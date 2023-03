Mariano Barroso adelantó que es su último año de gestión al abrir las sesiones del Concejo Deliberante

El intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso al dejar inaugurado el nuevo período ordinario de sesiones en el distrito que gobierna adelantó que este es su octavo y último mensaje a los vecinos ya que a fin de año culmina su gestión, en clara alusión que no volverá a postularse para ser el Jefe de Gobierno.

Un aspecto en su exposición estuvo referido a que decidió eliminar lo tedioso del mismo al describir lo realizado por cada área y lo simplificó mostrando lo más trascendente.

Agradeció al pueblo por el acompañamiento, al igual que a todos lo que lo hicieron al decir que ‘quiero agradecer a todos los vecinos de 9 de Julio por haber confiado y darme la enorme responsabilidad, tanto a mi como a todo mi equipo, para pensar y administrar los recursos de los nuevejulienses en todos estos 8 años’.

Al hacer mención a los 40 años de la democracia resaltó a Enrique Alvarez ‘elegido por el voto popular el 30 de octubre de 1983 como el primer intendente municipal tras el retorno de la democracia, más allá de que no pudo asumir su cargo’.

Volviendo al mensaje sobre las obras, Mariano Barroso hizo referencia que se ha puesto en valor a nuestros principales espacios públicos, no solo los de la ciudad cabecera del distrito, sino también de las localidades.

En este sentido reprochó que hace dos años que gestiona ante las autoridades nacionales poder remodelar plaza Belgrano y no ha tenido respuesta.

El cuidado del medio ambiente fue otro aspecto que destacó el intendente nuevejuliense.

Valoró el trabajo de la separación de residuos, gracias al compromiso de los vecinos. La labor en la Plata de Separación y el compromiso sobre el destino del uso del aceite comestible usado.

Además, destacó que hemos tomado la decisión histórica de cerrar y sanear un basural a cielo abierto ubicado a pocas cuadras de la ciudad e instalar un relleno sanitario en el predio conocido como “Monte de Gobierno”, que cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes.

PALABRA DEL INTENDENTE MARIANO BARROSO

Estimados Concejales, Funcionarios, representantes de la prensa local, invitados especiales, queridos vecinos nuevejulienses: comienza un nuevo año legislativo, sin dudas un momento sumamente especial para mí, ya que fue justamente como concejal donde di mis primeros pasos en la función pública y hoy tendré el honor, por octavo año consecutivo, de dar inicio como Intendente Municipal al periodo de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el ámbito republicano por excelencia donde debemos debatir y encontrar los consensos necesarios para dar respuestas a las demandas de nuestros vecinos.

Hoy, ratifico lo expresado a fines de 2015 cuando señalé que creía en la renovación y en la importancia de no perpetuarse en los cargos públicos. Por eso, al iniciar mi último año de gestión, quiero agradecer a mi espacio político por compartir este concepto y, sobre todo, por el acompañamiento recibido durante todo este tiempo. Por último y más importante quiero agradecer a todos los vecinos de 9 de julio por haber confiado y darme la enorme responsabilidad, tanto a mi como a todo mi equipo, para pensar y administrar los recursos de los nuevejulienses en todos estos 8 años.

Pero antes de comenzar a compartir con ustedes algunos de los principales ejes de nuestra gestión, quiero resaltar un hecho trascendente para nuestra vida como sociedad:

Este año, más precisamente el 10 de diciembre, se cumplirán cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos democráticos en la Argentina. Para un país que durante casi todo el siglo XX se acostumbró a la inestabilidad política crónica, este es un logro excepcional. Significa, ni más ni menos, que los argentinos comprendimos que más allá de los vaivenes políticos o de las crisis económicas, el sistema democrático es el camino para encontrar las soluciones y dirimir nuestras diferencias.

Y en este marco, quiero expresar mi reconocimiento y mi recuerdo hacia la figura del Dr. Enrique Cesáreo Alvarez, elegido por el voto popular el 30 de octubre de 1983 como el primer intendente municipal tras el retorno de la democracia, más allá de que no pudo asumir su cargo.

