Un ex-diputado de la nación que perdió la voz lanza ‘Mi identidad vocal’

El socialista Jorge Rivas, quien fuera diputado nacional en cuatro ocasiones, dos en el bloque del Frente para la Victoria (FpV) durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kichner, y también vicejefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, participará hoy lunes 12 de junio a las 11:30 del lanzamiento oficial de una iniciativa tecnológica pública y argentina que busca recuperar su voz mediante Inteligencia Artificial (IA) para que pueda ser reproducida en su computadora cuando la utiliza para hablar, usando para ello viejos tapes de archivo, de videos familiares y entrevistas radiales y televisivas, así como también exposiciones en la Cámara de Diputados Nacional, proyecto en el que vienen trabajando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, a cargo de Daniel Filmus, y la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional La Plata), con el aporte también de la Dirección Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y Desarrollo Sostenible del Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, que dirige Rivas.

La presentación de la jornada de hoy se titula Avances de Proyecto “Mi Identidad Vocal”, en el marco del programa ImpaCT.ar Ciencia y Tecnología, y se realizará a las 11:30 horas en el Centro Cultural de las Ciencias, Sala 1, Godoy Cruz 2270 (CABA), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en CABA.

“Afortunadamente, los extraordinarios avances tecnológicos de la época en que vivimos nos permiten recuperar el derecho a la voz a quienes lo habíamos perdido, por la razón que haya sido”, explicó al respecto el socialista Jorge Rivas, sobre esta iniciativa pública que estará en forma gratuita al servicio de quien la necesitase.

Mientras Rivas se desempeñaba como vicejefe de Gabinete de la Nación del gobierno de Néstor Kirchner, recibió, durante un asalto en la calle en noviembre de 2007, un golpe en la cara que lo dejó cuadripléjico y privado del habla (lesiones en gran parte de su movilidad pero no cognitivos). Luego de un año y medio de rehabilitación, desde mayo de 2009 hasta hoy, se comunica mediante una computadora con un software que sigue su vista y hace clic con el índice derecho, para leer lo que escribe, con una voz sintetizada, gracias la programación de su compañero socialista y amigo Eduardo Lazzati, temprano especialista argentino en Inteligencia Artificial (falleció en 2016), quien puso además ese software (hadasoft) en forma gratuita a disposición de todo el mundo (disponible en www.PrensaJorgeRivas.blogspot. com). Y el actual proyecto hará que esa voz ya no sea “robótica” sino que el software reproduzca su voz “original”, conocida además por todos los cronistas parlamentarios, quienes lo destacaban como “uno de los mejores oradores de la Cámara”.

Igualmente, a pesar de las limitaciones lógicas como consecuencia del cuadro de cuadriplejia, Jorge Rivas pudo jurar gracias a ese software nuevamente para desempeñarse como diputado nacional en el mandato por el que había sido votado en octubre de 2007 en el 5to lugar de candidatos a diputados 2007-2011 por la provincia de Buenos Aires en la lista del FpV, que llevaba a Cristina Fernández como candidata a presidenta, puesto al que fue reelecto en el período 2011-2015, y cargo para el que nuevamente fue proclamado *la semana pasada por la Confederación Socialista Argentina (CSA) para las elecciones 2023.