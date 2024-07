Mujer se encadena frente a la casa de sus deudores en Coronel Pringles

En un acto de protesta, Lorena Martínez se encadenó frente a la casa de sus deudores en la ciudad de Coronel Pringles, exigiendo la devolución de su dinero.

La mujer permaneció varias horas en la avenida 25 de Mayo al 600 antes de trasladarse a una vivienda en la calle 57 bis, domicilio de los presuntos deudores. “Me dijeron que no podían ir a verme porque no tenían vehículo, así que me vine a la casa de ellos. No salen, no dan la cara, así que me voy a quedar acá encadenada”, explicó la mujer, determinada a obtener una respuesta.

Lorena Martínez expresó su frustración y desilusión. “Los vecinos me dicen que son unos tránsfugas, unos sinvergüenzas”, comentó. Según su testimonio, los deudores se ganaron su confianza utilizando el nombre de una misión religiosa. “Se ganaron la confianza con la misión de Dios, son hábiles para convencer. Pero la culpa la tengo yo y no puedo creer haber sido tan idiota. Les creí porque saben hablar muy bien y fueron en nombre de una persona que conocía”.

Martínez señaló que sus abogados están trabajando en la causa y reafirmó su decisión de permanecer encadenada hasta obtener una respuesta. “Me voy a quedar acá por lo menos hasta el lunes, hasta que ellos me paguen. Voy a entregar mi vida acá, pero no se van a salir con la suya de deberle a mi hija”.

Esta drástica medida de protesta destaca la desesperación de Martínez y su búsqueda de justicia frente a una situación de deuda que ella considera injusta.