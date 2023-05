Al referirse al proyecto aprobado en el Concejo Deliberante, el titular de IOMA volvió a remitir cuestiones políticas. “Le pido al intendente de San Nicolás que reflexione y dé marcha atrás con salirse del IOMA”, enfatizó.

“Nosotros queremos que sigan afiliadas las y los municipales de San Nicolás”, expresó Giles y agregó: “Intendente (Passaglia) escuche, no haga caso omiso y sostenga la obra social”.

En otro tramo de su discurso, el presidente de IOMA se refirió a la ley de Obras Sociales Nacionales 23.660, “es una normativa tienen rango y una ordenanza es un rango inferior y no la pueden modificar. Esta normativa lo que dice es que no da margen para la parcialidad de la afiliación, es decir la afiliación del IOMA tiene que ser solamente masiva del grupo total de trabajadoras y trabajadores”.

“Nosotros vamos a actuar todo dentro de la justicia, ahora el poder lo tiene el intendente y si decide hacerlo, lo que estamos haciendo justo acá es pedirle por favor no lo haga, porque no lo quiere el pueblo de San Nicolás ni las trabajadores y trabajadores, porque él mismo lo consultó y le dijeron que no lo quieren. Además, no va a poder sostener ese tema y porque va a dañar la salud de muchas personas”, puntualizó Giles. Y fustigó: “Estamos apelando a la voluntad de la persona y por favor, no cometas un hecho ilícito, quizás seas juzgado y sancionado el día de mañana”.

El titular de la obra social explicó que en la provincia “no tenemos solamente el IOMA como herramienta sino que también está el ministerio de salud de la provincia que tiene muchísima capacidad de gestión y de sostener a la población pero tendremos que sostenerlo desde el ministerio de salud de la provincia y lo haremos”.

“El hecho es muy grave y si uno ve su propio Twitter (el del intendente) hasta desconoce su propia ordenanza, porque permite que se puede pasar a otra Obra Social, él dice que hace contrato con una prepaga, que ha hecho una licitación y que se presentaron varios prestadores. ¿Alguien puede ver esa licitación? –se preguntó Homero Giles-, no cumple con lo básico, porque tiene que publicarse y ser transparente. ¿Alguien puede corroborar este hecho? Está todo muy embarrado con una mala información”.

La concejala de FdT, Cecilia Comerio abrió la conferencia de prensa y expresó: “La ordenanza es ilegal” y sobre el conflicto aseguró: “Es de público conocimiento lo que sucede en la ciudad, donde el intendente tomó la decisión mediante un proyecto de ordenanza de dejar a las trabajadoras y trabajadores del municipio sin cobertura de IOMA. Desde el bloque no acompañamos esta decisión. Estamos frente a una ordenanza que es ilegal, con lo cual no sabemos cuál va a ser la situación real de los trabajadores”. Además indicó que se “está utilizando a nuestra ciudad como un trampolín para un proyecto únicamente personal”.

El diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que “lo que tienen que quedar claro a San Nicolás, que esto que hace el intendente pone en riesgo la vida de mucha gente y es el único responsable”.

“En Capitán Sarmiento y en San Nicolás solamente pasa esta situación -consignó Gollan-, el mandato de nuestro gobernador es trabajar con las intendentas e intendentes, eso mismo hizo Homero (Giles) cuando se sentó a dialogar con el intendente de Olavarría. Nos parece que esa es la manera de trabajar pero acá encontramos un intendente que es extremadamente agresivo”.

“A pesar de que esas ideas sean antagónicas en temas de salud corresponde, institucionalmente y en el marco de una democracia, que podamos sentarnos a charlar, a conversar. Por ahí no nos ponemos de acuerdo pero que la sociedad tenga el resultado de un debate serio y no el de un slogan y cosas que se tiran por las redes sociales”, dijo el diputado nacional.

“Así pierde calidad la democracia, cómo puedo saber yo qué es realidad y qué es mentira si estamos rodeados de fake news”, lamentó el ex titular de la cartera sanitaria bonaerense.

“Los funcionarios no deben entrar en esa, pero en San Nicolás, hay un intendente que no se sienta, es agresivo, es violento, contesta mal por los medios –arremetió Gollan-, señor intendente, siéntese a charlar, la primera cosa que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo porque esos 750 afiliadas y afiliados de IOMA tienen que seguir tranquilos con su obra social sabiendo que no les va a faltar ningún tratamiento”.

“La discusión nuestra con él, en torno a la salud, era que él decía que la atención primaria no servía para nada y que había que cerrar todos los centros de atención primaria”, recordó Gollan y afirmó: “más allá de todas las consideraciones legales y políticas que se pueden hacer, lo que le tiene que quedar muy claro al pueblo de San Nicolás es que esto que va a hacer el intendente pone en riesgo de vida a mucha gente. Y el único responsable va a ser Passaglia”.

