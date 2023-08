Marcelo Delgado: ‘Es un acto de irresposabilidad hablar de las localidades sin información’

“En las delegaciones no había absolutamente nada”, comienza diciendo Marcelo Delgado en Despertate por Cadena Nueve y Máxima al recordar que cuando asumió como Coordinador de las Delegaciones municipales del distrito de Nueve de Julio hizo un relevamiento de lo que sucedía en cada localidad y eso está documentado en una carpeta en la comuna.

Es la carpeta que en sus manos muestra para abonar que su relato coincide con esos papeles, agrega: “Es un acto de irresponsabilidad por parte de aquellos que hablan sin siquiera saber cómo estaban las delegaciones antes y cómo están ahora”. “No solo juegan con los vecinos de las localidades sino tambien con nuestro trabajo”.

Ante dichos de Néstor Zabaleta, Delgado se refirió a el “lo que tiene de inteligente, lo tiene de pícaro”, y sostuvo que es de su preocupación que tanto en Quiroga como en Dudignac no se reconozcan los cambios y el crecimiento de cada localidad con el actuar municipal de estos años.

“En Dudignac, no se podía hacer la recolección de residuos porque no había máquina de arrastre ni herramientas”. “En Quiroga, se juntaba la basura a las 2 de la mañana porque el tractor no tenía frenos, no se prestaba el servicio de riego porque la maquina estaba rota”. “Tengo el cuaderno a disposición para aquellos que dicen que en las delegaciones ‘no se hizo nada’”. Y agregó: “Cuando se habla mal de las localidades, se le falta el respecto a los delegados municipales”.

En cuanto a su precandidata a intendenta, sostuvo: “No me cabe ninguna duda que María José va a ser nuestra próxima intendenta