Kicillof: “Solo quienes amamos a la escuela pública podemos llevar adelante una transformación de fondo de nuestro sistema educativo”

“Ante una elección decisiva, tenemos que recorrer casa por casa para explicar lo que está en juego: si el sistema educativo va a poder seguir creciendo para reconocer el derecho de nuestro pueblo a un futuro mejor”, destacó el gobernador Axel Kicillof al encabezar hoy un encuentro con más de 3.500 representantes de la comunidad educativa en el Museo Histórico Quinta “17 de Octubre” de San Vicente. Participaron también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Nicolás Mantegazza; la senadora provincial María Reigada; y la secretaria de Educación, Deportes y Recreación de Merlo, Silvana Zahana.

“Tenemos que recordar todo lo que sucedió en materia educativa durante los cuatro años que gobernó el neoliberalismo: no solo dejaron de hacer escuelas y bajaron los salarios, también intentaron convencer a nuestro pueblo de que la educación pública no era una fuente de crecimiento e igualdad, sino algo que había que achicar y destruir”, expresó Kicillof y agregó: “Se animaron a decir que las y los docentes podían ser reemplazados por voluntarios a través de un 0800 y persiguieron a sus representantes con espías y causas inventadas”. “Nunca lo van a entender porque es algo que no experimentan: a la escuela pública la empuja el pueblo porque es para el pueblo”, afirmó.

“Estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos de reparar todas las escuelas y volvimos a distribuir computadoras para brindar más posibilidades a los pibes y las pibas de la provincia”, indicó Kicillof y añadió: “Nuestro compromiso con cada bonaerense que nos dice que quiere seguir estudiando es que lo pueda hacer: aunque la derecha se enoje y grite, vamos a seguir abriendo universidades públicas y gratuitas”.

Asimismo, Sileoni destacó que “lo que nos diferencia de la derecha es que para nosotros la educación es una prioridad absoluta: no solo decimos que nos interesa, también destinamos los recursos para que haya más escuelas, para abrir los jardines que cerraron, distribuir computadoras y lograr que todos puedan irse de viaje de egresados”.

“Creemos en los logros colectivos, por eso vamos a ganar para que haya más aprendizajes, para que los pibes que perdieron sus trayectorias educativas vuelvan a la escuela, para que haya más edificios escolares y para que la educación sea la herramienta que garantice el derecho al futuro”, añadió el director general de Cultura y Educación.

En la jornada participaron educadores, docentes, integrantes de organizaciones y autoridades educativas provinciales y municipales.

Por su parte, el intendente Mantegazza remarcó que “a pocos meses de haber asumido, el gobernador Kicillof finalizó las obras de un jardín de infantes que había estado paralizado durante mucho tiempo”. “Somos un municipio que ha crecido exponencialmente y que necesitaba este nivel de inversión histórica en materia de educación para dar respuestas a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.

En tanto, Reigada indicó que “representamos a trabajadores y trabajadoras de la educación que, en todos los municipios bonaerenses, hemos identificado en la gestión de Axel Kicillof la posibilidad para generar una nueva provincia de Buenos Aires”. “Entre sus primeras acciones de gobierno estuvo la presentación de Escuelas a la Obra; luego recuperó el diálogo con los docentes y promovió una reforma curricular que nos permite profundizar en los conocimientos que se necesitan en la actualidad”, dijo.

“Hablar de educación durante estos últimos cuatro años ha sido hablar de la conquista de derechos que tenemos que seguir militando: vamos a seguir trabajando en el territorio para defender la inversión en infraestructura escolar, en becas y en recursos que nunca antes habíamos visto en la provincia”, expresó Zahana.

Por último, Kicillof subrayó que “a la hora de votar, las y los bonaerenses van a reflexionar acerca de cuál es la boleta que propone seguir construyendo escuelas y repartiendo computadoras”. “Tenemos que decirle a la derecha argentina que somos los que amamos la escuela pública los que vamos a seguir trabajando para transformarla”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el secretario general de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; intendentes e intendentas bonaerenses; legisladores y legisladoras.