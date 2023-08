María Reigado: ‘Apuesto a que acá en Nueve de Julio tengamos una intendenta’

La Senadora Provincial en funciones María Reigado y precandidata a Diputada, acompañó a Male Defunchio eeste martes en una charla con militantes del espacio UXP, realizado en el bunker de la candidata en Avda. Mitre y Arturo Frondizi.

La visitante, es trabajadora de la educación y dirigente de SUTEBA y CTA de los docentes. Desde 2019 electa Senadora Provincial, que termina su mandato en este diciembre de 2023, comparte reuniones y encentros de tareas con Male Defunchio.

En el marco de la campaña para las PASO, dijo sobre la posible primera mujer intendente de Nueve de Julio, Male Defunchio, “Male no es una persona que no asuma las responsabilidades que va teniendo. Apuesto a que acá en Nueve de Julio tengamos una intendenta, mujer jóven con mucho impulso, que ha sabido convocar a muchos espacios, para tener una lista que me parece muy competitiva”.

Sobre la elección que viene expresó, “Se va a definir el futuro de nuestro país, el futuro de Nueve de Julio, el futuro de nuestra provincia”.

Luego continuó diciendo, “Hay que entender que esta elección va a ser clave en el plano de Latinoamérica, para volver a tener nuestra región muy potente, que tuvimos en algún momento”.

“Sabemos que hay mucha gente desesperanzada, por que las cosas no nos están yendo del todo bien, sobre todo después de todo lo que hemos vivido, y les parece que todos somos lo mismo, pero somos opuestos y nosotros estamos convocando a defender los derechos”.

Continuó diciendo: “El lunes se van a abrir en la provincia escuelas de jornada completa”, “Se ha apostado a la escuela pública, a la salud y a las obras que se ven en toda la ruta, esto es entre Nación y Provincia”

A pocos días de celebrase las PASO emitió este comentario: “Hay que debatir la política. Enfrentamos un momento bisagra, sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, hará que tengamos mejores Jubilaciones, mejoras en los sueldos de las trabajadoras y trabajadores. Esa deuda que nos dejaron, ese paquete del cual tenemos que salir”

Espero poder antes de terminar mi mandato el debate de la Ley de Alquiler Social. Recalcó que el municipio trabajó muy poco sobre el tema viviendas.

En cuanto a discapacidad y cultura afirmó: “ Hoy tenemos a todos los discapacitados con posibilidad de acceder a la pensión, que el gobierno anterior quitó, en esto nos diferenciamos”.

“impulsamos la cultura desde los bonaerenses, para los bonaerenses, y ha llegado a todos los distritos”, “ El gobierno provincial impulsó para todos los municipios lo mismo. Hay intendentes que no quieren traer lo que generó la provincia.”