A más de 5 años de su partida, lo recordamos con mucho cariño y respeto.

Volviendo a lo que nos convoca esta noche, quiero contarles que me he tomado la libertad de modificar la estructura del tradicional mensaje de apertura, que suele ser demasiado extenso, para referirme a algunos aspectos puntuales de la gestión, de los proyectos que estamos llevando a cabo y esperamos cumplir a lo largo de este año.

En primer lugar, quiero hacer referencia a la puesta en valor de nuestros principales espacios públicos: una gran obra que me llena de orgullo porque permitió la remodelación completa de las Plazas España e Italia y que ya presenta un marcado avance en el sector de juegos del Parque General San Martín, donde se reemplazan senderos, baldosas, luminarias, juegos y bancos. Quiero destacar que esta obra requirió de una gran inversión, que fue afrontada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los nuevejulienses, dado que el 70 % fue aportado por el Municipio, mientras que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación realizó el aporte del restante 30% a través del Plan “Argentina Hace”. Estas obras se suman a las ejecutadas en las demás plazas y plazoletas del distrito, como la Plaza Héroes de Malvinas o la Plaza San Martín de la localidad de Dudignac, lo que nos permite cumplir, a lo largo de estos 7 años de gestión, con el compromiso de poner en valor la casi totalidad de los espacios públicos del distrito, quedando pendientes, para este año, la plaza de la localidad de El Provincial, el nuevo espacio verde ubicado en el barrio del “Ex matadero” y la Plazoleta “Independencia”, ubicada en la calle Levalle y Eva Perón. Estas obras eran una de las principales demandas y permitieron que los vecinos -y sobre todos los niños-, vuelvan a ocupar las plazas y disfrutar en familia del espacio público, hecho que vemos cada día con gran satisfacción.

Quiero agregar, además, que la obra de remodelación de la Plaza Italia será inaugurada el próximo 18 de marzo, como corresponde, con la presencia de los vecinos y de los integrantes de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, como máximos referentes de la colectividad.

Para este año, además, está previsto otro gran desafío, que esperamos poder concretar: la remodelación completa de la Plaza General Manuel Belgrano, la de mayor extensión y otro de los principales paseos de los nuevejulienses. Esta obra, largamente esperada por los vecinos, la venimos gestionando DESDE HACE DOS AÑOS ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y esperamos tener una pronta respuesta.

Otro de los ejes de gobierno que impulsamos fuertemente ha sido el cuidado de nuestro medio ambiente. Por eso, continuamos trabajando en el fortalecimiento de la separación de residuos, gracias al compromiso de los vecinos.

Quiero destacar que la recolección de los residuos reciclables en orígen fue implementada a partir del año 2016, fomentando e impulsando este hábito, ya que hasta ese momento contábamos solo con la recolección de carpido y escombros por un lado, y residuos húmedos por el otro. Pero este TERCER SERVICIO generó un importante avance en la política ambiental de 9 de julio, por lo cual quiero agradecer el esfuerzo de los vecinos en la separación de origen.

Además, continuamos con la entrega de aceite vegetal usado retirado tanto de comercios como de domicilios particulares y con el programa de recepción de aparatos eléctricos en desuso. Es importante destacar que en 2016 se incorporaron 36 personas para trabajar en la Planta de Separación de Residuos, se renovó la instalación de la cinta de elevación, se compró un auto elevador, dos prensas, una pala cargadora, una retro-pala y se incorporó un camión, el cual se encuentra afectado exclusivamente a la planta de separación. En el año 2018, se amplió el sector de descargas con un cerramiento, duplicando de esta manera la superficie. Todo este volumen hubiese tenido como destino su disposición en el actual basural.

Como ya hemos contado en otras oportunidades, hemos tomado la decisión histórica de cerrar y sanear un basural a cielo abierto ubicado a pocas cuadras de la ciudad e instalar un relleno sanitario en el predio conocido como “Monte de Gobierno”, que cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes.

