Oscar Ormaechea: “La Democracia tiene todo a favor”.

En el marco de los 40 años de Democracia, seguimos escuchando a ex intendentes de la ciudad. En este caso, el abogado Oscar Ormaechea quien visitó el programa “Despertate” esta mañana y habló sobre su libro “Solano Lima y la pacificación nacional” y dió un breve análisis de la situación del país hoy en contraste con el pasado.

“Me parece que todos tenemos que aportar algo desde la experiencia que hemos tenido en el ejercicio de la función pública para el bien de Nueve de Julio”. “A nivel nacional, Alfonsín fue consejero mucho tiempo”.

“Para mí el hito histórico lo hizo Raúl Alfonsín, plantó una bandera muy importante que es la democracia y además hizo un gobierno republicano con libertad de prensa y muchos valores”.

“Tengo simpatía con Alfonsín sin ser radical, porque soy peronista”. “De todas las etapas democráticas, el gobierno de Alfonsín es al que más destaco. Aclarando que no le fue bien económicamente, desde el punto de vista institucional y republicano”.

“Para mí la democracia tiene todo a favor”. “Cuando Alfonsín le habla al país diciendo: ‘con la Democracia se cura, con la Democracia se come, con la Democracia se educa’ a todos nos llegó. A quienes eran de su partido y a quienes no”.

“La esperanza de la Democracia se va diluyendo de a poco, porque después con la democracia no se comía, no se curaba ni se educaba. No es que no pasaba, sino que costaba”.

“La implementación de aquello que fue una idea rectora, después se fue diluyendo con el tiempo. Nos está pasando ahora con la cantidad de pobres que tenemos y con la situación económica difícil con la inflación”.

“Hay desilusión también con el actuar del político. Si el político no da respuestas ante las demandas que existen, se genera un desencanto social. Que después, se demuestra en la escasa participación del ciudadano con el voto”.