“Es alto el riesgo que van a correr los nicoleños por una medida totalmente irresponsable –continuó el ex ministro de salud bonaerense-, lo que dice el intendente de que cualquiera puede optar por una prestación es ilegal, pero entendemos que es una persona que le gusta estar al margen de la legalidad”.

“Todo lo que está haciendo Passaglia es violar normas jurídicas, leyes nacionales y provinciales. Todo lo que pueda producir esta situación es responsabilidad del intendente. Van a perder calidad prestacional. Passaglia pone en riesgo la vida de 750 afiliadas y afiliados de San Nicolás”, destacó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, la secretaria general de ATE y consejera escolar, María Eugenia Bravo, manifestó: “nosotros estuvimos presentes en la sesión, como organización gremial y estuvimos marcando nuestra posición de cómo era la realidad de las trabajadoras y los trabajadores municipales y también llevando la voz de los trabajadores en esto que se plantea”.

“Se ha hecho un relevamiento y la posición de los trabajadores es seguir manteniendo la obra social IOMA. Los sindicatos siempre defendimos nuestra obra social porque también valoramos lo que se viene haciendo desde la provincia y todo lo que se ha avanzado con los policonsultorios”, detalló Bravo.

Reunión con el Consejo Consultivo Gremial

Tras la conferencia de prensa, el presidente de IOMA, Homero Giles, se reunió con el Consejo Consultivo Gremial (CCG) para debatir qué va suceder con los 750 afiliados nicoleños que quedarían sin cobertura médica, si el intendente Manuel Passaglia decide finalmente avanzar con la desadhesión.

El encuentro se llevó a cabo en el San Nicolás Plaza Hotel y participaron junto a Giles, su vice, Mariano Cardelli; vocales, Mariana Molteni y Raúl Antonetti. Además, estuvieron presentes las concejalas del FdT Cecilia Comerio y Bibiana Giglio; representantes del Consejo Provincial, de ATE de San Nicolás, Pergamino y Ramallo, de SUTEBA, judiciales, municipales y AJB de San Nicolás y FEB de San Andrés de Giles.

El Presidente de IOMA hizo un repaso sobre cómo Passaglia llegó a la instancia de desafiliar a las trabajadoras y trabajadores municipales de la obra social para reemplazarla por una prestadora privada. Además criticó que esa decisión fue comunicada por Twitter y aclaró que jamás pidió una reunión ni tampoco acercó ideas superadoras, en el caso de que se deba profundizar alguna política para mejorar la prestación.

En este sentido hizo un análisis sobre cómo se llegó a las instancias por parte del intendente Passaglia de entregar la salud a una prepaga. Enfatizó en que jamás pidió una reunión con Ioma ni tampoco acercó ideas superadoras para si hay algo que profundizar para mejorar la obra social poder hacerlo.

Las autoridades de IOMA remarcan que “nosotros siempre tenemos que actuar dentro de la ley por más que queramos seguir teniéndolos como afiliados”, aunque reconocieron que respecto a las trabajadoras y trabajadores nicoleños “no vamos a poder seguir prestándoles la atención a las personas si no transfieren los recursos”.

Por otro lado, el vicepresidente del Instituto, Mariano Cardelli, explicó en la reunión que los pasos a seguir por parte de la obra social va a ser la “afectación del sistema solidario y la inconstitucionalidad desde ese lugar”.

“No sabemos si detrás de esa prepaga hay una obra social. Solo sabemos que hay una empresa de medicina prepaga, por lo cual no se estaría dividiendo exactamente al sistema nacional”, agregó el Vicepresidente de IOMA.

Desde el bloque de concejales del FdT en San Nicolás también respaldaron a IOMA. “Homero explicó muy claramente hoy, en qué situación estamos en San Nicolás con esta decisión absurda del intendente que parece que lo que quiere es solo hacer negocios. A mí lo que más me genera bronca e impotencia es tener un intendente que esté pensando en un año electoral en términos personales y que esté dispuesto a jugar con titulares divertidos o que puedan resultar atrapantes y no dimensionar el daño personal que va a generar a miles de personas”, sostuvo la edil Cecilia Comerio.

En tanto que Bibiana Giglio afirmó que “como bloque de concejales vamos a acompañar todas las acciones que lleve el IOMA adelante, de hecho nosotros mismos lo vamos a hacer en el ámbito judicial y como sindicato vamos a acompañar todas estas gestiones porque lo que queremos es que así como nosotros tenemos el derecho a una obra social solidaria, las trabajadoras y trabajadores del municipio de San Nicolás también puedan seguir teniendo esta obra social”.

Finalmente, José Luis Nogueira de Suteba de San Nicolás expresó su apoyo a las trabajadoras y trabajadores municipales y la defensa de su obra social, preocupado por la decisión del intendente de San Nicolás de dejar a las personas afiliadas al IOMA desatendidas, y prometió: “Vamos a apoyar y acompañar todos los reclamos y todas las herramientas que tengamos para impedir esto y para que reflexione el intendente y vuelva atrás con esta medida”.