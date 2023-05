Emprendedora con creatividad impulsa novedad en Dudignac

Un nuevo emprendimiento nace en DUDIGNAC de la mano de una experimentada y reconocida cocinera en la zona.

Ella es Mónica Beatriz Paredes, nacida en Dudignac y vivió muchos años en Merlo, conurbano de la provincia de Buenos Aires. Volvió a su pueblo natal Dudignac, dónde nació su segunda hija que ya tiene 24 años y vive también en el pueblo.

Con su hija comparte otro emprendimiento ayudándola. Una pizzería, en la que Mónica le da una mano los fines de semana. Pero no le alcanza, por que es una mujer de no quedarse quieta con muchas ganas de progreso, de generar cosas nuevas y por esto en base a su experiencia está abriendo un local inédito en la comarca: Una sandwichería, aunque el título no parece ser innovador, tiene una gran diferenciación de los comercios del ramo: Sandwiches en pan de miga, sólo de pan de miga de muchas variedades incluidos veganos.

Visitando el local nos damos cuenta que tiene la calidez y el esmero de la comida casera , sabrosa, sana, cómo la que nos hacían nuestras abuelas y madres. La calidez de su voz augura un trato amable y muy atento.

Un toque diferente en la zona que tiene un nombre acorde : SANDWICHERIA EL BUEN GUSTO, tan buen gusto como el estilo que tiene en su local, que se inaugura el próximo lunes 8 de mayo a las 10 horas, ubicado en Roque Saenz Peña y Saralegui en Dudignac., vamos a probar sándwiches diferentes y únicos.