Héctor Cartas: “No se dejen usar por fines políticos ya que las tarifas no las fija la Cooperativa”

Como informara CN, más temprano en el programa radical, habrá aumentos en la luz en el mes de agosto. Será del 6% solo para los de mayor consumo y sigue vigente el subsidio para todos aquellos consumidores que demuestren ingresos netos menores a los $730.000.

Además, en la jornada de este jueves, se realizó en la sede de la Cooperativa Mariano Moreno un nuevo Encuentro de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la provincias el cual tiene como fin conocer las distintas problemáticas que tiene cada lugar y como eje fundamental fue la deuda con CAMMESA y cómo refinanciarla. Por otra parte, el dinero que se esperaba de Gobierno no llegó y eso empeora la situación en la Cooperativa, según nos cuentan los administrativos.

Y al hacer mención a la reunión, Héctor Carta, resaltó que: “Para que Nueve de Julio no tenga cortes durante el verano, se contrataron generadores (que se cotizan en dólares). Desde la Cooperativa lo que se hizo fue, pedir cuatro liquidaciones mensuales correspondientes para que provincia nos de el dinero a nosotros y así pagar SECO”. “Como venimos diciendo, esos generadores atienden la demanda de septiembre a marzo. Sin embargo, el retraso del gobierno de la provincia en pagar, ocasiona otro presupuesto cada vez más alto, y la gente a esto lo tiene que saber”. “La Cooperativa no queda exenta del contexto inflacionario que atravesamos”. “La gente tiene que saber que nosotros no somos los que fijamos los precios, ni el precio de la energía, ni de los salarios y menos de los insumos”, agregó.

Por su parte, María Laura Fiorini: “Hace unos años venimos trabajando en la concientización y la promoción de políticas que deben llevar a cabo los gobiernos”. Entre tanto, la mesa de Energía de Nueve de Julio funciona desde septiembre de 2022, y el próximo miércoles 2 de agosto a las 18:00hs en la Cámara de Comercio se llevara a cabo la 4° Reunión, la cual participan las autoridades municipales, los bloques de diferentes partidos políticos, empresarios, instituciones y sindicatos.

En cuanto a las capacitaciones que lleva adelante la Universidad de San Martín, ven necesario en Nueve de Julio la de ‘Referentes energéticos barriales’, destinada para el desarrollo de diferentes actores que en territorio, como trabajadoras sociales, docentes, electricistas y técnicos. Con el objetivo de que estos lleguen a los hogares puedan ver los parámetros para evaluar y asesorar a las familias a mejorar el consumo de luz y gas en las viviendas. Asimismo, María Laura agregó: “Como la Cooperativa cuenta con un equipo de trabajo social, estamos pensando de proponer hacerlo en junto con el equipo de profesionales del Municipio. De esa manera empezar a cambiar, y pensar en el futuro”.

Cabe recordar a su vez que aún sigue vigente la segmentación, “mucha gente no se ha inscripto y no comprenden el alcance. Invitamos que se acerquen a la Cooperativa para ser orientados y poder resolver los problemas que se generan con todos estos cambios”.