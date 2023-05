Los motores de una categoría Nacional volvieron a rugir en el autódromo de Nueve de Julio

Marcelo Ciarrocchi ganador del TOP5 y acreedor de largar la primera final en la pole” width=”2560″ height=”2091″ />Desde ayer viernes que los bólidos del Top Race hacen de las suyas en el Autódromo de nuestra Ciudad con el rugir de sus motores, que tienen un sonido realmente potente, y también así su velocidad final.

Los hemos visto a los TRV6 en esta jornada bajo una llovizna y parte de la pista mojada viajando a un promedio de 174 km/h en las prácticas, en las qualis y en el sprint final, que determinan la grilla de largada de mañana domingo.

Impresiona el sonido que emiten sus escapes provenientes de unos impactantes impulsores V6 que imponen su potencia debajo de los capots de estos autos.

La categoría nacional vuelve a Nueve de Julio después de 3 años y medio , siendo su última presentación en diciembre del 2019 en este trazado.

Por esto Juan Pablo Boufflet, Presidente del Auto Moto Club Nuevejuliense, en conversación con CN expresó: “Es un orgullo enorme poder recibir al Top Race. Me gusta muchísimo la categoría y aún más al tener dos representantes de 9 de Julio. El gigante de la ciudad vuelve a rugir y esta carrera es el puntapié inicial para que el automovilismo nacional tenga continuidad. El TR tiene un muy buen nivel de pilotos y los vehículos tienen muy buena velocidad en curvas ”.

Junto a la categoría máxima TRV6, también se presentan Top Race Series, Top Race Junior y Sport Prototipo Argentino.

La Competencia que es la tercera fecha de este 29° Campeonato Argentino de Top Race 2023, tendrá un formato especial para la divisional TRV6. Habrá dos competencias en el día de mañana domingo a partir de las 10:10 h, y en una de ellas los pilotos deberán hacer una parada en boxes y recargar un bidón con un mínimo de 15 litros de combustible. Aquel piloto que no la cumpla, o no complete la mínima recarga solicitada por el Reglamento podrá tener sanciones de hasta 60 segundos y hasta la exclusión. Las otras dos categorías de TR y el Sport Prototipo Argentino no correrán con esta modalidad.

La grilla de partida para la primera final de mañana tendrá en la pole position a Marcelo Ciarrocchi con el auto número 40 que se llevó el primer puesto en el Sprint TOP 5, escoltado por Gastón Rossi (7) a 8/100, Facundo Aldrighetti (83) a 9/100 :El TOP5 quedó completado con Josito Di Palma (2) y Oscar Sanchez (50). En tanto que el piloto local Tomás Cingolani (97) saldrá en el décimo puesto.

Se augura una vibrante y emocionante competencia, ya que el pronóstico climatológico dice que no habrá lluvias y con pista seca estos bólidos de 390 caballos, cuyos motores fueron desarrollados por el mago de Alta Gracia Oreste Berta, podremos verlos en su máxima expresión en recta y su tenida en las curvas sobre este circuito fantástico elogiado por todos los pilotos: el Guillermo “Yoyo” Maldonado Autódromo de la Ciudad de Nueve de Julio.