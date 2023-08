Se sancionan a quienes no cumplen con documentación en la aplicación de agroquímicos

La Subsecretaría de Espacios Verdes y Control de Plagas de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que, de acuerdo al artículo 16 de la ordenanza en la regulación en el uso de agroquímicos establece, se establecen las siguientes sanciones por no cumplir con documentación en una aplicación de agroquímicos:

– Agronomía sin habilitación 60 módulos.

– Aplicación dentro de la zona de exclusión 150 módulos.

– Aplicación sin receta agronómica 30 módulos.

– Si él operador no está habilitado 30 módulos.

– En caso de no contar con la máquina habilitada 30 módulos

– La no presentación del acta de aplicación 30 módulos.

– Encontrar una máquina en la zona de exclusión 30 módulos.