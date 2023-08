Jorge Silvestre: ‘Voto siguiendo la lógica partidaria aunque el liderazgo pueda ser discutido’

“Argentina es un país que tiene todo lo necesario para ser potencia, sin embargo, hoy estamos últimos en todo”, con esta frase comenzó Jorge Silvestre, ex-presidente del bloque Juntos de la Legislatura bonaerense hace 4 años atrás.

El ex- dirigente del radicalismo expresó que se dedica a la actividad privada al hablar en Despertate en Cadena Nueve y Máxima 89.9, ante los ’40 años de Democracia’.

El egocentrismo en la política hace a un país individualista. “Eso impide mirar hacia el costado, reconocer los errores y pedir concejos a otros”. “Estamos en una situación inmadura de dirigentes políticos que la termina sufriendo la ciudadanía”, fue una de las frases durante el diálogo.

‘La Democracia es para siempre’, resaltó para añadir: Lo que sucede en estos 40 años de Democracia, los partidos han desaparecido o están sufriendo una suerte de transformación. La falta de limites, nos da una generación política de jóvenes que son producto de esto y pasa que no se entiende una generación con otros. En el pragmatismo sin límites, vale todo. Y no es así, no es lo mismo y no vale todo”.

“Hay una disociación entre la clase política y la realidad”, destacó el ex-legislador o otrora el dirigente referente del distrito nuevejuliense. “Cuando uno tiene la función de liderar y no tiene la capacidad de decir ‘me equivoque’, se hace muy difícil”, enfatizó.

“Cuando el ciudadano vota, delega las acciones a futuro”, y ello implica una gran responsabilidad, que hace no se tenga presente, ante no segumiento del votante de lo que hace el elegido.

En otro pasaje al hacer referencia al distrito de Nueve de julio, expresó que ve muy bien a la ciudad. Y al hacer referencia a las PASO del domingo adelantó que “Todavía sigo teniendo una lógica partidaria”, al ser consultado en relación a como voatará en alusión tácita que será ‘Nacho’ Palacios, sin previamente señalar que ‘el liderazgo puede ser discutido’.

“El próximo domingo quien pase las internas tiene la gran posibilidad de ser el próximo intendente”y seguidamente enfatizó que “Juntos por el cambio tiene lo mejor para Nueve de Julio”.