Para ello, realizamos todos los estudios geológicos e hidrológicos que permiten determinar las características del suelo y en función de ello, diagramar la mejor ubicación y dimensionamiento de las celdas y la disposición de los desechos de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. Esperabamos contar con el funcionamiento a pleno del relleno sanitario para este año, pero lamentablemente, y luego de varios meses de dilaciones, aun nos encontramos a la espera de las autorizaciones finales por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia para iniciar la construcción de la celda sanitaria. Esta incomprensible demora no ha hecho más que dilatar la puesta en marcha de este ambicioso e imprescindible proyecto.

Por todo esto, quiero solicitarle a todo el arco político local que nos acompañe con este reclamo ante la Provincia de Buenos Aires para obtener la autorización final y contar con el apoyo no solo de gestión sino económico que permita poner en valor el esfuerzo de todos estos años para cerrar DEFINITIVAMENTE el basural a cielo abierto, UN VIEJO ANHELO DE TODA LA COMUNIDAD.

Mientras tanto, avanzamos en la construcción de la Planta de Transferencia en el actual predio del basural, que permitirá disminuir la cantidad de desechos que posteriormente se destinarán a la celda sanitaria.

Como etapa final, el proyecto contempla el saneamiento de las 14 hectáreas del actual basural a cielo abierto, de las cuales 6 ya han sido recuperadas: Allí, una vez cerrado, está previsto realizar la instalación de un Parque Solar, lo que nos permitirá transformar un lugar que durante décadas provocó contaminación ambiental a los nuevejulienses en un espacio verde y que además genere energía limpia y renovable.

Durante 2022 tuvimos el orgullo de haber sido elegidos para participar en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde se firmó la declaración como Gobierno Abierto para la Acción climática en los gobiernos locales, a través de la cual 9 de julio adhirió a esta red internacional de Municipios sustentables.

Como hemos mencionado, todos vemos el crecimiento de la ciudad de Nueve de Julio, y a pesar de que contamos con los tres servicios de recolección, somos conscientes de las deficiencias que pueden llegar a surgir en la prestación del servicio. Por tal motivo, estamos estudiando distintas alternativas para cambiar la modalidad de recolección de los residuos húmedos.

También quiero destacar la continuidad y el impulso que desde la Subsecretaría de Producción se logró imprimir a la presencia nuevejuliense en ExpoAgro, que se desarrolla en el predio ferial de San Nicolás. En 2022 contamos con un espacio de 600 metros cuadrados y este año, en pocos días más, dispondremos de un stand de más de mil metros cuadrados que permitirá albergar a 18 empresas e industrias de nuestro distrito, logro que compartimos con la Cámara de Comercio e Industria local. Esta presencia en la mega muestra más importante de Sudamérica nos permitirá mostrarnos como municipio y a los expositores darse a conocer y generar valiosos contactos.

Continuamos acompañando a todos las empresas y pymes locales. Gestionamos el mecanismo para contar con el necesario e imprescindible Parque Industrial de 9 de julio y estamos llevando adelante las políticas necesarias para poder realizarlo en el corto plazo. Generamos ante la Provincia de Buenos Aires y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “M. Moreno” el seguimiento de esta obra tan esperada, como es la línea de 132 kilovolt, donde pasaremos de 20 MVA (MEGAVOLTAMPER) de potencia instalada, (la misma que se viene suministrando desde la década del 60) a 80 MVA, cambiando definitivamente la matriz energética de nuestra ciudad. De esta manera, el suministro energético dejará de ser un limitante para el desarrollo productivo e industrial de nuestro distrito.

Por otra parte, seguimos adelante con el proyecto “Dame Luz”, a través del cual reemplazamos las antiguas lámparas por luminarias LED.

Desde 2016 hasta la fecha, hemos colocado más de 400 columnas, reemplazando las luminarias colgantes y más de 4.000 artefactos leds, lo que representa más del 70% del total de las luminarias públicas. Este cambio no solo redunda en la seguridad, sino que además provoca un importante ahorro y protege el medio ambiente. El programa, que incluye a nuestras localidades, está asegurado financieramente y su celeridad depende de la operatividad de la empresa que contratamos para tal fin, que es la CEyS “Mariano Moreno”.

