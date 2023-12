Senadoras y senadores bonaerenses recibieron una medalla por haber completado su mandato

En una ceremonia, que se convirtió en emotiva, se desarrolló en el recinto de sesiones la entrega de medallas a senadoras y senadores que asumieron el 10 de diciembre de 2019 y terminan los cuatro años de ejercicio legislativo.

La vicegobernadora y presidenta de la Cámara puso en valor el trabajo desarrollado durante este período por parte de los bloques que compusieron el Cuerpo.

“Supimos democráticamente trabajar a pesar de las diferencias de ideas. Quiero resaltar que esta Cámara ha estado a la altura de las circunstancias, en los momentos difíciles como la pandemia y en los momentos de reconstrucción a la salida de la misma”, expresó Magario.

Luego resaltó el nivel de representación del territorio bonaerense en la composición de la Cámara, tanto del interior como del conurbano. Y subrayó la presencia cada vez mayor de las mujeres en la política.

“La historia de los pueblos y los derechos de los pueblos se construyen a través de la política, tenemos la obligación de volverla a poner en su lugar y de volverla a poner en valor. Legislamos para el pueblo y nunca le podemos dar la espalda al pueblo”, aseguró.

En el cierre del acto, Magario revalorizó el sistema democrático y pidió trabajar por el sostenimiento de la educación pública, la salud pública, el derecho al trabajo y un salario digno.

“El desafío es que no se le quite un solo derecho a nuestro pueblo, que no retrocedamos un solo paso, que nuestro pueblo sea feliz y viva dignamente. Porque hay muchos pibes todavía tienen mucho que recorrer, y les debemos eso”, manifestó.

Magario destacó la apertura del Senado para que los jóvenes de toda la provincia accedan al recinto a debatir y trabajar en conjunto.

“Esta es una Cámara que no tenía las puertas abiertas para que los adolescentes vinieran y se sentaran. Aquí se debatió con jóvenes de toda la Provincia distintos proyectos que ellos traían de sus pueblos y sus ciudades, intendentes que los acompañaban para que pudieran viajar, eso nos hace grandes y nos hace distintos”, concluyó.

Por el oficialismo, terminaron su mandato, Francisco Durañona, Facundo Ballesteros Maggi, Vanesa Spadone, Magdanela Goris, José Pallares, María Reigada, Ana Devalle, Alfredo Fisher y Omar Plaini.

Mientras que desde la oposición, abandonan la Cámara Owen Fernández, Elisa Carca, Lorena Petrovich, Walter Lanaro, Claudia Rucci, Andrés De Leo, David Hirtz, Nidia Moirano, Juan Pablo Allan y Florencia Barcia.

Asimismo, los senadores Emmanuel González Santalla, Adrián Santarelli, Ayelén Durán y Marcelo Feliú fueron reelegidos para otro mandato.