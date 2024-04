El radicalismo explica el rechazo al aumento de Tasas Municipales

En un mensaje a la población del distrito nuevejuliense, la UCR hizo conocer las razones por las cuales no votó un reciente aumento de Tasas Municipales que envió el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante.

En la nota – No Votamos – se señala que las Tasas Municipales no son un impuesto, sino una contribución por servicios como el alumbrado, barrido y limpieza, así como la red vial.

Durante el año 2024, los nuevejulienses se enfrentaron a un aumento del 80% en los servicios urbanos y del 100% en la red vial, sumándose al aumento del 116% impuesto en noviembre de 2023. A pesar de la situación económica nacional marcada por la inflación y otros aumentos en bienes y servicios básicos, los radicales consideran que el Municipio no debe pedir más aumentos.

El rechazo al aumento de Tasas se fundamenta en varios puntos.

Entendemos la situación económica actual, con una inflación que nos sigue pegando a todos los argentinos y que por supuesto el Municipio no es ajeno, pero creemos que hay que tener responsabilidad a la hora de seguir pidiéndole esfuerzo al conjunto de los nuevejulienses en esta situación que suma, además de aumentos en alimento, combustible y un largo etcétera, aumentos en los servicios de luz y gas.

No votamos el aumento de Tasas porque hace 3 meses la gestión Gentile aumentó las Tasas un 116%

No votamos el aumento de Tasas, porque según nos informó el Secretario de Hacienda Municipal, la recaudación municipal aumentó de acuerdo a otros años y la coparticipación que envía la Provincia de Buenos Aires está viniendo en tiempo y forma, como además hay que sumarle que hay partidas que el envío es mayor al presupuestado como el fondo educativo.

No votamos el aumento de Tasas, porque la prestación de los servicios es cada vez peor, como la recolección de basura, el barrido que en cuadras no existe más, el riego que no se ve en ninguna parte del partido, entre otros servicios.

Por otro lado el Gobierno Municipal convoca a productores agropecuarios afectados por la tormenta del día 19 de marzo a registrarse a fin de solicitar la emergencia y/o desastre agropecuario y a menos de un mes el Ejecutivo envía este proyecto de aumento de la tasa de red vial.

No votamos el aumento de Tasas, porque mientras le pedimos al conjunto de los vecinos que acarreen los gastos, el municipio no toma ninguna medida acorde a la crisis en su planta política, sino por el contrario se aumentan los sueldos de los funcionarios hasta un 90% de lo que deberían cobrar.