Genocidio Quom y Moqoit, juicio histórico por la Verdad

El 19 de julio de 1924, se reprime y abre fuego sobre una protesta de las comunidades locales de Chaco. Los que ejercieron esa represión fueron policías, gendarmes, militares y colonos que fueron enviados a dicha misión por el interventor Fernando Centeno, en ese momento el país estaba bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear.

En mayo de 2022 fue reconocida como un hecho de lesa humanidad perpetrado por el Estado.

Después de años de investigación para encontrar la verdad, poder hacer una reparación histórica y poner en evidencia lo que aún falta, se cumplieron 99 años de la Masacre de Napalpí. En ese día fueron asesinadas más de 400 personas y enterradas en fosas comunes. las que lograron escapar las persiguieron durante meses.

En mayo del 2022 se reconoció como hecho de lesa humanidad al Genocidio de los pueblos Quom y Moqoit, en la reducción Napalpí, perpetrado por el estado. En el marco de un juicio histórico por la verdad, inédito en la historia de nuestro País.

El hecho quedó en la memoria y los relatos orales de los lugareños locales y sus descendientes, aún cuando permaneció olvidada por el Estado y la Historia Oficial. Un testimonio, el de Rosa Grilo, la última sobreviviente, a los 114 años reconstruyó lo vivido en ese día y las persecuciones posteriores.

⠀

“Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento”, expreso, en lengua qom y en español.



⠀