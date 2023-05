Violencia de Género: mientras cumplía la sentencia volvió a agredir a la víctima

Un nuevejuliense luego de agredir a su ex.pareja por no querer tener sexo y haberle pegado un tiro con una escopeta de aire comprimido, tal como informara CN oportunamente, ahora impumplió la condena que transitaba en libertad y volvió a atacar a la víctima. (https://www.cadenanueve.com/2021/01/09/competidora-de-atletismo-es-herida-en-una-pierna-en-un-hecho-de-violencia-de-genero/).

Oportunamente la competidora de atletismo, que debió abandonar por mucho tiempo participar de carreras, en enero 2021 había sido agredida y herida y por su ex.pareja.

En noviembre de ese año, salió la sentencia y condenó al hombre a una pena de prisión y además se dispuso que JG durante dos años cumpla con reglas de conducta. Entre ellas no ingerir estupefacientes y no beber bebidas con alcohol. También no cometer nuevos delitos y evitar todo contacto con la víctima. La causa fue caratulada ‘… lesiones leves agravadas por el vínculo preexistente y por mediar violencia de genero-dos hechos- en concurso real entre si’.

Sin embargo mientras esto se iban cumpliendo, hace un año, el condenado recibió otra denuncia de violencia de género por parte de la misma víctima por violación. El hecho en trámite en la UFI 4 interviniente de Mercedes no es investigado.

Un colectivo femenino se movilizó para dar a conocer este hecho, y adelantó que hará seguimiento de sucesos de esta naturaleza para que no queden impune en perjuicio de las mujeres y que el sistema judicial no aquella este tipo de denuncias.