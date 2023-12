Se busca el paradero de una vecina de Nueve de Julio

Este domingo desde la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de Mercedes a cargo del Dr. Luis Emilio Carcagno se impulsa una ‘Averiguación de paradero’ para dar con la vecina Rosa del Carmen Turra.

Lo hizo desde la Instrucción Penal Preparatoria 09-00-020909-23/00 ante la denuncia de su hija, Andrea Murgitio, quien denunció que su madre se había ausentado con destino desconocido.

La mujer buscada resulta ser de contextura física delgada, de unos 1.50 metros de estatura, tez morena, ojos de color oscuros, pelo al hombro de color castaño claro con raíces en color negro, al momento de ausentarse vestía pollera larga de color negra, alpargatas, remera de color gris con inscripción FILA en color blanco.

No posee antecedentes de fugas.- No posee DNI ni celular. No posee dinero.