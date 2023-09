Daniel Stadnik: ‘Carlos Casares es la primera ciudad bonaerense con el 100% de cloacas y agua potable’

Esta mañana en Despertate – programa de radio de Cadena Nueve y Máxima 899 – el Jefe Comunal de Carlos Casares, Daniel Stadink, señaló que entre las tareas realizadas en su gestión están: las obras de desagües pluviales, el programa ‘Esfuerzo Propio’ que garantiza el derecho al vecino de tener un hogar, la incorporación de ‘Terapia intensiva’ en el Hospital Municipal, y la creación del ‘Parque de Servicios Logístico Industrial’ para radicar todos los talleres, carpinterías y otros negocios de servicios en una sola localización, entre otros temas.

El intendente del distrito vecino a Nueve de Julio, supo reconocer que para ser esto posible, fue necesaria la implementación de una planificación con un plan de ordenamiento urbano, algo que no había hasta entonces. Además, destacó el trabajo del gobernador Axel Kiccilof y aseguro que lo va a seguir acompañando: “Cómo no lo voy a acompañar, si hemos recibido siempre la ayuda por parte de la provincia de Bs As (…)”. “En su momento, la pasamos mal con la gobernadora anterior, las obras de paralizaron. Axel recuperó la provincia de Buenos Aires” , por eso mañana estaré en su recorrida por Bragado, Chacabuco y Los Toldos.

Recientemente desde el Programa #EsFuerzoPropio fueron entregados los terrenos correspondientes a 38 familias, para construir su casa. En este sentido, ante el problema de déficit habitacional, Daniel Stadink aseguró que desde su gestión se hizo lo necesario para que el derecho constitucional de garantizar un hogar al vecino, se cumpla. De este modo, son 432 lotes urbanos, de los cuales 225 fueron destinado a viviendas y el resto al programa ‘esfuerzo propio’, donde se gestiona el terreno apra que el vecino pueda construir. “En estos 4 años, hemos resuelto, 432 casos habitacionales en Casares”, agregó.

Asimismo, mencionó entre los objetivos para los próximos 4 años; la pavimentación en toda la zona, la implementación de un Parque de Servicios Logístico Industrial en 24 hectáreas para que aloje a mas de 40 servicios, entre los que se destacan talleres, chapista, mecánica y carpintería. “La intención es que todas, estén contempladas en un lugar donde no afecten a terceras personas, con condiciones y comodidades. Se le da acceso al terreno, cada uno tendrá que construirse su galpón y a partir de ahí llevar delante la actividad laboral”, sostuvo.

Otro de los propósitos de su gestión, es llevar adelante una Playa de estacionamiento para camiones de 6 hectáreas, ya que ‘complica el transito urbano’. Asimismo, aseguro ‘el predio lo tenemos’, ‘estamos realizando reuniones con la empresa que lo ofreció’.