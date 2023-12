Patricia Bullrich: “Acá se terminó el vale todo, es el inicio de una nueva etapa”

El Gobierno Nacional, presidido por el Dr. Javier Milei, través de la acción articulada de las fuerzas de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza la Ministra Patricia Bullrich, ha iniciado un nuevo camino hacia el tratamiento y control de los permanentes piquetes que la Argentina viene sufriendo hace más de 20 años.

Conforme lo destacó la Ministra en conferencia de prensa, en el día de la fecha, “Hubo una acción activa de las fuerzas de seguridad para terminar con la violación de la ley, la que, con una actuación correcta y de acuerdo a los protocolos de cada una de ellas, han logrado llevar adelante una excelente labor, con el mínimo del uso de la fuerza.”.

“Los miembros de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se sienten cuidados, saben que nosotros los respaldamos.”

Analizados los resultados finales del operativo desplegado en el día de la fecha, se afirma que se ha marcado el inicio de una nueva etapa en la manera en que el Gobierno debe enfrentar los desafíos relacionados con los piqueteros y los actos de violencia en nuestro orden legal y social, al entender de la Ministra: “Acá se terminó el vale todo, es el inicio de una nueva etapa. Estamos muy contentos porque todos los argentinos pudieron salir, hacer sus tareas, trabajar y pudieron volver a sus casas tranquilamente.”

“Hoy hubo libre circulación en todo el país, esto es algo que no veíamos hace muchos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país. Hoy no se cortó la 9 de julio, hoy ni el Puente Pueyrredón, no se cortó el Metrobus, ni los accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a sus actividades con total y absoluta tranquilidad, sin ningún tipo de problemas.”

Los controles realizados permiten aseverar, tal como lo ha expresado la Ministra, que “los manifestantes no transportaron palos ni piedras ni estaban encapuchados, no vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos.”

“No hubo madres ni padres con niños, no se vieron menores en la manifestación, no fueron utilizados como escudos humanos. Esto que ha sido una postal habitual, hoy no lo vimos.”

A través del canal de denuncias puesto a disposición de los ciudadanos, se ha obtenido información relevante que permitirá controlar acabadamente que el destino final de los planes sociales sea que llegue a los verdaderos beneficiarios y no a los intermediarios que los han gestionado indebidamente hasta la fecha.

Así, la Ministra ha agradecido la valentía de los ciudadanos, y de las fuerzas de seguridad comprometidas con la tarea para la que fueron encomendados el día de la fecha: “Quiero hacer una mención muy especial a los miles y miles de argentinos que no se dejaron extorsionar. Que hoy dijeron basta del apriete y la extorsión de aquellos que son gerentes de la pobreza. Creo que la gente está lista para comenzar un cambio en la Argentina.”

“Agradezco a todas las fuerzas de seguridad que estuvieron hoy en las calles, a las fuerzas federales y también a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que estuvo acompañando junto al Ministerio de Seguridad.”

En el marco del operativo del día de la fecha, cabe destacar la pasividad que llevaron a las fuerzas de seguridad frente a la violación de la ley. Ningún civil resultó herido como consecuencia del procedimiento policial.

A continuación, se informan los resultados finales obtenidos:

Personal afectado:

PFA: 800

GNA: 400

PNA: 300

PSA: 100

CABA: 2000

CNRT: 60 agentes de fiscalización 25 unidades

Personas detenidas:

Cantidad: 2

Detenido Manifestante: Ulises Nicolás Fernández de 25 años de edad. Por herir a un personal policial con un elemento punzo cortante. Maipú y diagonal. Estaban Echeverría – Bs As.

Detenido Manifestante de agresivo químico: Ganzo Héctor Adolfo de 63 años. Arrojó un agresivo químico contra las fuerzas de seguridad. El jagüel, Estaban Echeverría – Bs As.

Personas civiles heridas:

Cantidad: 2

1 – Manifestante Femenino desmayada

2 – Personal policial CABA

Personal Policial herido: 2

– Oficial LP 7568 Christofer Ibarrola. Herida cortante en el rostro.

– Cuando se encontraban realizando el control fue rociado por un agresivo químico de uso doméstico, sufriendo heridas superficiales causadas por el mismo.

Identificados por Policía Científica: 43.

Asistido por SAME: 1

– Manifestante desmayado: Un manifestante femenino sufrió un desmayo

Transportes Públicos:

– Tren: 0

– Subte: 37

– Omnibus: 679

Transportes privados:

– Vehículos: 12

– Micro Escolar: 21

Amenaza de bomba: 1:

07:20 Se recibió llamado telefónico al 911 de Ciudad, los cuales informaron de presunto artefacto explosivo en el área del Hall de Constitución

Número aproximado de manifestantes: 850 (Entre distintas locaciones)

Manifestantes disuadidos: 30

Transportes requisados: 749