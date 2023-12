Mario Massaccesi: “El miedo es un aliado y hay que agradecer por eso”

Al comienzo de la entrevista a Mario Massaccesi, reconocido periodista de Canal 13, Mariana Lucarelli para CN, le preguntó al conductor de ciclos de noticias y autor de varios libros, el último ‘Salir de los Miedos’, sobre ¿Cómo definiría el medio? luego, de haber escuchado a tantas personas sobre esta problemática que nos atraviesa a todos.

En este sentido, Massaccesi le responde: “El miedo es un aliado que tenemos, pero nos enseñaron que era nuestro enemigo. El miedo trae una información pero nos enseñaron que no había que escucharlo y había que huir de él”.

Asimismo, sobre todo esto que nos enseñan de chicos sobre el miedo, el autor irrumpe con una nueva mirada que aporta su libro, ‘Salir de los miedos’, el cual considera tomar ese miedo, indagarlo y sacarle las capas que habitualmente le ponemos con el objetivo de convertirlo en un aliado. Descifrar esa información que hay detrás del miedo y utilizarlo como herramienta de conocimiento.

Como todo, el miedo tiene sus pros y contras, lo que sostiene el periodista es por un lado, que:”Tenemos que agradecer que tenemos el miedo en nuestra vida”, ya que tiene la noble acción de ‘alertarnos si estamos en peligro’. “Cuando estamos en peligro, el miedo se activa y ahí podemos hacer algo para cuidarnos”, agrega.

Por otra parte, también el miedo se convierte en un problema cuando sentimos que ‘el miedo nos complica la vida’, del mismo modo sucede con ‘los miedos heredados’, que son los que generan la base. Es decir, son la raíz de nuestros miedos, mientras que el tronco y las ramas, crecen a partir de la generación de miedos personales.

¿De los miedos que hay en el libro, cuál es el que mas te afecta?

“Tal vez el capitulo que yo propuse escribir y el que quedó, es el miedo a manejar. Tengo que desafiar todavía el mandato de mi familia de que ‘tener auto era peligro y era para ricos’. Fui hijo de un papá mecánico, había autos en mi casa todo el tiempo. Sé que aun hay algo que no me permite ir a sacar el registro”.

“Mientras hacia ese capitulo hice tres cursos para aprender a manejar, los aprobé y el ultimo es sacar el registro. Hago tiempo, doy vueltas y no me comprometo, no se si por miedo o por vago. Hay algo ahí que todavía esta condicionándome para sacar el registro”.

En este sentido, Massaccesi aconseja a los lectores que se reconozca y se legitime el miedo como tal. Es decir, no negarlo, ni controlarlo sino aceptarlo tal como viene y de esta forma preguntarse qué se puede hacer a partir de eso.

Salir de los miedos, para el autor: “Es un libro sencillo para leer, no tiene una continuidad”. “Salir de los miedos es un ejercicio y no una formula, es como un deporte que hay que practicarlo y vale el intento”. Asimismo, adelantó sobre la entrevista que se estima un próximo libro, basado en historias de ficción que se van tomando de los casos reales que se presentan.

Mira la nota completa en nuestro Canal de YouTube Cadena Nueve.