Todas las cooperativas de la provincia bonaerense están en los Tribunales

Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Sobre estos principios y para atender las necesidades de los habitantes de cada localización ante la ausencia de empresas que pongan en riesgo sus capitales para brindar servicios, pobladores se reunieron y dieron nacimiento a las cooperativas.

Así se fueron desarrollando y creciendo en necesidades y atendiendo las demandas de los mismos vecinos, los cuales se convirtieron, en sus asociados.

Con su desarrollo y para sostener su funcionamiento ante déficit, se creó por Ley nacional, la denominada cuota de capitalización o capital, de tal manera que el aporte de los asociados permita su desenvolvimiento.

En este contexto, todas las cooperativas de Servicios de Energía Eléctrica de la provincia recibieron una demanda por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores – ADDUC- , con sede en Lanús pidiendo que sus cuentas sean embargadas hasta que se resuelva la acción presentada y el dinero de las cuotas de capital, se devuelva ya que no corresponde que se cobren dentro del servicio luz, sino por el contrario que sea ‘como concepto ajeno’. Es decir, que por una ventanilla se devuelva la cuota de capital y se cobre por otra.

Si bien hace este planteo, concretamente pide que las mismas no sean cobradas.

La Asociación actora señala que se encuentra debidamente inscripta a la Matricula 27136 de la Dirección de Persona Jurídica de la Provincia de Buenos Aires y con la inscripción n° 20 del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Ministerio de Economía.

Y lo primero que expresa que es que el juicio es colectivo y lo hace ya que pone a todas las personas como consumidores pero carece de representación en la mayoría de la ciudades donde demanda a alguna cooperativa.

Además se olvida, que las cooperativas carecen de consumidores. Son todos asociados por la misma ley de que les da nacimiento.

En términos de una sociedad anónima, es como presentarse en la justicia y pedirle a un juez que no se permita que los socios pongan dinero ante un déficit de la sociedad; o que a un Consorcio de Propiedad Horizontal, le prohibiera que los propietarios de cada unidad hagan los ajustes de dinero para mejoras en el edificio, y cuando el Administrador recauda para ese fin, se le pide vía judicial que no se use el dinero y congelen las cuentas, so pretexto que son consumidores, olvidándose que son socios o dueños de la propiedades.

En este contexto, este viernes 30 de junio en Salto, se llevó adelante una reunión de la APEBA. En la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires se analizó la situación ya que se solicita en la presentación judicial el embargo preventivo de las cuentas cooperativas hasta tanto se resuelva, si las demandas prosperan conforme a la ley de consumidores, si corresponde a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores – ADDUC – arrogarse la representación de los asociados de una cooperativa, sin ser asociada y al querer ponerlos como consumidores o usuarios cuando cada vecino es parte de la cooperativa, y máxime que lo hace en nombre de todos, sin consulta de los mismos.

Se dejó trascender que detrás de esta presentación y en términos políticos hay una intención de hacer desaparecer a todas las cooperativas y que los servicios pasen a manos de alguna empresa privada interesada en brindar los mismos.

Lo cierto es que todas las Cooperativas de Servicios Eléctricos de la provincia han sido demandadas y que sus cuentas sean congeladas, ya que el pedido de restitución de las cuotas de capital sea retroactivo a cinco años.