El éxito de este programa ya lo podemos palpar, no solo porque otorga mayor seguridad para nuestros pueblos, sino porque por primera vez en nuestra historia, a partir del año 2022, la Municipalidad de 9 de Julio ha dejado de ser el primer consumidor de energía eléctrica del partido, lo que significa un ahorro económico en el consumo eléctrico y menor contaminación para el medio ambiente.

Otra de nuestras preocupaciones pasa por garantizar la accesibilidad a todas las localidades del interior. En este sentido, como gestionamos la repavimentación del acceso a El Provincial y tal como se realizó en Patricios, estamos trabajando en el estabilizado del acceso a la localidad de Carlos María Naón, donde ya superamos el 50% del trayecto. Para completar el mismo, continuamos gestionando los fondos para la compra de la piedra restante ante el Ministerio de Asuntos Agrarios, recordando que tanto el costo del flete como la realización del trabajo la afrontamos con fondos municipales. Tenemos la firme decisión de culminarlo y esperamos tener éxito con las gestiones; si así no fuera, realizaremos el esfuerzo municipal necesario para la concreción de la obra.

También seguimos gestionando ante la Provincia de Buenos Aires para que se vuelva a licitar y se realice definitivamente el estabilizado del acceso a 12 de Octubre. Recordemos que esta obra ya se licitó en el mes de octubre de 2021 y por diferentes motivos la Provincia no la realizó.

Asimismo, continuamos gestionando con la misma modalidad para el acceso de la vía a la localidad de La Niña y la conexión Dudignac- Morea.

El acceso a terrenos con servicios y viviendas es una problemática que nos ocupa, y si bien sabemos que todo parece insuficiente, hemos dado importantes pasos: adquirimos los terrenos sobre Av. Urquiza, donde, luego de realizar las obras necesarias de estabilizado, seguridad, iluminación, infraestructura y servicios, se instalará la nueva Playa de Camiones, que además de disponer de un lugar adecuado para cumplir su función específica, permitirá liberar 55 lotes con todos los servicios en el actual predio de la Playa de Camiones, (ubicado en el Acceso Alte. Brown) que a su vez serán destinados a la construcción de viviendas: allí, merced a un convenio entre el Municipio y Cáritas se construirán las 55 viviendas. Estimamos que Cáritas iniciará la obra a finales de este año.

Por otra parte, estamos ejecutando la construcción de otras 32 viviendas -a través de un convenio realizado con el Instituto de la Vivienda- en el barrio Los Aromos. En los próximos días culminaremos una gestión de más de tres años con el Ministerio de Vivienda de la Nación para la financiación de otras 11 viviendas más, que se construirán en el loteo del ex Matadero. Además se construyeron otras 62 viviendas en el transcurso de esta gestión, por lo que cuando finalicemos la misma totalizaremos 160 viviendas, que sumadas a los 420 lotes entregados y los 12 créditos del Programa “Mi casa” que se otorgaron para financiar la construcción de viviendas industrializadas, dieron una solución definitiva a casi 600 familias del distrito.

Sabiendo que siempre es insuficiente, esta gestión ha entregado desde 2016, 1013 escrituras y firmado otras 1048 en el Partido de Nueve de Julio, que si bien son otorgadas por Escribanía General de Gobierno, implican una importante gestión por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en la confección de los expedientes e informes sociales.

Con respecto a los pueblos que forman nuestro querido partido, como ya sabemos, contamos con el PRIVILEGIO de ser uno de los distritos de la Provincia de Buenos con más localidades.

Son diez micro estados, con 10 delegaciones, establecimientos educativos, accesos, destacamentos policiales y Centros de Atención Primaria de la Salud. Por eso venimos gestionando fuertemente para que la Provincia tenga una MIRADA FEDERAL y que a la hora de discutir la coparticipación se contemple a aquellos Municipios que, COMO 9 DE JULIO, tienen tantas localidades.

