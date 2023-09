Una emprendedora le pone ‘El Mundo en Relieve’ a los no videntes desde el sistema Braille

Yamila Bianchi es una joven de Pehuajó que hace 7 años se vino a vivir a Nueve de Julio con su pareja. La intención de ella, fue ejercer de acompañante terapéutica pero el destino de la vida la llevó por otros rumbos. Hablamos esta mañana en Despertate con ella y eso nos decía.

“‘Me comencé a preguntar, ¿el día que me toque a mi trabajar con una persona con discapacidad visual que hago?”, las respuestas no fueron muy alentadoras y no había mucha información al respecto. Sin embargo, pensó, ‘algo tiene que haber’, la realidad es que Yamila no tenia conocimiento del sistema brille, pero su interés la llevó a comenzar un curso online y a interiorizarse en el tema.

“El mundo en relieve (así también la pueden encontrar en redes sociales), abarca todo lo que yo quería, sabia que era un nombre llamativo y estaba encaminado con todo lo que quería hacer”, sostiene Yamila al respecto del nombre que lleva el proyecto que emprende y con el cual fue ganadora del Premio ‘Mariel Neira’: el cual contempla una impresora 3D, los hilos necesarios para su funcionamiento e insumos varios.

“Me encontraba en búsqueda de trabajo y me varios conocidos me dijeron ‘¿Por qué no te anotas al concurso de Aprendiendo a Emprender’? Mi respuesta era ‘yo no sirvo para estas cosas’. Sin embargo, fui a probar suerte y cuando comencé a mostrar mis cosas, todos quedaban enloquecidos. Soy sola craneando todo, y lo logré”. “Lo importante es llegar a las personas que realmente necesitan”.

Yamila despliega en la mesa varios elementos; juegos, indumentaria, libros de cuento y naipes, entre otros. Todo su trabajo contiene el sistema brille y los libros, son aptos para personas con dislexia. Con la impresora 3D en sus manos, el trabajo será mucho mas rápido en cuanto a las piezas, sin embargo, lo que sigue necesitando es una impresora braille – un dispositivo electrónico que permite imprimir textos e imágenes simples empleando puntos percutidos en papel y otros soportes – pero el costo es altísimo.

Las expectativas de Yamila son muchas, pero su objetivo central es que ‘llegue a quien realmente lo necesite’. De este modo, también quiere impulsar en Nueve de Julio el correcto funcionamiento del ‘Menú en Braille’, es decir, la carta debe contener el nombre o denominación y precio de los platos y bebidas que se expendan o sirvan en el local. Además que deberá encontrarse actualizada y permanentemente en perfecto estado de conservación.