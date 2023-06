Paula Delía: ‘Nacho Palacios usa el Concejo Deliberante para hacer mala política’

En ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima, las concejales de Juntos-PRO, María Fernanda Gil y Paula Delía se refirieron a la reciente odenanza, votada por el cuerpo que integran por las manos alzadas del Frente de Todos y Junto-UCR, sobre la Declaración de la Emergencia en Seguridad Vial.

En la tarde de este lunes, a través de un comunicado de Juntos-PRO Nueve de Julio, se señaló que ‘el concejal de Juntos-UCR, Nacho Palacios una vez más votó en contra de su propio espacio y lo hizo junto al kirchnerismo.

En ese sentido, Paula Delía resaltó que desde nuestro bloque lo que hizo fue impulsar una iniciativa más amplia y abarcativa a lo señalado por el Frente de Todos, a través de Esteban Naudín, ya que el tránsito es una situación que hace a la seguridad en su conjunto.

Y ese proyecto del Kirchnerismo, acotado, es el que votó la UCR, ya que lo que se busca es el gran título ‘El PRO no acompaña la seguridad via’ cuando saben perfectamente que no es así. ‘Dicen que trabajan para los nuevejulienses, cuando es absoluta mentira’, resaltó Paula Delía.

‘No se quiere entender que debe trabajarse par exigirle al Gobernador y al Ministro de Seguridad que envien policias’, acotó la concejal.

A partir de un comunicado del Juntos9deJulio se expresó que: EL CONCEJAL DE JUNTOS U

Asimismo, Delia expresó a CN, “si queremos hablar de seguridad vial, y si queremos hablar de seguridad en general necesitamos fundamentalmente contar con policías”. “Cualquier política de tránsito y de control que uno quiera hacer, es insuficiente si no contamos con los oficiales que corresponde hacer soporte”.

“Nos deja un sabor de utilización política, el objetivo de esta ordenanza es castigar al intendente. Salir a los medios a decir que ‘el PRO no acompañó el proyecto de seguridad vial’ no es verdad, lo que nosotros llevamos adelante fue una propuesta más integradora, acompañar el proyecto de seguridad vial, pero con herramientas que puedan ser útiles”.

La concejal Delia, se refirió tambien al boleto estudiantil como “proyecto de ordenanza con una utilización política asquerosa” (…) “Nosotros nunca estuvimos en contra del boleto estudiantil, bajo ningún punto de vista pensamos que no es un derecho que corresponda a quienes quieran estudiar. Pero tiene que ser algo coherente, viable y aplicable”.

Por su parte M. Fernanda Gil habló acerca de la situación en la localidad de Dudignac como las de otras localidades y la necesidad de efectivos policiales. Afirmando de este modo que, querer mejorar la seguridad vial es parte de querer mejorar la seguridad integral.

María Fernanda Gil, dijo que desde la llegada de Ignacio ‘Nacho’ Palacios al bloque, no solo lo dividió sino que provocó el quiebre y el trabajo armónica anteror a su llegada se rompió por su clara y notable decidión de obstruir ya que se busca ‘castigar al intendente’.