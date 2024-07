Axel Kicillof: “No puede haber Pacto de Mayo si no incluye la defensa de la industria y el trabajo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura de la expo IndustrializAR 2024 en el predio industrial del municipio de Pilar. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el intendente local, Federico Achával.

“Mientras algunos piensan que la industria nacional es un error, un desvío, nosotros estamos aquí para protegerla: frente a un Gobierno nacional que quiere destruir el entramado productivo, estamos obligados a defender la producción y el empleo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Nos costó mucho esfuerzo construir nuestra industria y no podemos retroceder: esto no implica decir que está todo perfecto y desconocer los problemas, sino trabajar en más y mejores políticas públicas que la fortalezcan y le den mayor competitividad”.

En ese sentido, Kicillof señaló: “Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo”. “En ese documento no se hace ninguna mención a fomentar la producción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores: nosotros no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo”, expresó.

La expo apunta a defender la industria nacional a través de la articulación de sectores y la protección del empleo y la producción. Durante las jornadas, que se llevarán adelante entre hoy y mañana, habrá disertaciones de múltiples industrias y empresas, paneles y conferencias en torno a temas como el rol de las universidades, la economía circular, la innovación, el financiamiento y los desafíos de la actualidad y la inserción internacional.

Por su parte, el intendente Achával remarcó: “En un momento muy singular de la discusión política y económica de la Argentina, este encuentro nos permite ser muy claros respecto de lo que sentimos y hacia dónde queremos ir”. “Estamos convencidos de que el trabajo es el gran ordenador de nuestra sociedad y que eso no es una idea abstracta: con el desafío de seguir fortaleciendo nuestro entramado productivo, vamos a proteger y a cuidar a nuestra industria”, sostuvo.

El parque industrial de Pilar es uno de los predios productivos más importantes de Argentina: posee 920 hectáreas que albergan a 255 empresas y genera 30.000 puestos de trabajo.

Por último, Kicillof destacó que “aunque nos hablen de la escuela austríaca y el pensamiento liberal – libertario, el Gobierno nacional está llevando adelante una estrategia de desindustrialización como las que nuestro país ya experimentó en muchas oportunidades”. “Esta política económica no tiene nada de novedosa respecto de los distintos planes de ajuste y los paquetes neoliberales que se aplicaron en la Argentina y cuyos resultados han sido catastróficos”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Transporte, Jorge D´Onofrio; y su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.