Podemos afirmar, con orgullo, que en las 10 localidades se ha incrementado tanto el equipamiento como la obra pública y hemos orientado nuestra política cultural a fin de fortalecer las Fiestas Populares en cada una de las localidades. Durante el 2022 hemos realizado el segundo Festival de Fiestas Populares, con el objetivo de promocionar en la ciudad cabecera cada uno de los eventos que se realiza en el periodo estival. En este sentido, queremos subrayar el resultado positivo del Festival, que contó con la presencia de más de 15.000 nuevejulienses.

Invitamos a que este año se sumen aquellos que hasta ahora no pudieron estar presente por diferentes motivos, priorizando que el nuevejuliense tenga una oferta cultural prácticamente todos los fines de semana, desde noviembre a marzo, en el marco de las Fiestas Populares de cada localidad.

Conocemos la importancia que tienen las cooperativas del interior del distrito. En el mes de marzo, la región ha sido afectada por un temporal que ha generado grandes inconvenientes a los usuarios, pero sobre todo a las cooperativas que prestan esos servicios. Por tal motivo, tomamos la decisión de autorizar a las Cooperativas a utilizar en promedio 2,5 millones de pesos cada una, de fondos municipales destinados a obra pública, para que sean utilizados en la restauración del servicio eléctrico.

Algo más que importante para la Municipalidad de 9 de Julio fue la firma del Convenio Colectivo de Trabajo, donde se establecieron pautas de gran importancia como la conformación de una junta evaluadora de desempeño, cuya función es analizar de manera objetiva el pase a Planta permanente de los empleados. La misma está integrada por el sindicato que representa al trabajador, la Directora de Recursos Humanos y en caso de ser necesario, el Secretario del área.

Por otro lado, a partir del año 2023, se aumentó de 1 a 1,5 % el pago por antigüedad; con el incremento de este medio punto se busca llegar al 3% histórico de los municipios.

También se ampliaron licencias por enfermedad, familiares a cargo, y por duelo, además de incorporarse la licencia por paternidad.

Se hizo hincapié en los conceptos cómo recategorización previa a la jubilación y se definieron los ascensos de categoría.

El objetivo de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo, es nivelar e igualar las condiciones de trabajo entre los empleados activos y el empleador.

Seguridad y Tránsito:

Lamentablemente, desde el año 2019 la policía comunal no solo no ha podido incorporar efectivos, sino que además se vio afectada por jubilaciones, bajas y traslados, lo que ocasiona innumerables problemas a nuestra policía y por supuesto a nuestros vecinos, ya que el Municipio no puede formar los recursos humanos que nutren a la Policía.

Más allá de las gestiones realizadas, hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Por tal motivo, hemos decidido crear la GUARDIA URBANA que, lejos de cumplir una función policial y observando su comportamiento en Municipios donde ya funciona, aspira a dar una respuesta a situaciones que históricamente ha resuelto la policía comunal, como denuncias por ruidos molestos, conflictos vecinales y otras problemáticas menores.

El análisis de las estadísticas delictuales y contravencionales de la ciudad, nos indica que un gran porcentaje de las mismas obedecen a problemáticas que no requieren la injerencia del sistema penal, pero que igualmente demandan la intervención policial, en desmedro de la prevención delictual propiamente dicha.

Por este motivo, la GUARDIA URBANA MUNICIPAL, tendrá como principal misión consolidar la presencia del estado municipal en los espacios públicos promoviendo mejores condiciones de seguridad ciudadana mediante la prevención, el control, alerta temprana, y coordinación con otros organismos estatales, contribuyendo de esta forma a promover una mejor calidad de vida en la comunidad.

Desde la Subsecretaría de Seguridad le damos vital importancia al Centro de Monitoreo, al cual continuamos ampliando y que cuenta actualmente con 207 cámaras, a las que se sumarán 20 más, ubicadas en lugares estratégicos.

También estamos gestionando con Provincia la instalación y puesta en funcionamiento del Destacamento Policial de Ciudad Nueva, sobre el acceso Alte. Brown y a la vera de la Plaza de la Cooperación, compromiso asumido por el ministro de Seguridad en el mes de diciembre de 2021.

Por otra parte, iniciamos tres campañas de concientización vial referidas al uso del casco, de Respeto al peatón y “Bajemos un cambio”.

