‘Ana María Gentile: ‘Muchos que han rechazado el trasplante, terminaron trasplantados’

‘Cada 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, con el objetivo de generar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes con enfermedades crónicas o terminales’, expresó en ‘Despertate’ por CN y Máxima, Ana María Gentile, titular de la Asociación Manhala en el Día mundial de los Pacientes Trasplantados.

Ana María Gentile es, referente de la Asociación Manhala la cual acompaña, asesora y asiste a personas que requieren un trasplante. Asimismo, nos cuenta la importancia de concientizar e impulsar la donación de órganos, “acá en Nueve de Julio somos muchos los trasplantados, no hay que decir nunca ‘de esta agua no he de beber’, porque uno nunca sabe”.

Otro de los temas a tratar con Ana, fue también acerca de la participación de personas trasplantadas en los Juegos Bonaerenses, reafirmando la importancia del deporte como herramienta de inclusión e integración.