Jorge Rivas y Daniel Filmus presentaron hoy los avances en un sistema informático de Inteligencia Artificial (IA)

No tener voz limita gravemente nuestra posibilidad de comunicarnos, nos deja afuera, y pasamos a depender de que alguien lea lo que podemos escribir, o que entienda nuestras señas”, describió hoy el referente socialista Jorge Rivas, Director de Estrategia Inclusivas del Ministerio de Transporte, en el acto en que fueron presentados los avances del Proyecto de desarrollo de software de voz sintética en el marco del Programa Impactar, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a su titular, Daniel Filmus.

Estuvieron presentes, además, el Secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, y el Decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP), Luis Ricci.

“Afortunadamente – prosiguió Rivas -, los extraordinarios avances tecnológicos de la época en que vivimos nos permiten recuperar el derecho a la voz a quienes lo habíamos perdido, por la razón que haya sido”.

El programa, del que participan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de Daniel Filmus, y la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional La Plata, se propone el logro de la Identidad Vocal por medio del desarrollo de un software de voz sintética a partir de “la utilización del registro de voz del usuario, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad universal y de calidad de vida, tanto en el desempeño de sus funciones sociales, como en la vida privada”.

Rivas, que fue elegido diputado nacional en cuatro ocasiones y que se desempeñó además como vicejefe de Gabinete de la Nación del gobierno de Néstor Kirchner, recibió, durante un asalto en la calle en noviembre de 2007, un golpe en la cara que lo dejó cuadripléjico, privado del habla. Hoy se comunica mediante una computadora con un software que lee lo que él escribe con una voz sintetizada.

En el acto de hoy. Rivas destacó la importancia recuperar la identidad de la propia voz, y la necesidad de universalizar el acceso a estos derechos a todas las personas con discapacidad. “Por eso debemos exigir inversión pública y privada en estos proyectos de investigación inclusiva – señaló -. Después, la buena política será la responsable de que los logros científicos y tecnológicos lleguen a todos y todas”.

En sus palabras, Filmus expresó “la emoción de escuchar a Jorge y la profundidad de su pensamiento, que nos hace pensar hacia dónde tenemos que avanzar para democratizar y poner el acceso, en este caso de la voz, al alcance de todas y todos, y tomar dimensión de lo que eso significa para la identidad. Es una gran alegría que desde el Ministerio podamos hacer este aporte no solo para Jorge sino para todas y todos los que lo necesitan. Más temprano le envié el proyecto a Esteban Bullrich, con quien estamos desarrollando varios proyectos de inclusión e investigación a través de su fundación, y estaba muy contento y agradecido y quedamos en seguir trabajando juntos en este tema porque hay un campo de necesidades muy importante”.

Seguidamente, el ministro señaló: “Con Jorge siempre compartimos un pensamiento nacional y popular y todo lo que expresó hoy tiene que ver con los objetivos de este ministerio y por algo, cada vez que pueden, lo cierran. Hoy escuchaba unas declaraciones de Patricia Bullrich respecto de las universidades con información falsa y augurándonos un futuro de ajuste como ya lo padecimos en los gobiernos que integró. Pasó lo mismo con los ministerios de Salud, Trabajo y Cultura y eso da la pauta de que lo que recortan es todo aquello que puede ayudar a democratizar porque no les interesa una sociedad donde todos tengan voz”.

Filmus destacó que los proyectos “ImpaCT.Ar” “son importantes porque están dirigidos a resolver necesidades concretas. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y los nacionales y populares pasa, en buenas medida, porque unos atienden la capacidad de demanda y otros la necesidad. Mientras que los gobiernos neoliberales atienden las demandas de los más poderosos, los gobiernos populares buscan resolver las necesidades de los que más lo necesitan y de los que tienen menos voz. Si esas situaciones no las atiende el Estado, no las atiende nadie porque el mercado no resuelve todo”.

Por último, Filmus explicó: “La lengua y la voz son instrumentos de dominación. Lo primero que hace un pueblo cuando domina a otro es destruir su lengua. Lo vimos con nuestros pueblos originarios. Un proyecto como este es ejemplo de la mirada que tenemos como ministerio y da cuenta de uno de los principales desafíos de la ciencia que es el de resolver problemas aplicados, concretos, con articulación e interdisciplinariedad. El gran objetivo de nuestra época es ver cómo hacemos para regular y poner al servicio de las grandes mayorías el desarrollo científico-tecnológico”.