También implementamos el programa “Ojos en alerta”, donde participan los vecinos y se intensificaron los operativos de control y prevención en la ciudad, accesos y localidades.

De todo lo expuesto surge claramente que los Municipios se ven obligados a cumplir con mayores obligaciones en materia de seguridad sin contar con los recursos necesarios.

Quiero hacer referencia a un proyecto que nos trasciende como gestión y que plantea el desafío de organizar y gestionar capacitación desde los municipios, junto a la producción en particular y a la sociedad en general: El “Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano”, que comenzará a funcionar próximamente.

Planteamos como objetivo la implicancia del Municipio de 9 de Julio en la cadena de valor ciudadano, como herramienta fundamental para el desarrollo socio productivo con una fuerte presencia en los conceptos de capacitación y adquisición de competencias laborales, integración empresarial, organización estratégica, concepto de región, figura de asociativismo productivo (tecnopolos) bajo condiciones de articulación público -privadas.

Con el objetivo de la puesta en marcha del Programa Institucional de Capacidades Locales y Regionales, Capacitación y Desarrollo, hemos llevado a cabo la firma de un convenio marco con instituciones y actores empresariales, definiendo un ámbito de trabajo de interés común para dar respuesta a las demandas de la sociedad en general y al sistema laboral y productivo en particular, generando las condiciones y el ámbito favorable para considerar la factibilidad de la creación de la Universidad Provincial de 9 de Julio.

SALUD

La Secretaría de Salud cuenta con 204 profesionales, entre médicos, psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, odontólogos, enfermeros y especialistas en nutrición.

Tiene a cargo 18 Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS (7 urbanos y 11 rurales) y 2 Hospitales Municipales en las localidades de Dudignac y Facundo Quiroga, además de las dependencias de:

Bromatología;

Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán, centro que alberga a un promedio de 47 abuelos institucionalizados y colabora en el funcionamiento del CPA, Centro Provincial de Atención a Las Adicciones.

Persiguiendo nuestro propósito de lograr equidad en salud, realizamos acciones de Accesibilidad y Calidad en la Promoción de la Salud, Prevención y tratamiento de las enfermedades para poder contribuir a la mejora de la Salud de la Población de 9 de

Julio; para ello, las políticas desarrolladas desde esta Secretaría se basan en la estrategia de la Atención Primaria de la Salud.

Para llevar a cabo las acciones de estrategias en la Atención Primaria de la Salud, la Secretaría implementa programas de origen municipal así como también adhiere y articula con la jurisdicción nacional y/ o provincial.

Datos estadísticos demuestran que los CAPS concentran aproximadamente el 75 % de todas las atenciones que se realizan en el sector público de nuestra ciudad, incluidas las atenciones médicas y odontológicas.

Se han llevado adelante en el año 2022:

un total de 126.519 consultas médicas y paramédicas en Caps y Hospitales Municipales:

10.012 consultas médicas y paramédicas en Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzman:

475 Internaciones en Hospitales municipales

y 2500 Interconsultas con profesionales locales.

Se suma a estos datos el acompañamiento y el asesoramiento de aquellos pacientes que no encuentran atención médica en el partido ya sea por falta de especialidades, aparatología, o por la complejidad de la patología a tratar. Se asiste a los mismos tanto en la obtención de turnos en diferentes hospitales provinciales, como en el traslado de los mismos con micro o combi municipal. Durante 2022, se ha realizado un total de 35 viajes a la Ciudad de La Plata. Se suma a los ya mencionados, los traslados en forma particular de aquellos pacientes que por alguna razón no pueden hacer uso del colectivo semanal, cubriendo un total aproximado de 660 interconsultas, fuera del Partido de 9 de Julio.

