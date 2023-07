Diego Santilli: “Tenemos un gobernador que le dio la espalda al campo y a la producción”

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio corrió este viernes la cuarta sección de la provincia y cierra la gira en una cena en Olavarría.

Diego Santilli, acompañado de Gustavo Posse estuvo en Junín, Chivilcoy, Lincoln y Nueve de Julio, donde mantuvo encuentros con miembros de la organización Padres Organizados, vecinos, comerciantes, productores y estudiantes de la zona. Y aseguró: “voy a trabajar y acompañar para fortalecer las autonomías municipales”.

En el marco de la campaña donde aspira a gobernar la provincia de Buenos Aires, acompañado por el precandidato a vicegobernador, Gustavo Posse estuvo visitando esas ciudades.

En ese contexto, en Junín, lo recibió en Intendente Pablo Petrecca, allí estaba el Jefe Comunal de Gral. Viamonte, Franco Flexas, y de Chacabuco, Víctor Aiola; en Lincoln, estuvo con Salvador Serenal. También fueron parte de los encuentros, los precandidatos a intendentes de Chivilcoy, Beatriz Sotera, y el de Nueve de Julio, Ignacio Palacios.

La recorrida comenzó este jueves en Chivilcoy, donde Santilli junto a Petrecca y Sotera se reunieron con vecinos del lugar en un café en el centro de la localidad. Luego, se dirigieron a un camino rural donde observaron el mal estado en el que se encuentra para poner el foco de gestión allí, ya que la situación genera preocupación en los productores y en los vecinos de la zona.

Luego, se realizó un almuerzo multisectorial. Una vez finalizado, Santilli y Petrecca se trasladaron a la Universidad de Junín, donde hicieron una recorrida por la institución junto a al rector, Guillermo Tamarit, quien les mostró las instalaciones. Cuando concluyó la visita, Santilli participó de un encuentro con estudiantes de la entidad, quienes les trasmitieron sus inquietudes.

“Tenemos un gobernador que le dio la espalda al campo y a la producción. Nuestra propuesta para el interior es clara: menos impuestos, menos trabas para la producción y la exportación, unificar el tipo de cambio, generar certezas desde la política económica y buscar potenciales mercados para nuestro sector agroindustrial y las economías regionales”, aseguró Santilli en una rueda.

“Voy a trabajar y acompañar para fortalecer las autonomías municipales. Quiero un gobierno transparente, ágil, cercano, descentralizado, trabajando codo a codo con los intendentes en la resolución de los problemas de la gente”, afirmó el precandidato de Juntos.

La recorrida continuó y ambos se encontraron con vecinos de Junín en un café en el centro de la ciudad. Más tarde, se reunieron con jóvenes, donde hablaron de las dificultades que viven día a día. Para finalizar la recorrida, Santilli y Petrecca participaron de una cena multisectorial.

Este viernes, las recorridas continuaron y Santilli se dirigió Lincoln junto a Posse, Serenal, Petrecca, Aiola y Flexas. En primero lugar, estuvieron en un café en el centro de la ciudad y luego se trasladaron a un campo donde se trabaja en cría porcina. Allí, se encontraron con el agro influencer Fabián González, quien posee más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 180.000 en TikTok. En el lugar, también estaba el dueño del campo, Fernando Del Sel, con quien hicieron una recorrida por el lugar.

Tras finalizar, se realizó un almuerzo multisectorial en el Club Lincoln. Una vez concluido, se reunieron con miembros de la organización Padres Organizados que le reclaman al gobernador, Axel Kicillof, que cumpla con los 180 días de clase que prometió y no ocurren.

Después, Santilli y Posse se trasladaron a la ciudad de 9 de Julio, donde se encontraron con su candidato a preintendente, ‘Nacho Palacios, en una empresa de Lacteos, una importante compañía de producción láctea artesanal en el país. Cuenta con 500 animales y 650 hectáreas con tambo propio.

Una vez concluida la visita, los precandidatos fueron a un café en el centro de la ciudad, donde conversaron con vecinos.

