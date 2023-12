En el distrito de Lincoln la eximición de tasas municipales será hasta el 31 de enero 2024

En Lincoln, hasta el 31 de enero de 2024, inclusive, se podrá tramitar la Eximición de Tasas Municipales en las oficinas de la Secretaría de Acción Social.

Para acceder a este beneficio, los vecinos que soliciten la eximición deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener 60 años o más; tener una única propiedad, que la vivienda esté a nombre del solicitante y sea ocupada por este; la vivienda no debe estar alquilada ni poseer instalado un comercio; el grupo familiar no deberá contar con ingresos superiores a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil; y no poseer vehículo modelo 2014 (inclusive) en adelante.

A su vez, para realizar la gestión será necesario presentar la siguiente documentación: fotocopia de DNI y de CUIL del solicitante; fotocopia de recibo de haberes (sueldo, jubilación/pensión) del grupo familiar; certificación negativa de adultos que no posean empleo formal, pensión o jubilación; fotocopia del recibo de impuesto municipal; fotocopia de la escritura, boleto de compra-venta, adjudicación municipal donde acredite propiedad de la vivienda o cualquier otro documento que certifique la ocupación de la misma; fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (en caso de que algún miembro de la familia lo posea).

Cabe destacar que la eximición de Tasas es una excepción que se gestiona ante la Secretaría de Acción Social y su solicitud, en cada caso, previamente será evaluada para determinar si corresponde este beneficio. Para más información, ingresar a www.lincoln.gob.ar/eximicion-i mpuestos<https://l.facebook.co m/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lin coln.gob.ar%2Feximicion-impues tos%3Ffbclid%3DIwAR1RtZggbAkiw 5pltqTC_7Xb-wdGgVO6AMuczRqc5hF 5gu201QkVZ4rxdwc&h=AT0QtSpQEnT Tm6Img1p9IvwHA6KXmIhfqcjvoaqPf yTtZWe80pl2B__tveOr91mVD1MEqf6 Nc9cjYAM57PtLIv7087sCU5oiFdKS- dUu3g7CAX9ya5keUZ_tha5SeQ1W-w& __tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT03vA4W itQbx1dvovWy63KRI7DOiE71riHvN9 QHcJaW_jFDskWuow9dicrqasTLrXb7 yEtPa218atk1JbnFShy3L9MkhaC2Ac -oRDmczs7Z2ejuhmwWBwWw_yvUHcdF G7QTNVHjcSfR6mY4rl_CciU1Qr2kc5 VF9AXiCuJEhXOjOhHhDLBUz0Q0- Z77GMJNivAWHihwGcIy>

Para tramitar este beneficio los interesados deberán acercarse a la trabajadora social que atiende en los respectivos centros barriales ó a Delegación municipal en los horarios de atención de cada trabajadora social con la documentación solicitada. Hay tiempo hasta el 31 de enero del 2024.