Durante esta gestión se ha incorporado un profesional farmacéutico, lo que ha permitido optimizar el área de almacenamiento y distribución de medicamentos, haciéndolo más eficiente y así poder llegar a que más vecinos puedan acceder a tratamientos de diferentes patologías. Es de destacar el esfuerzo municipal en poder dar solución y contención a muchos vecinos que, aun teniendo un certificado de discapacidad y una obra social asociado al mismo INCLUIR

SALUD, no reciben por parte del estado nacional los medicamentos requeridos. En este sentido, el municipio lleva invertidos desde el inicio de la gestión más de 10 millones de pesos, monto con el cual podríamos haber adquirido, por ejemplo, una nueva ambulancia. Sin embargo, seguiremos acompañando a quien lo necesite y gestionando para que esos vecinos tengan una respuesta de quienes son realmente los responsables de que cada mes el paciente reciba su medicación.

En Salud Reproductiva y Sexual, hemos aumentado el stock en implantes subdermicos ante la demanda creciente de este tipo de método anticonceptivo, sumados a los que provee región sanitaria. Se trabajó en la puesta en marcha de la Ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, realizándose a tal fin, capacitaciones

con el personal tanto médico, obstétrico y administrativo, generando un protocolo de acción que garantice la implementación de la misma. También se realizaron distintas gestiones ante Región Sanitaria II para que se garantice la

reposición de la medicación necesaria a tal fin. Además se articula con el segundo nivel de atención ante casos de ILE.

Durante 2022 se dio continuidad al PROGRAMA “MIL DÍAS” que enmarca los proyectos de “desarrollo infantil” y “lactancia materna”, creando espacios ya sean personales, en modalidad de consultorios, como abiertos a la comunidad en modalidad de talleres. Se contrataron servicios en Psicopedagogía para

políticas de APS, y se aumentó la carga horaria de los servicios de Fonoaudiología y Psicología debido a la gran demanda de ambos servicios, evidenciada post pandemia.

Dentro del programa de inmunizaciones, durante el año 2022 se realizaron de manera continua, campañas de vacunación, que derivaron en la colocación de 25.000 vacunas. Por otro lado, adhiriendo a la normativa vigente respecto de vacunación contra Covid-19, se incorporó en los Caps Dr. Lizarralde, Dr.

Norman Moscato y Hospitales Municipales dicha vacuna. De ello resulta que 7 de cada 10 vacunas son colocadas en los Centros de Salud.

Se implementaron los programas “Salud en el deporte”, “Incluyendo sonrisas “ y “La salud va a la escuela”, con un fuerte enfoque en la salud bucal.

En lo que respecta a la modernización del sistema de salud, especialmente la implementación de la Historia Clínica Unificada Digital, se prevé inicio en etapas, primero por el Hospital Manuel Arce de Facundo Quiroga para luego replicar la experiencia en los Centros de Salud urbanos y rurales.

Se ha dado continuidad a los programas

SAMO, NACER/ SUMAR, PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER

GENITOMAMARIO (PROGEMA)

PROGRAMA DE ETS /VIH/ SIDA/ HEPATITIS VIRALES PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES AL 2° NIVEL PROGRAMA REMEDIAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE CAPS

HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUETA DUDIGNAC

Para llevar a cabo las políticas sanitarias, el Hospital cuenta con recursos humanos para cubrir y brindar atención a los vecinos de la localidad. Desde el inicio de la gestión en el año 2015, se han incorporado al plantel del Hospital las siguientes especialidades: kinesiología, ecografía, nutricionista, consultorio externo de clínica médica, servicio externo de laboratorio. Se ha ampliado la carga horaria de pediatría y ginecología y se continua con los servicios de odontología, psicología, oftalmología, psiquiatría y enfermería.

Durante el ejercicio 2022, en el Hospital se produjeron:

9.195 consultas médicas y paramédicas y 171 Internaciones

Se procedió al inicio de ampliación de espacios físicos, con la construcción de un consultorio y un gabinete de guardado de residuos patológicos, sumado a una importante adquisición de mobiliario.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL ARCE DE FACUNDO QUIROGA

. En el año 2022 se concretaron:

8.588 consultas médicas y paramédicas y 304 Internaciones, contando con las siguientes especialidades: medicina general, psiquitría, kinesiología, radiología, laboratorio odontología y psicología.

Se procedió a la digitalización del equipo de rayos X adquirido y gestionado entre el municipio y el Ministerio del Interior de la Nación.