DIEGO SANTILLI

“A la escuela se va a aprender, a la escuela no se va a adoctrinar. Los chicos tiene que aprender y tienen que tener oportunidades”.

“Tenemos que enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, como lo hemos hecho cuando me toco ser Ministro de Seguridad”.

“Tenemos que dar laburo, sacarle la pata de arriba de la cabeza a la producción. Los tienen asfixiados con impuestos. Esa va a ser nuestra tarea”

“Tenemos el gobierno que más inflación ha generado en democracia, sacando las hiperinflaciones, 503 e inflación acumulada. Más pobreza, más informalidad, menos educación, mas inseguridad. Estamos viviendo un mal momento, el gobierno ha decidido mirar para otro lado”.

“Tenemos que luchar contra la inflación, tenemos que luchar por el trabajo, la dignidad, la educación y el acceso a la salud”.

“Han metido la Cámpora en los hospitales, en vez de haber enfermeras y médicos hay militantes”. “Hay que sacar a la Cámpora de la salud” (…) “Lo mismo pasa en la educación. Veo en algunos lugares que a los chicos los quieren adoctrinar, los chicos tienen que aprender para ser libres”.

“Para mí esta elección define un punto de quiebre en hacia dónde queremos ir: si queremos tener una sociedad y recuperar los valores que supimos tener que es el valor de la educación, la cultura del trabajo, la libertad e poder transitar. O queremos seguir un modelo que nos sancione”.

“Argentina tiene todo para salir adelante, siempre dijimos ‘tenemos que exportar más’, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo porque hoy somos el alimento, los minerales, la energía y el talento del mundo”.

“No puede haber más personas que intermedien planes, que los lleven a la 9 de Julio a cortar y a piquetear “.

“No pasó nunca en la Argentina que un trabajador sea pobre, un trabajador que tiene un laburo formal hoy, es pobre. Qué le queda al ‘changarin’, qué le queda al que hace lo que puede para llevar un mango a la casa, nada”.

“Hay que llamar las cosas por su nombre, estos señores han tirado para el otro lado con el narcotráfico. Yo los voy a ir a buscar hasta debajo de la cama para que entiendan que acá queremos recuperar la paz”.

“Construyamos juntos el país que queremos”.

“Con la policía lo primero que haría es, evaluarla. El policía tiene que estar en la calle previniendo, y tambien hay que respaldarlo. El que es parte del problema, afuera”.

“Nosotros no queremos lo que te dice el kirchnerismo de ‘va a haber sangre en las calles’. Nosotros queremos justicia, poder transitar en paz, tener laburo, que los chicos aprendan”.

“Acá no se trata de quién grite más fuerte, sino de quien puede hacer que las cosas pasen”.

“Yo les pido un favor, nosotros tenemos que salir todos juntos para que de acá al 13 Nacho sea el candidato a Intendente”.

“Si nosotros tenemos gente con las ganas que tiene Nacho, de hacerse cargo de los quilombos porque si, es así” (…) “Hay que votar a la gente como Nacho que tiene ganas de cambiar las cosas, enfrentar a quien haya que enfrentar”.

NACHO PALACIOS

SEGURIDAD: “Si bien nosotros somos un distrito pequeño que no tiene la complejidad que tiene el conurbano, estamos sufriendo la falta de policía y de conducción”.

OBRAS PÚBLICAS: “La obras públicas no llegan, generalmente vemos que hay una discriminación política a la hora de poder dar acuerdo al color del intendente y todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires que realmente no funciona”.

EDUCACIÓN: “Nosotros tenemos un fuerte trabajo porque entendemos que es la única forma que va a transformar lo que hoy tenemos. Estamos decididos y queremos poner nuestro granito de arena “.

“Dentro de ‘Juntos’ no tenemos enemigos, tenemos diferencias políticas que el 13 de agosto las vamos a someter a los vecinos para que elijan quien quiere que represente el espacio público”.

Para finalizar, Santilli se dirigió a una cena en la ciudad de Olavarría, donde los recibe el intendente Ezequiel Galli.

El video integra el informe.