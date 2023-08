En Patricios un vecino impide el avance de una obra en el Jardín de Infantes 907

Padres de familia de la localidad de Patricios elevaron una nota con Consejo Escolar de Nueve de Julio señalando la preocupación por la cual, una obra que hace al mejoramiento del servicio de educación que se brinda en el Jardín de Infantes 907, no puede continuar porque una enredadera de un vecino colindante daña y perjudica a la escuela.

En la nota se señala que reclaman desde hace años que el jardín está teniendo problemas edilicios, debido a que un vecino lindero no realizo nunca medianera y coloco una enredadera en la pared que pertenece al jardín N°907 y dicha pared está teniendo muchos problemas de humedad.

Según nos contó, Julieta Albo, mamá e integrante de la cooperadora hace poco una pared del establecimiento se electrifico debido a la humedad. Muchas veces se acercaron a hablar con el vecino, pero éste se niega a escucharlos. Se hicieron varios reclamos al concejo escolar y en la Municipalidad. Desde la municipalidad, les respondieron que ellos no podían intervenir, y en el concejo escolar, jamás tuvieron respuestas y el jardín se está viniendo abajo.

“Los padres y la comunidad en sí, siempre están trabajando para que el jardín este hermoso para los niños y niñas que asisten diariamente, pero hay cosas que nos superan”, conto Julieta.

Hasta hace poco, se estaba haciendo nueva la carga del techo porque se llovía, pero los materiales quedaron en el patio entorpeciendo las actividades diarias, porque el arquitecto de la obra les dijo a los directivos y padres que no podían seguir trabajando, ya que, la enredadera estaba entorpeciendo el trabajo y no iban a seguir hasta que no la saquen.

Los docentes y directivos guardaron materiales de ésta obra, en un salón donde guardan materiales educativos para los alumnos.

Como no han recibido respuestas de ningún lado, decidieron hacer una nota para ser entregada en el consejo escolar firmada por los padres para ver si esta vez son escuchados y logran una respuesta inmediata.