica.

El accidente se produjo cuando el automovilista, que provenía del sur del país, intentaba realizar una maniobra de avance. Según testigos del hecho, al intentar pasar a los camiones que circulaban en sentido contrario, el conductor del auto perdió el control de su vehículo, impactando con ambos camiones. La violencia del impacto hizo que el automóvil terminara fuera de la ruta, en la banquina, donde quedó detenido.

Afortunadamente, el conductor del automóvil, quien aún no ha sido identificado, fue rápidamente atendido por personal de emergencia que llegó al lugar. A pesar de la magnitud del choque, el hombre estaba consciente al momento de su traslado al hospital municipal de Bragado, donde se espera que reciba más atención médica para determinar el alcance completo de sus lesiones. Las autoridades locales confirmaron que el conductor del automóvil no presentaba heridas de gravedad.

En cuanto a los camioneros involucrados, ambos son oriundos de la provincia de Neuquén y viajaban en sentido contrario al del vehículo particular. Ambos resultaron ilesos y no requirieron atención médica. Según los primeros informes, los conductores de los camiones no fueron responsables directos del accidente, ya que se mantenían dentro de sus carriles cuando el automóvil intentó adelantar sin éxito.

La Ruta 5, que conecta varias localidades importantes del interior de Argentina, ha sido escenario de numerosos accidentes debido a las maniobras de adelantamiento en tramos donde la visibilidad es limitada. Este tipo de accidentes resaltan la importancia de respetar las normas de tránsito y las distancias de seguridad, especialmente al conducir en rutas de alto tránsito con vehículos.

Este accidente es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los conductores al realizar maniobras arriesgadas en rutas, y la importancia de mantener una conducción defensiva, sobre todo en sectores de rutas nacionales con gran circulación de vehículos pesados.