En el mes de marzo se dará inicio a las obras de ampliación del Hospital.

HOGAR DE ANCIANOS MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.

El Hogar cuenta con un promedio mensual de 47 residentes.

Se efectuaron un total de 10.012 consultas médicas y paramédicas. Se dio continuidad a la atención geriátrica, kinesiológica, nutricional, de podología, odontológica y servicio de enfermería así como también personal destinado a la realización de talleres de manualidades y gerontológicas, realizando actividades de rehabilitación, recreativas, físicas y culturales y el trabajo interdisciplinario de los profesionales, logrando la participación de los residentes en eventos y proyectos programados dentro y fuera de la Institución, acompañados por personal idóneo.

Se han llevado adelante obras de mantenimiento edilicio, se logró la obra de veredas, pasamanos y rampas de acceso, recambio del termotanque y la bomba de agua.

En referencia a las políticas adoptadas para brindar un mejor funcionamiento en nuestras políticas de APS, se incorporaron: Número telefónico de WhatsApp para sugerencias y reclamos en todos los Centros de Salud y Dispusimos de un número telefónico 0800 para el control de manejo de ambulancias.

En estos siete años y dos meses de gestión que venimos transitando, la Municipalidad de Nueve de Julio ha incrementado notoriamente su patrimonio, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país.

Esto se ve reflejado en la adquisición de seis hectáreas de tierras, la compra y puesta en valor del edificio del ex San Cayetano, la construcción del edificio donde funcionan las dependencias de las Secretarías de Desarrollo Comunitario y de Salud, la construcción del anexo del CIC, la finalización de la obra de puesta en valor del Museo y Archivo Histórico “Julio de Vedia”, la construcción de la Planta de Transferencia, la Estación de Servicio Municipal en el predio del ex Matadero, el Polideportivo ubicado en las calles Rojas y Obligado y, fundamentalmente, las gestiones para que las 89 hectáreas de Monte de Gobierno pasen a ser propiedad de la Municipalidad de 9 de Julio.

Por otra parte se incorporaron 4 ambulancias, 12 Motovehiculos, 15 Pick up, 2 Furgones, 3 Camiones volcadores, 1 camión trompo, 5 camiones chasis, 2 camiones batea, 1 camión combustible, 1 camión barredor, 3 Motoniveladoras, 1 Excavadora, 5 Cargadoras, 5 Tractores, 1 Autoelevador, 3 Semi

Remolques, 9 Acoplados, 1 Ómnibus, 1 Minibus, 2 Mini cargadoras, 3 Niveladoras, 2 Rastras de disco, 1 Rodillo compactador, 1 Desobstructor y 1 Chipeadora 1.

Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en 2015 fue la falta de comunicación e integración del sector de la ciudad conocido como Ciudad Nueva con el resto de la ciudad, por las dificultades que, en este sentido, generan las vías del tren, además de ocasionar numerosos accidentes viales. Por tal motivo hemos realizado importantes obras como el ensanche del Acceso Alte. Brown, el asfalto de la totalidad de la calle Azcuénaga y, para este año, está previsto el asfalto de la calle Schweitzer, con lo cual al término de los 8 años de gestión habremos generado las condiciones de seguridad e integración de los distintos sectores de la ciudad.

Por último, quiero agradecer a todos los funcionarios y trabajadores municipales que llevan adelante la gestión, atendiendo las demandas de una comunidad que crece día a día. Agradezco también al Presidente del cuerpo, Dr. Horacio Baglietto y a todos los concejales por recibirme.

Ustedes me conocen y saben que no me gusta realizar un anuncio hasta que no esté oficialmente confirmado, pero puedo adelantar que en breve estaremos concretando un proyecto de tal magnitud que marcará un antes y un después en la vida de los nuevejulienses. Esperamos darles pronto esta gran noticia.

Les deseo un buen año legislativo y quedo, junto a todo mi equipo, a la entera disposición del cuerpo para cualquier inquietud.

De esta manera dejo inaugurado el cuadragésimo periodo legislativo.

Muchas Gracias.