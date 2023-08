Vecinos de Mones Cazón rechazan un acueducto y se quejaron ante Pablo Zurro

Históricamente Pehuajó ha tenido problemas de escasez de agua potable. Esa dificultad significó que hace más de 8 décabdas se hiciera una obra de tendido de acueduto desde Nueve de Julio pasando por Carlos Casares y llegando a esa localidad.

Los problemas en la actualidad, volvieron ante el crecimiento de Pehuajó.

El intendente Pablo Zurro, entendiendo que un acueducto desde Mones cazón, localidad del distrito con buena agua, es un camino.

Ello originó una queja de vecinos de Mones Cazón y de la Cooperativa de Agua Potable de esta localidad. La obra de 55 kilómetros de extensión tendrá una inversión de $ 4.131 millones.

En este marco, autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), de otros organismos de gobierno y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibieron en los últimos días a representantes de Mones Cazón y al geólogo asesor de la Cooperativa, Martín Silvestri.

El técnico señaló que “la Cooperativa tiene su propio sistema de agua, que es muy reducido” y que “el temor que tenían era que, por ahí, al ver semejante batería de 20 y pico de perforaciones para alimentar a Pehuajó, ellos vieran restringida su calidad y su abastecimiento de agua potable para el pueblo”.

Asimismo, en ese encuentro él propuso hacer un “seguimiento ambiental, un monitoreo de la calidad del agua”. “Yo creo que ya el estudio del proyecto está bien hecho, con responsabilidad. Pero le sumamos este puntito que se comprometieron a monitorear el acuífero, que la calidad no disminuya, y mantenerlo en el tiempo e informar incluso a la gente, que vayan también a dar charlas a la población”.

Sin embargo, la Cooperativa emitió un comunicado en el que señaló que Silvestri fue al encuentro en calidad de veedor y que esa posición “no le otorga autorización alguna para manifestar y dar validación al proyecto”. En ese escrito, la administradora local del agua señaló que la obra es “negativa para los habitantes de Mones Cazón”.

En este marco, Pablo Zurro acudió este viernes a un acto por el 112 aniversario de Mones Cazón y los vecinos empezaron a cantar “el agua no se va”, cuando el intendente explicaba que “Nadie le roba nada a nadie. El agua no es de Mones Cazón, es del Estado nacional, sino Buenos Aires no tendría gas”.

Se abre otro debate sobre la propiedad de los recursos naturales.

En el sistema federal argentino, por imperio de la cláusula del art. 124 CN, la titularidad del dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias y, consecuentemente, por vía de principio, la jurisdicción, la que, sólo por excepción, podrá ser de la Nación (18).

Además, desde la sanción del Codigo Civil redactadol por Velez Sarsfield, y sigue en la actualidad, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.